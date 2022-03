«Obsesión Galán», el último thriller de Florentino Pérez

Florentino Pérez no se da cuenta de que no siempre se puede ganar como él lo hace habitualmente, sino que sus guerras personales o las provocadas porque su orgullo narcisista ha sido golpeado porque haya otros que son mejores que él, no sólo están haciendo daño a la segunda empresa española en capitalización bursátil, sino que está afectando a la propia Marca España, por lo que el presidente de ACS se está convirtiendo en un problema para España