No a la rusofobia: Ni en España ni en ningún sitio

Este articulo lo escribo porqué si me da mucho miedo el rumbo que está cogiendo nuestra sociedad y como la guerra de Ucrania pretende dividir a ciudadanos Europeos en buenos y malos, ya lo expresé en un articulo mío pero en una guerra no hay buenos y malos solo hay sufrimiento, me asusta que en mi entorno haya padres que desapuntan de clases de piano a sus hijos y hijas porqué la profesora me asusta, tambien me asusta que haya gente que no entre en restaurantes y tiendas porqué los llevan ciudadanos rusos, ya basta las decisiones tomadas por Vladmir Putin, no son culpa de sus ciudadanos y con esta fobia a quien más alas le damos es el propio Vladimir Putin.

Ya que la rusofobia puede hacer que Vladmir Putin se gane mas simpatías, porqué Vladimir Putin puede decir a su ciudanía lo veis que no nos quieren ya que nos hacen el vacío, no esto no es así, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Vladimir Putin, pero lo que no voy hacer es hacer el vacío a ciudadanos que no tienen culpa de la decisión de sus gobernantes, yo si seguiré yendo a restaurantes y tiendas rusas, ya que para mi los ciudadanos rusos tambien son ciudadanos europeos y no tienen ninguna culpa de que su presidente haya iniciado una guerra en Ucrania y no son culpables, pero tambien en esta Unión Europea los medios de comunicación tambien nos han pintado los ciudadanos rusos como malos de los película y los ucranianos como los buenos, no es así entre los ciudadanos rusos hay buenos y malos lo mismo con los ucranianos como en todas las nacionalidades del mundo que hay buenas personas y malas personas.

Me da miedo la rusofobia que se vive en nuestra sociedad y alrededor de la Unión Europea, me recuerda a tiempos de la historia de la humanidad muy oscuros que espero que no se repitan, si todos sabemos que Rusia no es ningún país democrático pero Ucrania tampoco es un ejemplo de democracia, tampoco España es ningún ejemplo de que haya democracia, por lo tanto los ciudadanos rusos tienen derecho a poder ganarse la vida trabajando tanto los que viven en Rusia como los que han emigrado en la Unión Europea.

Basta ya de rusofobia todos tenemos derechos a ganarnos la vida y veo mal que ciudadanos catalanes hagan boicot a ciudadanos rusos y no se acuerden que años atrás éramos los propios catalanes que sufríamos boicot de nuestros productos y los catalanes muy a menudo hemos sufrido catalanofobia por lo tanto yo no puedo ir contra los ciudadanos rusos.

No a la rusofobia en ningún sitio, debemos valorar las personas por sus acciones y actos, pero no por sus origines o por las decisiones de los gobernantes de su país, todo mi soporte aquellos ciudadanos de origen ruso que viven en España y en estos últimos tiempos no lo están teniendo fácil debido a la rusofobia, no a la rusofobia ni en España ni en ningún sitio, todos somos personas y merecemos ser respetados indistintamente de nuestros orígenes.