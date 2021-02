NomoreMatildas, la campaña que reivindica el papel de la mujer en la ciencia

Con la publicación de tres biografías imaginarias de Einstein, Fleming y Schrödinger, reivindica mayor presencia de las científicas y sus aportaciones en los libros de texto escolares.

El movimiento #NoMoreMatildas, respaldado por importantes escritoras, científicas, instituciones y medios de comunicación, denuncia un fenómeno que priva a la sociedad de referentes femeninos en la ciencia, reivindicando el papel de la mujer en la ciencia y se preguntan: ¿Y si Einstein hubiera sido mujer?

Es probable que, si Einstein hubiese nacido mujer, su apellido apenas nos sonara hoy. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación o incluso su marido.

Este fenómeno, que se conoce como Efecto Matilda, (La historiadora de la ciencia Margaret W. Rossiter le puso nombre en honor a Matilda Joslyn Gage, activista de los derechos de las mujeres) y, señala la injusticia que ha relegado al olvido, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas como Nettie Stevens, Lise Meitner, Marietta Blau o Rosalind Franklin, entre muchas otras.

#NoMoreMatildas, una iniciativa impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) con el apoyo de la Oficina del Parlamento Europeo en España, es una idea de Gettingbetter Creative Studio, con la colaboración de Dos Passos Agencia Literaria y Comunicación y producción de Kamestudio, para dar a conocer el Efecto Matilda y recuperar el protagonismo de esas científicas que nunca debieron ser invisibles.

Con esta idea, AMIT tiene como objetivo conseguir una mayor presencia de científicas en los libros de texto escolares, tanto en Primaria como en la ESO y Bachillerato, desde la convicción de que, como referentes, estas mujeres serán un estímulo para despertar en las niñas una vocación científica y contrarrestar los estereotipos que desde edades tempranas anidan en sus mentes y les dicen que ellas son menos inteligentes y dotadas para las ciencias que los chicos.

#NoMoreMatildas nos invita a imaginar, a través de tres cuentos, cómo hubiera sido la vida de Albert Einstein, Alexander Fleming y Erwin Schrödinger en caso de haber sido mujeres. Las escritoras y periodistas Ángeles Caso y Carme Chaparro, y la catedrática de Química Inorgánica y presidenta de AMIT-Andalucía, Adela Muñoz Páez, firman los prólogos de los tomos, que cuentan con textos de Nöel Lang e ilustraciones de Rodrigo García Llorca.

Los cuentos no están a la venta, pero podrán descargarse en la web www.nomorematildas.com.

Carmen Calvo: «La igualdad de hombres y mujeres es la agenda y el compromiso de este Gobierno»

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha inaugurado el acto de presentación de la campaña contra la invisibilidad de la mujer en la ciencia «No more Matildas», en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid y que supone una iniciativa para fomentar la vocación científica en las niñas.

«La invisibilidad de las mujeres investigadoras» a lo largo de la historia «hace que las niñas no tengan referentes para seguir el camino trazado por otras», ha afirmado Carmen Calvo.

Carmen Calvo ha incidido en que «las mujeres necesitamos estar en el diseño del futuro para no llegar tarde a los avances en todos los ámbitos» y añade que «si el pasado es injusto y el presente lo sigue siendo con la escasa proporción de niñas en las carreras STEM, el compromiso es que el futuro no lo sea», ha destacado. Para ello «necesitamos campañas políticas de intervención específica para remover los obstáculos que impiden a las mujeres avanzar en la ciencia. Todo eso forma parte de un futuro que España y Europa no se pueden permitir sin la participación de las mujeres».

La vicepresidenta primera ha querido reivindicar el papel de las mujeres como «ciudadanas plenas» de la sociedad. «Hay una parte que ya ha sido asumida, no sin esfuerzo y sin la pelea de muchas mujeres», incide Calvo, y esto es «agenda de la propia democracia». Su presencia hoy es, por tanto, ha dicho, «agenda de la educación, agenda de la ciencia y de las políticas de este Gobierno». Hay un compromiso de Ejecutivo, señala, que «no es una opción, es una obligación» en un país que «no puede dirigirse al futuro sin nuestra perspectiva», la de las mujeres.