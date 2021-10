Novaltia Bizkaia: 800 días de huelga esperando respuestas

- Publicidad-

Novaltia es una cooperativa de distribución de productos farmaceúticos creada por la absorción de Vascofar por parte de Aragofar, que compra mercancía a los laboratorios, la recepciona, manipula y almacena para finalmente distribuirla entre los cooperativistas. Novaltia cuenta con 4 almacenes en Zaragoza, Calatayud, Vitoria y Lezama (el almacén está en Bizkaia). Las farmacias son los socios/dueños de la cooperativa y solo en Bizkaia son más de 200.

Bajada de salario hace siete años

Hace siete años los trabajadores sufrieron una bajada de un 30%. Esta situación generó una merma en muchas condiciones laborales, según nos trasladan los trabajadores, que provocó la implantación del anterior convenio. En ese momento, la plantilla de Novaltia, con el nuevo Comité, consideró que era el momento para negociar unas condiciones más justas y un salario digno.

En Febrero de 2018 se intentó negociar un acuerdo por parte de los trabajadores con la empresa, mediante el cual desaparecería la doble escala salaria, la no externalización de las funciones, así como la mejora económica y de condiciones laborales en base al convenio propio. Así se establecieron los ejes principales para la negociación.

Pero no se llegó a ningún acuerdo en aquel momento. Un año después, en febrero de 2019 la empresa implantó un convenio a nivel estatal sin atender a lo que por parte de los trabajadores de Bizkaia se reclamaba. Fue el detonante para convocar una huelga por parte de los trabajadores desde julio de 2019.

Comienza la huelga en 2019

La huelga por parte de los trabajadores de Novaltia Bizkaia se convocó el 22 de julio, secundada por 20 trabajadores de los 45 que hay en la empresa. Esta huelga ha supuesto un gran impacto a nivel productivo, entre otras razones porque el parón coincidió con el traslado desde el antiguo almacén de Zaratamo al nuevo, con mayor tecnología, en Lezama.

Se presentó ante la Inspección de trabajo una denuncia respecto a las irregularidades que los trabajadores consideraban que se estaban produciendo, sobre todo en lo que a vulneración de derechos de huelga se refiere. Hubo sanciones para la empresa en el ámbito de la contratación y la renovación de trabajadores a través de Empresas Temporales de Trabajo. Posteriormente se han presentado más denuncias, que no han condenado a la empresa, motivo por el cual los trabajadores en huelga siguen recurriendo.

En este momento el Comité presentó una plataforma en la que se ponía en valor la recuperación del convenio colectivo propio retomando las exigencias de los trabajadores de febrero de 2018: eliminar la doble escala salarial, recuperar la paga extra, acabar con la externalización, establecer un plus por traslado, eliminar los despidos por traslado, entre otras medidas. La empresa en la negociación ofreció un plus de productividad variable, y un plus de traslado.

Se retomaron así las negociaciones, que han sido suspendidas en dos ocasiones.

Ruptura en las negociaciones

Según nos explican los trabajadores en huelga de Novaltia Bizkaia, la dirección de Novaltia habría roto la mes de negociaciones en dos ocasiones.

La primera vez, tuvo lugar en el mes de Noviembre de 2019. Una vez se había acordado reanudar las negociaciones llegando a ciertos puntos de acuerdo, desde la empresa se vuelven a bloquear las negociaciones en enero de 2021.

Los trabajadores en huelga, explican a Diario16 que «el problema no es el dinero» y que una vez que esto ha sido por ellos comprobado, deciden analizar cuáles eran los conceptos clave para poder encauzar la situación en la negociación.

Sentencia condenatoria

A finales del pasado mes de septiembre de 2021 el juzgado de lo social número 7 de Bilbao ha condenado a la empresa Novaltia por vulneración del derecho de huelga de sus trabajadores, aceptando parcialmente las denuncias presentadas.

Sin embargo, la empresa sigue sin negociar con los trabajadores. Éstos denuncian que se está presionando de distintas maneras a los trabajadores en huelga, mientras se «premia» a los que no la hacen.

Los trabajadores en huelga denuncian la inactividad de las más de 200 farmacias en Bizkaia, que miran para otro lado ante el conflicto, a pesar de ser dueñas de Novaltia.

Los trabajadores de Novaltia que secundan esta huelga hacen un llamamiento para que su situación sea conocida, buscando soluciones para la resolución de un conflicto que se prolonga en el tiempo suponiendo un menoscabo para la empresa, y también para sus trabajadores.