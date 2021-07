“Necesitamos libreros de vocación que sugieran al lector buenos libros”

- Publicidad-

Conversamos con la gestora cultural y editora de libros para conocer su balance del primer semestre de otro año de turbulencias para el sector. La directora del sello madrileño Huso fija posición sobre varios temas claves, al tiempo que adelanta algunos lanzamientos que ofrecerá en los próximos meses.

Termina otro semestre en tiempos de pandemia, ¿cuál es la situación de una editorial independiente?

Compleja. La situación es compleja para todo el entramado del mundo editorial, pero las editoriales independientes, las que apostamos por la excelencia en la literatura, las que editamos con rigor y entendemos el libro como un objeto de arte, tal vez necesitamos más apoyo de las librerías literarias, más libreros de vocación que sugieran al lector buenos libros.

A pesar de la crisis, Huso publica todos los meses. ¿Está contenta con el balance?

Estoy satisfecha, aunque soy muy exigente con el trabajo que desarrollamos, y contenta, porque seguimos en el camino que nos trazamos desde el inicio: ofrecer una literatura de calidad y diversa. El equilibrio, sin embargo, se producirá cuando obtengamos del esfuerzo de publicar cada mes, dos, tres libros la rentabilidad necesaria para seguir adelante. Ese es el reto.

Viene de participar en la Semana Negra de Gijón, ¿qué nos podría contar al respecto?

Este es el cuarto año en que participamos con caseta propia en la Semana Negra de Gijón. Y cada año ha sido mejor. Hemos competido con otras buenas editoriales, e incluso de las más mediáticas, y con librerías asturianas y de otras partes. En esta edición, hemos conseguido que 235 lectores se lleven un libro de Huso. Al frente de la caseta, una comercial como la copa de un pino. Con mis colaboradores más cercanos hablo mucho de ciertos temas, por ejemplo, de una librería que forma parte de una tienda en un pueblo de Valladolid, y desde enero de 2020 hasta hoy, no solo vende muchos libros de Huso, sino que ha creado un grupo de fieles lectores para nuestra editorial. La clave: visibilidad y una librera de vocación que cree como nosotros en la buena literatura y propone a sus clientes nuestros libros. La solución parecería fácil: visibilidad para nuestros libros, y libreros y buenos comerciales que pugnen por Huso. Pero esto que parece fácil es muy difícil, porque la competencia en el sector es feroz: el grande, que no siempre es el mejor, devora al pequeño. Pienso que lo que tenemos que salvar entre todos es la buena literatura, solo así podemos crear mejores lectores, y hombres y mujeres más libres. Como bien dijera José Martí: “Ser cultos para ser libres”. Las editoriales independientes no podemos competir con los grandes grupos editoriales en la publicidad, pero sí lo hacemos con lo que publicamos. Esta verdad tiene que llegar al mercado de los lectores. Y eso solo es posible con el apoyo de los libreros y los medios.

La colección Palabras Hilanderas ha sido clave en este semestre, ¿qué significa para su editorial?

Prefiero citar a Marifé Santiago Bolaños, la directora de la colección, a quien agradezco el regalo como editora. “Un balance cualitativo, es decir, lleno de agradecimiento y afectos hacia quienes han confiado su obra para que sea publicada en la colección, y hacia las lectoras y lectores que esperan cada nueva entrega con ilusión, incluso suscribiéndose a la colección para que, cada mes, llegue ese libro recién editado a su propia casa, lo que es, en sí, un gesto que se convierte en toda una declaración de intenciones. Y un balance cuantitativo-cualitativo porque empiezan a ofrecernos títulos, con la misma generosidad que responden a nuestra llamada aquellas personas a las que les pedimos nosotras que formen parte de Palabras Hilanderas”.

Huso ha establecido un acuerdo para la distribución de sus libros en varios países de América, ¿nos podría contar los detalles?

En los últimos tiempos hemos creado otras vías para que los libros de Huso lleguen a más personas: La venta online a través de nuestra web de los libros impresos. Palabrasenvela.es, una tienda propia, dentro de un portal, en la que se pueden adquirir nuestros libros en PDF y para ser leídos en streaming. Hemos potenciado la creación de e-books de una importante cantidad de libros de nuestro fondo que hoy se pueden adquirir en Amazon. Y, en efecto, recientemente, firmamos un contrato con Quares, para que nuestros libros, bajo demanda, estén en Estados Unidos, Argentina, México, Ecuador y Chile, en principio. Estamos preparando las condiciones para empezar con fuerza a partir de septiembre. Creo que este desafío será una opción para nuestra editorial y para que nuestros autores puedan dar a conocer su obra en otros países.

¿Algún lanzamiento del segundo semestre que nos pueda adelantar?

En Palabras Hilanderas, José Luis Rodríguez Zapatero publicará en septiembre No voy a traicionar a Borges, desde su visión como profundo lector del afamado escritor argentino. La filósofa Mercedes Gómez Blesa, estará en octubre con una reflexión “dura, seria y esperanzadora” de nuestro tiempo, y, en noviembre, Luis Martín publica por primera vez en un libro sus textos en torno al jazz. Para 2022, ya están cerrados nombres muy potentes: Fanny Rubio, Juan Laborda, Andrea Saltzman, Ana Contreras, El Arbi el Harti, Eva Borreguero, Mayte Carrasco y otros de los que hablaremos en otro momento. En narrativa y ensayo, Huso publica, entre septiembre y noviembre del presente año, la segunda novela de la escritora checa Lucie Fauroleova, Niña de la muerte (título provisional) con la que acaba de obtener el Premio de Literatura de la Unión Europea (ya Huso publicó de esta excepcional escritora, Atrapadores de polvo); la novela negra Hotaru, de Martín Sancia Kawamichi; Aquellos tiempos robados, de Angeles Corella; el brillante ensayo de María Luisa Balaguer, El feminismo en el Siglo XXI. Del MeToo al movimiento queer; la novela de Mercedes de Diego, Golpes de mar, y cerramos el año con una antología de novela erótica checa. En estos momentos estamos en la difícil etapa de cerrar el 2022. Tenemos excelentes propuestas, lo que hace especialmente complejo el proceso. El miedo a equivocarnos que nos asalta en ocasiones a los editores… Avanzo solo algunos nombres: Laura Freixas, Javier Valenzuela, Carlota Suárez, Sibila Freijo… Ahora todas nuestras fuerzas están puestas en la Feria Internacional del Libro de Madrid, donde por primera vez Huso tendrá caseta propia, y en la que nuestros autores con libros recientes podrán firmar también.