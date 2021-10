Música terapia para afectados del Parkinson en «Asparbi Bizkaia» por Iñaki González, una vida dedicada a la cultura, folklore y a la música, presidente del grupo Simón Otxandategi

- Publicidad-

Entrevisto a Iñaki González, vecino de la localidad de Berango (Bizkaia), durante mas de 50 años presidente del grupo de Danzas SIMON OTXANDATEGI y en los últimos 8 con dedicación “en cuerpo y alma” a los enfermos de Parkinson, desarrollando un trabajo terapéutico que trata de paliar el deterioro que causa dicha enfermedad

¿Iñaki, que es “Parkinson Bizkaia Asparbi”?

Es una asociación con carácter benéfico asistencial que tiene como objetivo fundamental, la ayuda a enfermos afectados por el terrible Parkinson, auspiciando la investigación y determinación de las causas de esta enfermedad, su tratamiento terapéutico y prevenciones.

Se suma a nuestra entrevista Begoña Díaz, presidenta de ASPARBI. Ella nos comenta:

ASPARBI es una entidad sin ánimo de lucro que surge en 1994 en Bizkaia ante la necesidad que tenían tanto los afectados como sus familias de aunar esfuerzos para afrontar las consecuencias de la Enfermedad de Parkinson. Como suele ocurrir comenzamos con muchas carencias pero con mucha fe en nuestro proyecto, fuimos integrando a muchas instituciones públicas y privadas que han visto crecer a ASPARBI hasta lo que es hoy día. Con un buen cuadro de profesionales y unos buenos locales situados en el barrio bilbaíno de San Ignacio en Bilbao.

¿Cómo se presenta el Parkinson? La pregunta se la dirijo a Begoña Díaz

La enfermedad presenta una variada sintomatología que se manifiesta a nivel neuronal y repercute en el sistema muscular, respiratorio, fonatorio, digestivo, a nivel psicológico, psiquiátrico, etc. Por ello, se requiere toda una serie de tratamientos y servicios que den respuesta de una manera global a las necesidades específicas que entraña la enfermedad.

Foto: Tocando el Zanpantzar en Leioa (Bizkaia).

Los tratamientos farmacológicos y demás técnicas médicas prescritas por el neurólogo son esenciales pero pensamos que deben complementarse con otros métodos no farmacológicos a fin de garantizar la mayor calidad de vida posible al afectado.

Begoña, ¿Cuáles son los recursos de Asparbi?

Con el objetivo de proporcionar una atención integral a los afectados, la Asociación Parkinson Bizkaia cuenta con un equipo multidisciplinar (trabajadora social, neurólogos, psicólogo, fisioterapeuta, logopeda, musicoterapeuta, auxiliares de acompañamiento, monitora de yoga, masajista, etc.) que desarrollan un seguimiento global de los afectados.

Cada tratamiento no es un área estanca e independiente del resto, sino que existen numerosas interrelaciones entre las afecciones y síntomas desarrollados. Por este motivo, es importante una labor conjunta entre el equipo de profesionales que aplican los tratamientos para garantizar su máxima efectividad. Uno de los tratamientos es la “Musicoterapia”, pero es Iñaki González quien nos lo puede contar ya que junto a Itxaso Lemoniz, es responsable de esta área, diría más es el precursor de esta iniciativa en ASPARBI que se ha convertido en parte del tratamiento médico en nuestra entidad.

Foto: Con la niña ABBy en sus brazos, falleció a los 18 meses.

¿Iñaki González, me gustaría que te presentes a nuestros lectores de Diario16 y nos explicaras tu trabajo en ASPARBI? ¿De qué estamos hablando cuando decimos musicoterapia? ¿Cómo lo emprendiste?

Bueno realmente me ayudó mucho el trabajo desarrollado como director y posteriormente presidente del Grupo de Danzas Simón Otxandategi de Berango, que es una pequeña población de la zona Uribe-Kosta de Bizkaia. Al frente de este grupo hemos realizado conciertos a nivel de España y en muchos países de Europa, he estado siempre con mi grupo muy presente en el mundo de la música fundamentalmente folklórika y también al frente de un coro que acompaña siempre al grupo de Danzas.

