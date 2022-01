Nos mean y dicen que llueve

- Publicidad-

Toman decisiones que generan cada vez más desconfianza; la estructura político-mediática tiene algo que ver al proteger (presuntamente) intereses privados.

Definan con exhaustividad los grupos de riesgo y vacúnenlos en todo el mundo con vacunas libres de patentes y con pedagogía para convencer, no por imposición. Mientras tanto actuará la inmunidad natural y no olvidemos que en los países pobres las poblaciones son mucho más jóvenes. Algo así podría generar confianza.

De qué sirve una población vacunada al 100% si no se cierran las fronteras herméticamente; cosa imposible, todo sea dicho.

Los no vacunados, que no son negacionistas ni mucho menos, están exigiendo que se respeten los derechos: la prescripción facultativa, el consentimiento informado… lo que evidencia el estado en que ha quedado la Atención Primaria después de tanto recorte y privatización; también se ha deteriorado nuestro derecho a la sanidad universal y gratuita.

Cómo se consigue que una vacuna que no funciona como las otras con las que se compara tan descaradamente (sarampión, tos ferina, polio…) y que no está tan contrastada, de la que se desconocen los efectos secundarios a medio y largo plazo, por lo tanto no es tan segura, que emplea la tecnología ARN mensajero por primera vez en humanos (y que además no impide el contagio ni la transmisión)… decía, ¿cómo se consigue esa vacunación masiva, voluntaria y de manera tan eficiente sin respetar los protocolos establecidos?

¿Será porque un fondo buitre como Blackrock es accionista fuerte de PRISA, Atresmedia (Antena tres y La Sexta), Mediaset (La Cuatro y La 5) además de serlo también de Pfizer, Moderna, AstraZéneca…? Estos medios ya no le llaman “fondo buitre” ahora se han vuelto más “correctos” con él y lo denominan Fondo de Inversión.