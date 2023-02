Netanyahu se ofrece como mediador entre Rusia y Ucrania

- Publicidad-

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sugerido en una entrevista a la CNN que estaría dispuesto a mediar en una negociación para el acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, si la Administración norteamericana no se opone.

«Si todas las partes relevantes me lo proponen, ciertamente lo consideraré, pero no me estoy presionando”, dijo Netanyahu el martes en una entrevista con CNN. “He estado aquí lo suficiente como para saber que tiene que haber un momento propicio y las circunstancias propicias. Si surgen, ciertamente lo consideraré”.

Desde Ucrania, hace un mes, uno de los asistentes del presidente Zelenskiy, Mikhail Podoliak, en una entrevista en i24News de Israel, manifestó públicamente que Netanyahu podría ser una buena opción como mediador de paz. «No tengo ninguna duda de que Netanyahu puede ser un mediador eficaz, ya que entiende con precisión qué son las guerras modernas y cuál es la esencia de la mediación en estas condiciones»