La música siempre ha estado muy ligada a mi familia a mis padres y de ellos heredé el gusto y el amor por lo musical y el canto. Mi vida ha transcurrido siempre en forma paralela a las notas musicales, aunque debo reconocer que no poseo estudios musicales que haya realizado en ningún conservatorio, pero los años de trabajo y dedicación me permiten estar ligado a las partituras, a los “tempos”, al dimensionamiento de las notas, he peleado con mis déficits de conocimiento con la lectura y audición de mucha música, sometiéndome a técnicas diversas para lograr el desarrollo de arreglos musicales y voces corales lo que me ha facilitado conseguir dirigir a grupos de danza y coros. Podría decir que todo esto va en mis genes.

Hubo un momento en mi vida muy ligado a mi jubilación, en la que me encontré con Asparbi, no tenía un conocimiento muy profundo de esta Asociación cuando comenzamos nuestra relación, es verdad que habíamos hecho como grupo de danzas cosas en conjunto con ellos, algunos festivales, pero tras ver y evaluar a los enfermos y documentándome sobre las aportaciones que la música mediante el ritmo, la respiración, la vocalización…. puede aportar a estas personas, me decidí por hacer una propuesta y aquí estamos, ocho años después con gente afectada que desea colaborar en nuestro proyecto, creando además un coro y llevando a cabo actividades que aprovechando la música logran un enorme placer en los pacientes, con una aportación importante en los aspectos terapéuticos.

Foto: Publicación del aniversario 75 años del Grupo de Danzas Simón Otxandategi con la publicación del libro, con la alcaldesa de Berango Anabel Alonso y el consejero del Gobierno Vasco Bingen Zupiria.

¿Dónde naciste y cuantos años has cumplido?

Mi familia materna es de Berango (Bizkaia), pero por circunstancias de la vida nací en Leioa, pueblo de mi aita,en el año 1953, tengo por tanto 68 años. Pero la edad de las personas solo es una circunstancia humana, lo importante es que podemos hacer en su transcurso que sirva para ayudar a nuestra sociedad.

¿Cuántos hermanos sois?

Somos cuatro hermanos (una chica y tres chicos), todos muy ligados a la herencia musical de nuestros padres, en el amor por nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra lengua, el euskera y en la música que a mi entender, no conoce fronteras. LA MUSICA ES UNIVERSAL. Es más sirve para recomponer y ayudar a muchas `personas con problemas.

¿Hombre de derechas o de izquierdas?

No me gusta definirme en este aspecto y de esta manera, creo que en la derecha tradicional civilizada hay cosas buenas al igual que en la izquierda. Para mi existen buenas o malas personas y estas están en todos los órdenes de la vida, Si quiero señalar que estoy totalmente involucrado con mi tierra y los propios valores de la sociedad vasca, que como todos los pueblos, ha pasado momentos difíciles, pero los estamos superando, gracias al esfuerzo de toda una sociedad. También en lo económico, hemos salido triunfantes de momentos muy críticos. Eso solo es posible con una sociedad dinámica, esforzada, luchadora…. y eso a mi entender, nada tiene que ver con ser de derechas, de centro o de izquierdas.

¿Cuál es la persona viva que más admiras?

Quizás a Indira Ghandi por su revolucionaria propuesta a una India pre y post independiente, luchando solo con su palabra, su trabajo y sus actos, nunca con acciones violentes. Pero en general con cualquier persona sea líder o no lo sea que comulgue con la asistencia social en su más amplio término. En lo cercano he admirado a mi madre, que como otras muchas mujeres ha sacado adelante a cuatro hijos con enormes dificultades.

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Sentirse satisfecho de uno mismo…. poderse mirar al espejo y comprobar que sigues siendo el mismo a pesar de todas las imperfecciones.

¿Qué es lo que menos te gusta de las personas?

La envidia, el afán de protagonismo, el egoísmo en general que domina a nuestro mundo. Yo he estado en Senegal con nuestro grupo de danzas Simón Otxandategi y una representación del pueblo de Berango, sin cobrar un duro. Fue muy gratificante ver la respuesta de personas que “sin nada” logran ser felices, ver que comparten la comida y lo poco que tienen…. nadie se otorga méritos menos aun si no son merecidos y sentirse solidario. Ojalá progresen económicamente y consigan esa independencia que tanto ansían, con el reconocimiento de Naciones Unidas.

