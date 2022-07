Necesito 200 euros – 5 cosas que debes saber

- Publicidad-

Cuando se necesitan pequeñas cantidades de dinero, lo más natural es acudir a la familia para solventar el problema. Sin embargo, no todo el mundo tiene la suerte de contar con ese apoyo en cuyo caso la situación se complica.

Hemos hablado con Lorena Moreno, editora de uno de los principales portales que permiten comparar préstamos de 200 euros, para que comparta con nosotros algunos consejos o trucos para estas situaciones:

Si se pide un préstamo, siempre debería ser con contrato en papel

Aunque 200 euros sea una cantidad pequeña, lo mejor es siempre formalizar la operación en un contrato.

Si se acude a un prestamista profesional, lo normal es que este siempre ofrezca el contrato sin necesidad de que se le pida.

Si se acude a la familia, es tentador dejarlo pasar, ya que es una cantidad pequeña, pero si más tarde surgen problemas, tener un contrato puede hacer que se resuelvan de una forma mucho más rápida y menos costosa.

Como complemento de esto, también es recomendable guardar siempre el justificante de cada pago que se realiza para devolver el dinero o abonar los intereses.

Existe la posibilidad de conseguir un préstamo gratis

Aunque pueda parecer demasiado bonito para ser verdad, lo cierto es que son ofertas legítimas que se pueden encontrar desde hace años para los préstamos de pequeñas cantidades. La lógica que subyace detrás de ellos es que si necesitas 200 euros una vez, probablemente vuelvas a necesitarlos en el futuro y los que hacen estas ofertas piensan que si ya les conoces de tu primer préstamo, es probable que vuelvas a acudir a ellos, pero esta vez ya pagando intereses.

El dinero no suele llegar en pocos minutos

Aunque estos préstamos se anuncian como en 15 minutos, en 10 minutos o ¡en 5 minutos!, lo cierto es que los prestamistas solo se pueden comprometer a lo que tardarán en realizar la orden de la transferencia, pero no a lo que tardará en llegar el dinero a tu cuenta.

Hay dos cosas que ayudan a que el dinero pueda llegar en el mismo día, incluso en minutos:

Firmar el contrato de préstamo por la mañana, antes de las 12. Que el prestamista tenga una cuenta bancaria en el mismo banco que el prestatario, de modo que la transferencia sea más rápida.

En todo caso, si no se consigue dicha transferencia en pocos minutos, lo más habitual es que el dinero llegue en un plazo máximo de 24 horas.

Cuidado con los préstamos que no exigen tener ingresos regulares

Las entidades de préstamo suelen requerir que los clientes tengan ingresos regulares. Esto no se debe confundir con tener nómina, ya que los ingresos pueden provenir de una beca, una prestación por desempleo, de trabajo como autónomo o de una pensión entre otras opciones. Los préstamos sin nómina son seguros y muy habituales.

Sin embargo, los préstamos sin ingresos suelen requerir una propiedad como garantía que puede ser una garantía hipotecaria o un coche o incluso joyas, oro, etc.

Sea como sea, el poner una garantía implica el riesgo de perder la propiedad si no se devuelve el préstamo y si no se tienen ingresos, es difícil pensar que se va a disponer de ese dinero más los intereses dentro de unas semanas, cuando ahora no se dispone de él. Llegado el caso sería mejor vender la propiedad que perderla porque se ejecute la garantía porque probablemente vendiéndola se obtendría más dinero.

La solución puede estar en la tarjeta de crédito

Si la opción de los préstamos sin intereses no es posible, se podría acudir a los préstamos rápidos, pero como todo el mundo sabe, son préstamos con intereses muy altos.

Por eso, conviene compararlos con los intereses que aplicaría la tarjeta de crédito si se dispusiese de esos 200 euros a crédito, ya que quizá salga más barato esta otra opción. En este sentido, no queda más que comparar diversas posibilidades y optar por la más conveniente.