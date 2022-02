“Nadie cuestiona a Truman Capote haber escrito ‘A sangre fría’ por beber de la realidad”

- Publicidad-

La inspectora Indira Ramos vuelve al trabajo tras tres años de retiro. Le espera posiblemente el que durante décadas ha sido el rompecabezas criminal más impactante de este país, que marcó un antes y un después en el tratamiento mediático de la España negra. En una gasolinera han aparecido las huellas dactilares del hombre más buscado tras el brutal crimen de las tres niñas de Alcàsser. Díaz logra atrapar al lector de principio a fin dando una nueva vuelta de tuerca al género, demostrando las múltiples posibilidades que aún tiene sin explorar.

¿Por qué ‘resucitar’ novelísticamente a Antonio Anglés?

Cuando, en 1992, Antonio Anglés y Miguel Ricart asesinaron a las tres niñas de Alcàsser, las televisiones privadas habían comenzado hacía poco su andadura y retransmitieron el caso prácticamente en directo. Desde aquel primer momento y hasta hoy, yo me he hecho la misma pregunta: de seguir vivo, ¿dónde se encuentra Antonio Anglés? Ahora, en mi tercera novela, he querido responder a esa duda que tenemos casi todos los de mi generación, aunque solo sea desde el punto de vista de la ficción.

¿Teme las críticas porque la opinión pública no entienda que utilice para el nuevo caso de la inspectora Indira Ramos averiguar qué pudo haber ocurrido con aquel famoso asesino?

No. Sé que hay gente que lo cuestiona, pero por esa misma regla de tres, debería cuestionar las películas basadas en hechos reales, los documentales de true crime o incluso a Truman Capote por A sangre fría. Los escritores bebemos de la realidad, eso es algo habitual.

¿Cómo ha gestionado la trama de su nueva novela sin caer en el morbo fácil y ramplón?

Quien busque morbo, no lo va a encontrar en esta novela, porque no detallo los crímenes de 1992, no es algo que me atraiga ni me interese. Las otras niñas no trata sobre el caso Alcàsser, sino sobre la fuga de un asesino. Lo sucedido aquella noche sirve únicamente como punto de partida de la historia que cuento.

En esta novela da un paso más y se atreve a retorcer los engranajes convencionalmente aceptados de la novela negra tradicional y plantea una intriga a la inversa, ya que desde un principio sabemos quién es el criminal pero no qué ha hecho en todo este tiempo. ¿Tuvo claro desde el principio el camino que seguiría su protagonista?

Yo suelo trabajar con una escaleta previa bastante detallada, aunque durante la escritura de la novela puede variar un poco. Lo que tenía claro era que quería a hacer un caso al revés de lo que estamos habituados: normalmente hay un muerto y la policía busca al asesino. Pero en esta ocasión, ante la posibilidad de que los asesinatos de los que se acusa a Anglés hayan prescrito, deben buscar crímenes que haya podido cometer en los últimos veinte años para poder encerrarle. Ha sido todo un reto.

El periplo por varios países que usted ha ideado para Anglés en estas tres últimas décadas, ¿pudo tener algún pequeño viso de realidad en algún momento?

La pista de Antonio Anglés se pierde en las costas de Irlanda tras saltar desde el barco en el que viajaba como polizón. Desde aquel momento, nada se ha vuelto a saber de él, así que todo lo que relato es una obra de ficción. Aunque, a la hora de reconstruir su huida, he pensado en lo que haría yo estando en su lugar, así que es posible que haya acertado en algo.

¿Hay investigadores de carne y hueso que pueden tener la sagacidad de su inspectora, Indira Ramos?

Seguro que sí. Indira es una buena policía, pero no es una súper heroína. Es una mujer con claros y oscuros, como todo el mundo, que se vale de su intuición y de sus conocimientos para resolver los crímenes en los que trabaja.

¿Es la realidad más simple o más retorcida que las tramas de novela negra?

A la hora de documentarme o de buscar una idea para una nueva novela, suelo recurrir a la hemeroteca, y en muchas ocasiones he rechazado una historia real por temor a que nadie se la creyera. Aunque es una frase muy manida, la realidad muchas veces supera a la ficción.

Sinceramente, ¿existe la más remota posibilidad de que el criminal de las niñas de Alcàsser no acabara sus días en el fondo de la bahía de Dublín?

Por supuesto que sí. Aunque lo más probable es que se ahogara, la posibilidad de que sobreviviera existe. De no ser así, no seguiría a día de hoy en la lista de los criminales más buscados por la Interpol.