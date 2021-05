Los resultados en las elecciones autonómicas de Madrid han sido abrumadores. Ni un solo pero a los datos. Isabel Díaz Ayuso arrasó y puede gobernar sin necesidad de introducir a Vox dentro de su Gobierno. Sus escaños superan a la suma total de la izquierda, lo cual le deja en una situación muy cómoda en la que podrá llegar a pactos concretos con los ultras o con cualquier otro partido buscando abstenciones.

Cuando hay un gran éxito, evidentemente tiene que haber un fracaso del mismo calibre. Ese lugar lo ha ocupado Pedro Sánchez, no Ángel Gabilondo.

Ayuso y el PP: el impulso para gobernar España

El Partido Popular ganó las elecciones con un resultado que es la consecuencia de un proceso electoral concreto, utilizando marketing político, ideas fuerza, programando la utilización de los tiempos y basando la campaña en ideología, ideas y propuestas populares a la clase media en general, incluso introduciendo propuestas de programas al margen de la ideología que define al PP.

Sin duda, gobernarán la Comunidad de Madrid pero desde aquí, impulsaran la fuerza de ondas que indudablemente impulsará al PP, en general, a nivel nacional y, en particular, dejará el espacio adecuado para una toma de decisión positiva al presidente Moreno Bonilla que no dudará, acertadamente, para poder convocar elecciones anticipadas, tal vez otoño-invierno, cogiendo de nuevo, como lo hizo Ayuso, en “fuera de juego” a los reinos de taifas del PSOE-A, hoy manejado por algunos “yermos” políticos de Ferraz que en absoluto superan en nada a Susana Díaz, más capaz en el manejo de la inteligencia política al PSOE-A, más aun en los tiempos que los que se jugara el “partido electoral”.

Tiempo ha existido para un cambio inteligente, pero Sánchez se ha dedicado a permitir y potenciar la división, las dudas, a marear a sus primeras líneas, utilizando, es de libro, a los menos molestos y, al tiempo, a los más débiles ideológicamente y en comportamientos.

PSOE: la caída de Ferraz

Respecto al PSOE, sin duda Díaz Ayuso ha ganado Madrid y, desde Madrid, al PSOE de Ferraz.

Ferraz es un Estado, salvos sagradas excepciones, es un territorio descompuesto por la falta de ideología, liderazgo y de cómplices silencios. Un trampolín dirigido a saltar de Pablo Iglesias Posse a la socialdemocracia liberal.

Ayuso, no el PP, ni Pablo Casado el “bueno”, el de la Iglesia para la mayoría de España, ha destronado al PSM de hoy y ha lanzado a Moreno Bonilla a una mayor conquista del PSOE-A, pero solo al que representa mediocridad, ambición y división, vía dossiers. En este caso, que se lo pregunten al llegado del Reino de Navarra a Madrid con un gran desconocimiento ideológico.

El único PSOE en valor para vencer es el socialismo de las mujeres. Mujeres socialistas, mujeres feministas, mujeres comprometidas con Pablo Iglesias Posse, aunque se hayan quedado fuera del templo ideológico del socialismo, la Fundación Pablo Iglesias, mujeres de verdad que sienten el socialismo desde el timbre de la voz de Pablo Iglesias Posse.

No perdió el PSOE, no perdió Gabilondo perdió Pedro Sánchez. Gabilondo fue una víctima que sacaron al circo conscientes de que perdería, lo sacrificaron, como desde hace tiempo sacrifican la inteligencia, la ideología, la verdad, la ética y la bondad del socialismo.

Más Madrid: el éxito de la coherencia ideológica

La candidatura de Más Madrid y su resultado muestran la verdad coherente. La formación de Mónica García e Íñigo Errejón ha logrado lo que nunca consiguió Pablo Iglesias: sobrepasar al PSOE en Madrid. Ha transmitido los sentimientos desde lo “concreto”. Han demostrado la cara del compromiso de la política honesta con el pueblo. Mónica García ha dado en cada una de sus comparecencias una lección de conciencia social colectiva (definición de comunismo democrático) desde la palabra y la acción de lo concreto. Autentica, honesta, como el futuro, reafirmando a la familia (sus hijos) como legado de continuidad feminista de derechos humanos e igualdad real, aceptando sus compromisos como la verdad que le toca seguir en el presente y futuro, lejos de la relación y prebendas, rechazando la mano endemoniada de la vanidad y el capital deshumanizado.

Desenterraron la verdad oculta de la igualdad, ofreciendo paz y amor de rosas rojas para sembrar en prados verdes. Como el rostro de la coherencia de la izquierda progresista desde el compromiso. Una esperanza y ahora le toca no defraudar. Le deseo que pueda saber elegir el socialismo que, con su propia identidad, convenza a Iñigo Errejón de que se aleje de las tentaciones del socialismo neoliberal. Ese será el gran reto Más Madrid.

Vox: el mal sueño de Casado

Vox, por su parte, basó su campaña también en lo “concreto”, una campaña muy inteligente sabiendo desde el primer minuto donde están sus votos y siendo muy consciente de cómo conseguirlos.

Cumplió con el objetivo que se marcaron y así seguirán, marcando durante los dos años de la legislatura algunos pasos que tiene Isabel Díaz Ayuso, más que el PP, que dar para seguir marcando su liderazgo.

Siguen controlando dos comunidades esenciales para el PP, Andalucía y Madrid en menor medida. Sigue convirtiéndose en un mal sueño para Pablo Casado “el bueno” y un sueño posible para el objetivo de Ayuso en el PP, conquistar más liderazgo en la extrema derecha europea, con ello, más poder y con este, hacerse un hueco de respeto en su sector sociológico natural, el de las Dictaduras Privadas, dándole ventaja ante el socialismo neoliberal en este terreno no utilizan el silencio de sus pensamientos y estrategias.

