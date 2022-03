Negociación en Turquía: Kiev presenta por escrito su propuesta de acuerdo de paz

- Publicidad-

Turquía ha albergado hoy el encuentro para las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

La delegación ucraniana ha presentado una propuesta escrita de tratado de paz entre las dos naciones enfrentadas. La propuesta se trasladará al presidente ruso, Vladimir Putin, para su consideración, según ha señalado Vladimir Medinsky, principal negociador de la parte rusa.

Rusia se ha comprometido a reducir la actividad militar en determinadas zonas de Ucrania, tal y como ha anunciado inmediatamente después de la reunión el ministerio de Defensa ruso. Concretamente se ha comprometido a reducir drásticamente sus operaciones cerca de Chernigov y de Kiev.

Desde la delegación ucraniana, David Arakhamia, responsable del equipo de negociación, ha señalado que Kiev busca una garantía de seguridad similar a la establecida en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Ha propuesto a Reino Unido, Estados Unidos, Turquía, Francia, Canadá, Italia, Polonia e Israel como posibles proveedores del material necesario para esta garantía de protección. Algunos de ellos habrían dado su conformidad a esta propuesta.

Ucrania se ha comprometido en su propuesta a no unirse a ninguna alianza militar, así como a no albergar bases extranjeras ni tropas. Incluso los ejercicios militares requerirán la aprobación previa de las partes. Kiev se comprometería a no tratar de obtener armas de destrucción masiva, lo que incluye también armas nucleares. Como condición solicita a Rusia que no se oponga al proceso de entrada de Ucrania en la UE.

Kiev ofrece una moratoria de 15 años sobre el estatus de Crimea. Durante este tiempo según su propuesta se negociaría su destino y ambas partes se comprometen a no utilizar la fuerza militar para resolver la situación. Rusia sin embargo no estaría por la labor de este punto porque considera que Crimea es ya parte de su territorio y Kiev debe reconocerlo como tal.

Sobre las regiones de Donestk y Lugansk tampoco ha quedado claro un punto de acuerdo, pues Ucrania propone incluir «parte» de estas regiones en su territorio y por parte de Rusia, ha sido ya reconocida su independencia. En este punto no ha quedado claro si Ucrania estaría dispuesto a reconocer la independencia de estas repúblicas, aunque sostiene que el territorio de Ucrania debe ser respetado en base al momento en que se declaró la independencia de Ucrania en 1991.

Se ha acordado llevar a cabo una reunión entre Putin y Zelenskiy como parte final de las negociaciones.