¿Algún recuerdo en concreto?

Si, “nuestra” niña Abby que desgraciadamente falleció a los 18 meses de edad por no disponer de los minimos medios para ser tratada medicamente. La íbamos a trasladar a Euskadi para ser tratada pero no llegamos a tiempo… como homenaje a su personas realizamos un trabajo musical que se llamó ABBY POTXOLA (se puede visualizar en internet) que fue un ejemplo de nuestro compromiso social como Grupo Simón Otxandategi, hacia las personas más necesitadas, con ello además hicimos un mestizaje cultural de personas, arte, música, danza y coros. También no podemos olvidar nuestra visita al Parlamento Europeo en Bruselas, fue un momento maravilloso, llevamos nuestras canciones e idioma al centro político de Europa. Es de esos momentos que no olvidaré nunca.

Sin olvidarme de nuestra presencia en festivales internacionales en Francia, Alemania, Bélgica, Argentina, Polonia, Austria, Senegal, Holanda…. y muchos otros países, también por diversas provincias de España. Además de alardes en muchas localidades de nuestra geografía vasca.

Señalar por ultimo la celebración de nuestro 75 aniversario y la edición de un libro sobre ello, que relata la historia de nuestro grupo, desde su creación a principios de los años 40, integrando fotos de más de 800 personas. Fueron casi dos años de recopilación de datos, cuento el orgullo que internamente siento en estos 50 años haber mantenido relación y haber aportado todo lo posible a la “formación” no solo cultural sino también social de mas de 500 personas que durante ese periodo han pasado por el grupo de Danzas Simón Otxandategi de Berango (Bizkaia).

Iñaki ha sido el fundador del grupo de danza Simón Otxandategi que ha cumplido 75 años y por ello, decidieron organizar algo muy especial. Crearon un libro en el que aparecen los nombres y apellidos de las 700 personas que participaron en esta organización, contándonos la historia de la misma.

Foto: Iñaki Gonzalez e Itxaso lemoniz, recibiendo el premio ELKARLAN 2020.

¿Hablemos un poquito del premio ELKARKAN 2020? ¿Y de la gala Asparbi?

Tras un duro año de restricciones a causa de la pandemia y con retraso, pudimos celebrar la entrega de los “Premios Elkarlan 2020″ de forma presencial donde recibimos el reconocimiento del Gobierno Vasco en proyectos de cogeneración del valor. La Asociación Parkinson de Bizkaia fue seleccionada ganadora de esta edición gracias a la iniciativa del servicio de Musicoterapia y Terapia Vocal Online “Yo También Canto – Nik Ere Abesten Dut” que surge tras decretarse el confinamiento domiciliario el pasado año. Es justamente la actividad que junto a Itxaso Lemóniz – mi mujer- dirigo en Asparbi.

¿Este escenario difícil, se complicaría con el Coronavirus?

Decirte que no somos profesionales, pero sabemos el terreno que pisamos. Tanto Itxaso como yo, decidimos crear un grupo en la aplicación WhatsApp, inicialmente para las personas que acudían a los talleres presenciales, con el objetivo de usar esta herramienta para dar continuidad a la terapia a través de vídeos tutoriales y que así pudiesen realizar los ejercicios desde sus hogares, siempre con un toque de humor. Fue emocionante el ser valorado en esta área y sobre todo la motivación que supone tanto para Asparbi como para nuestro coro de personas afectadas por esta enfermedad. La verdad es que ver la implicación de los enfermos me llegó al alma y me hizo ser mas persistente en mi trabajo.

¿Cómo te ves?

Soy un tanto vehemente, con un fuerte componente social, una persona de pueblo, que ama a su pueblo y también a la cultura vasca. A veces mi exceso de energía debe ser frenada, sobre todo cuando me genero algún objetivo. Me gusta compartir, sería imposible lo contrario en un grupo tan amplio como lo es Simón Otxandategi e incluso en nuestro coro de afectados en Asparvi. No deseo ser ejemplo de nada, pero si decir que en las próximas oleadas de nuestra juventud -con toda su problemática- es necesaria su integración en proyectos de tipo social que supongan ayuda a los demás.