Lo que le pida a cambio al PP nos lo imaginamos, aunque con los resultados de Ayuso tendrá que bajar un poco la expectativa. Lo que les pida a los populares, vía las dictaduras privadas y al capital deshumanizado, debería al pueblo, al feminismo, a los derechos humanos y sin duda a la Igualdad Real.

El actual socialismo neoliberal no podrá frenar si no cambia desde la ética y la razón sin miedo que el PP pueda llegar a entregar a cambio de poder los derechos sociales conquistados a favor del pueblo, sería el gran fracaso de la ideología del humanismo y la verdad.

Unidas Podemos: la caída de la ambición y la incoherencia

Unidas Podemos presentó un programa, una puesta en escena, un discurso etéreo que ya se dejó hace años en la puerta del Sol: el 15 de mayo con DRY (democracia real ya). En esos momentos, desde tu tienda ya comenzaste a hacernos dudar, cuando tu ego y prepotencia de mesías, cuando se terminó tu tiempo para conversar y recibir la voz de una joven revolucionaria que pasaba el día haciendo croquetas y tortillas de patatas por mantener desde la alimentación humilde del pueblo un movimiento popular.

No recibías la bondad que se te ofrecía, peor aún los folios llenos de propuestas reales que, junto a las tortillas y las croquetas le hacían llegar con su propuesta de conciencia social, desde las esencias políticas y la gobernanza sobre la ideología compatibles del 15M para hacerlo realidad, la ideología de la conciencia social colectiva.

Pero Pablo ya disponía de su guardia pretoriana egocentrista desde la incoherencia que vería o reproduciría la élite. Pablo, tú eres élite. Tu forma de comunicar, pedir y exigir es élite. Por eso has tenido que dimitir, acto coherente sin duda, pero tal vez la coherencia la podrías haber utilizado con la verdad de lo que proponías y predicaba. Como bien has dicho: “Creo que ya no sumo”, pero desgraciadamente esto sucede desde hace mucho tiempo.

Te descubrió tú legítima ambición de querer pasar, junto a tu compañera, desde la Puerta del Sol a la Moncloa, de pedir un café a un compañero del barrio a que estos compañeros camareros de Moncloa te lo sirviesen en tu despacho sin necesidad de pedirlo, sin necesidad de encontrar espacios en un mostrador de Vallecas. Es una gran estrategia del cambio hacia la izquierda, cayó en «el cebo» de una estrategia profesional sin ideología, solo de ideas cómo le ocurrió en los comicios de 2019. Fuiste más fácil de capturar, por la extrema derecha que los salmones que pescaba el dictador.

En parte, es una pena, porque el «Pablo pueblo» con unos años menos no debió anteponer la ambición a la desesperación de la incoherencia.

Tú estrategia de rechazar el cara a cara con la ultraderecha democrática fue tu error, rechazar con actos prepotentes y egocentristas, dialogar y debatir con un partido sin duda neocapitalista que en su conducta de afinidad con el IBEX35, más cerca lo estuviste tú y tu presidente sentados en la mesa de la diosa del terror de la economía, trabajadores y trabajadoras, esa señora que en el debate del 2019 señalaste como diosa dominadora del líder socialista y sus asesores palmeros y que después jamás volviste a mencionar a pesar de sus barbaries sociales, humanas y económicas, es ese maligno poder. ¿Por qué?. ¿Por qué abandonaste también ese debate? ¿Por qué, sin poder democrático, esa señora pone y quita ministros e imparte Justicia injusta? Tú, desde tu entrada en la Moncloa, también abandonaste ese debate. ¿Por qué, Pablo por qué, desde la verdad, no te enfrentaste al poder factico de la dictadura del capital mas deshumanizada de la democracia? Este cambio de actitudes es el motivo por el que ya no sumas. Debes contar quién, el 31 de agosto del 2020, te pidió al oído que no lo hicieses. Pablo, los miles, cientos de miles, los millones de españolas y españoles maltratadas y maltratados por esa dictadura privada deshumanizada son el motivo. El pueblo tiene oído, y capacidad para escuchar y analizar, recordar y actuar. Tú lo sabes.

Ciudadanos: crónica de una muerte anunciada

Ciudadanos ha tenido el resultado del fundamento de su origen: de Albert Rivera. Nada más que decir, “nació desnudo y desnudo le ha dejado el pueblo» y menos aún le ha dejado al pueblo.

Apostaron por él los desesperados y desesperadas

Sin fundamentos

Sin programa

Sin ideología y con la sola idea del oportunismo, un destino que podría repetirse en el actual socialismo si alguien no lo evita.

Ahora toca trabajar, desde la izquierda, para derribar el muro del populismo inteligente de Isabel Díaz Ayuso que tanto ha calado y que la ha llevado a superar los resultados del PP durante la etapa del bipartidismo. Es hora de que Pedro Sánchez demuestre al pueblo si realmente es de izquierdas o es sólo un producto más del marketing político de quienes prefieren una marca a un partido. ¿O es él quien prefiere que sea así porque, de este modo, se encuentra en una situación en la que no hay debate? Señor Sánchez, es hora de que demuestra que sigue siendo el Sánchez de las primarias porque, de no hacerlo, será uno más de los presidentes del PSOE a los que el poder cambió y convirtió en peligrosos socioliberales que sólo se mueven por sus intereses personales. Eso, le recuerdo, es algo incompatible con el socialismo que, en teoría, debería defender. Aún tiene tiempo para rectificar…, porque, como dijo Charles Darwin «si aún pierdes horas de tu tiempo es que aún no sabes lo que realmente vale la vida».