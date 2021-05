Los días 7 y 8 de mayo se celebró en las diferentes comunidades autónomas la Olimpiada Matemática Española, una competición anual para estudiantes de bachillerato organizada por la Real Sociedad Matemática Española, en la que cada año compiten unos 70 estudiantes provenientes de las respectivas fases locales, organizadas en torno a enero.

Este año, y como es habitual, apenas ha tenido repercusión. Ni mediática, ni social. En Castilla-La Mancha, los olímpicos regionales que competían en la UCLM han tenido el privilegio de contar con José Manuel Caballero, presidente de la diputación de Ciudad Real, y ya está. No tengo constancia de más como éste, lo cual no ha parecido importarnos demasiado. Pero vamos, el Atlético de Madrid contra el F. C. Barcelona ha tenido una buena repercusión. Como cualquier otro partido. Sin duda más que la que ha tenido la OME.

Yo, que este año no pasé la fase local, he tenido el lujo de animar a los olímpicos navarros. Me he sentido como si compitiera. Sintiendo el esfuerzo del comité organizador para poder llevarlo a cabo, pese las dificultades provocadas por esta pandemia. He sentido los nervios de siempre. La dificultad de unos problemas que quedan lejos de lo que son las matemáticas del bachillerato. Hoy he visto resolver 3 problemas, y me he alegrado de que aún, aunque a nadie le importe, haya personas que hagan posible estas competiciones, que quedarán en la historia de las matemáticas. Una historia llena de anécdotas, eventos, competiciones… a las que unos pocos hicieron caso, y anda que lo aprovecharon. Aún así, ojalá hubiera gente que apoyara estas iniciativas. Y más aún con la historia que tienen…

Para acabar, quiero dar las gracias a Gustavo, por las tantas clases de preparación de Olimpiada Matemática en la UPNA que nos ha impartido desde mediados de octubre. Unas clases que me han permitido conocer de verdad unas matemáticas «verdaderas», y conocer a otros jóvenes matemáticos, que (permitidme decir) como yo, esperamos seguir el relevo de la matemática actual. Espero poder volver a competir el año que viene.