Foto: En un festival internacional de culturas y danza organizado por SIMON OTXANDATEGI.

No podemos “pasar de largo” ante las enormes carencias que sufren las personas…. con un poco de lo nuestro, podemos lograr la felicidad de muchas personas.

¿Un coro con personas afectadas por el Parkinson? ¿Cómo es posible?

Si, de hecho en la reciente gala de Asparbi, destacó la emocionante actuación del Coro de ASPARBI, formado por personas afectadas de párkinson cuyo ejemplo de superación y valentía es un referente para el conjunto de la sociedad

Debo decir que en la Asociación Parkinson Bizkaia – Asparbi– se realiza un abordaje de la enfermedad de Parkinson de una manera multidisciplinar e interdisciplinar, trabajando coordinadamente todos los profesionales y englobando todos los servicios ofrecidos con una finalidad común, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la Enfermedad de Parkinson. Es en esto último, muy importante donde entra nuestro coro. Es claro el diagnóstico de los médicos y especialistas en nuestro centro al reconocer que esta actividad coral y de grupo está afectando muy positivamente a nuestros enfermos, con resultados de recuperación muy esperanzadores. De esta enfermedad conviene decir que no hay cura posible, pero si el conseguir que el proceso sea mucho menor en sus afectaciones física y psíquicas.

¿Cuantos son los asociados de Asparbi?

3.000 en este momento, entre instituciones, organismos públicos y particulares.

Iñaki ¿Un lema?

Hoy por ti mañana por mí.

¿Cuál es tu mayor arrepentimiento?

No haber conseguido mi integración en Asparbi hace más años, no haber conocido antes a estas personas maravillosas, que con lo poco que les doy están enormemente agradecidos.

¿Si volvieras a tener 30 años que harías que no hayas hecho hasta hoy?

Hay muchas cosas que habría que hacer en un mundo lleno de necesidades y problemas, pero quizás volver a tener un recorrido como en mi vida estoy realizando, poder volverme a sentir feliz como ahora…. sentirme satisfecho por el trabajo realizado…pero con la enorme preocupación de ver la forma de implicar a las personas en el amor a sus semejantes, sobre todo a los que padecen enfermedades, dificultades, persecuciones, trabajar por lograr evitar la violencia.

Begoña como directora de Asparbi, ¿Un último mensaje?

Si un mensaje a toda la sociedad vasca. La Asociación de Parkinson de Bizkaia – Asparbi está abierta a todos los afectados por la enfermedad de Parkinson, además de familiares, cuidadores, profesionales, voluntarios o cualquier persona interesada en aportar su granito de arena. Puedes colaborar con nosotros de forma continuada si te asocias. Además, así podrás beneficiarte de todos los servicios que ofrecemos. Quizás tengas ya a una persona familiar o no afectada por esta enfermedad. Hazles llegar este artículo para su información.

Finalmente ¿Iñaki, crees que este mundo tiene arreglo?

Es difícil, vemos el recorrido histórico lleno de cosas buenas pero mayormente con muchas carencias y mucho egoísmo, pero debemos de dar paso decidido a la esperanza, ese es el motor de muchas acciones que actualmente están haciendo falta, tanto en lo social, en lo político, en una palabra en lo humano.

Es reconfortante ver la demanda tremenda que tenemos en ASPARBI de familias de afectados deseando integrarse, buscando un SOS y la satisfacción que en el día a día muestran con los resultados. Ha habido un momento con el confinamiento que hemos seguido estrechamente en contacto con los enfermos realizando actividades corales y musicales a través de pantallas y ordenadores. Estaban deseando que llegara la hora para engancharse a las redes. Cuando han regresado en modo presencial ha sido -porque ellos así lo cuentan- un momento precioso en sus vidas. La música hace milagros y también la enorme voluntad que muestran los pacientes para salir adelante con ella.

Ahora la esperanza es uno de nuestros mejores aliados.