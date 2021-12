Mujeres que corren como lobos

«La Casa sin puerta» es título de una concurrida exposición de libros de la Amazonia, que pretende resumir las centenas de mitos y cuentos del arquetipo de la Mujer Salvaje.

«Mujeres que corren con los lobos», de Clarisa Pinkola Estés, PhD en Psiquiatría, manifiesta que su vida y su trabajo como psicoanalista junguiana (Tomas Yung), poeta y cantadora, guardiana de los antiguos relatos, ha observado que en el arquetipo de la Mujer Salvaje, podemos discernir las maneras y los medios de la naturaleza femenina más profunda. La mujer moderna es un borroso torbellino de actividad…

Este comentario de un extenso libro de 553 páginas y 15 capítulos nos lleva también a los pueblos más alejados de la Amazonia, región que también ha sido tema para fecundos y prolíficos escritores, poetas, productores de cine y periodistas. Solo dos autores:

Roger Rumrril, experto internacional en temas indígenas y Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura que anuncia una nueva obra de largo aliento, inspirada en la vida del diplomático irlandés Roger Casement, laureado cuando defendió a los pueblos del Congo y de la Amazonía y ejecutado en 1916 por conspirar a favor de su país contra Londres al denunciar la muerte de unas 10 millones de personas en los años de la colonización belga…

“La naturaleza salvaje ha pasado doblemente a mi espíritu por mi nacimiento en el seno de una familia mexicano-española y más tarde por mi adopción por parte de una familia de fogosos húngaros. Me crie cerca de la frontera de Michigan, rodeada de bosques, huertos y tierras de labranza y no lejos de los Grandes Lagos”, inicia Clarisa Pinkola Estes.

Tanto los animales como la Mujer Salvaje son especies en peligro de extinción. En el transcurso del tiempo se ha saqueado, rechazado y reestructurado la naturaleza femenina.

No es difícil comprender por qué razón los viejos bosques y las ancianas se consideran unos recursos de escasa importancia. No es ningún misterio. Tampoco es casual que los lobos y los coyotes, los osos y las mujeres inconformistas tengan una fama parecida.

La Mujer Salvaje, procede de sus estudios de biología acerca de la fauna salvaje y de los lobos en particular. Los lobos sanos y las mujeres sanas comparten ciertas características psíquicas; una aguda percepción, un espíritu lúdico y una elevada capacidad de afecto. Los lobos y las mujeres son sociales e inquisitivos.

Son también extremadamente intuitivos y se preocupan con fervor por sus vástagos, sus parejas y su manada. Son expertos en el arte de adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes y son fieramente leales y valientes. Y sin embargo, ambos han sido perseguidos, hostigados y falsamente acusados de ser voraces, taimados y demasiado agresivos y de valer menos que sus detractores.

En el estudio de los lobos, donde por primera vez cristalizó el concepto del arquetipo de la Mujer Salvaje. Ha estudiado también a otras criaturas como, por ejemplo, el oso, el elefante y esos pájaros del alma que son las mariposas. Las características de cada especie ofrecen abundantes indicios de lo que es posible reconocer acerca de la psique instintiva femenina.

Las hogueras necesitaban que las encendieran de noche en el bosque y las historias necesitaban que las contaran fuera del alcance del oído de los mayores.

Tuve la suerte de criarme en medio de la Naturaleza. Allí los rayos me enseñaron lo que era la VIDA. Cuando desenterré unos «abalorios indios», es decir, fósiles sepultados en la greda. Aprendió el sagrado arte del adorno personal engalanándome la cabeza con mariposas, utilizando las luciérnagas como alhajas nocturnas y las ranas verde esmeralda como pulseras.

La generación a la que pertenece, posterior a la Segunda Guerra Mundial, creció en una época en que a la mujer era restringida. El baile apenas se toleraba en el menor de los casos, por lo cual ellas bailaban en el bosque donde nadie podía verlas. Un cuerpo o un vestido llamativos aumentaban el peligro de sufrir daños o agresiones sexuales. Ni siquiera podían considerar suyas las prendas de vestir que llevaban.

Era una época en la que los padres que maltrataban a sus hijos eran llamados simplemente «severos», en la que las heridas espirituales de las mujeres tremendamente explotadas se calificaban de «agotamientos nerviosos», en la que las chicas y las mujeres bien fajadas, refrenadas y abozaladas se llamaban «buenas» y las hembras que conseguían quitarse el collar para disfrutar de uno o dos momentos de vida se tachaban de «malas».

No se puede abordar la cuestión del alma femenina moldeando a la mujer de manera que se adapte a una forma más aceptable según la definición de la cultura que la ignora, y tampoco se puede doblegar a una mujer con el fin de que adopte una configuración intelectualmente aceptable para aquellos que afirman ser los portadores exclusivos del conocimiento.

Los cuentos de hadas, los mitos y los relatos proporcionan interpretaciones que aguzan nuestra visión y nos permiten distinguir y reencontrar el camino trazado por la naturaleza salvaje.

La llamo Mujer Salvaje porque estas dos palabras en concreto, «mujer» y «salvaje», son las que crean el llamar o tocar a la puerta, la mágica llamada a la puerta de la profunda psique femenina. El Arquetipo de la Mujer Salvaje se puede expresar en otros términos igualmente idóneos. Esta poderosa naturaleza psicológica se puede llamar naturaleza instintiva, pero la Mujer Salvaje es la fuerza que se oculta detrás de ella.

El arquetipo de la Mujer Salvaje y todo lo que esta representa es la patrona de todos los pintores, escritores, escultores, bailarines, pensadores, inventores de plegarias, buscadores, descubridores, pues todos ellos se dedican a la tarea de la invención y esta es la principal ocupación de la naturaleza instintiva.

Los cuentos son una medicina. Los cuentos engendran emociones, tristeza, preguntas, anhelos y comprensiones que hacen aflorar espontáneamente a la superficie el arquetipo, en este caso, de la Mujer Salvaje.

La naturaleza salvaje no exige que una mujer sea de un determinado color, tenga una determinada educación y un determinado estilo de vida o pertenezca a una determinada clase económica. «Unirse a la naturaleza instintiva no significa deshacerse, cambiarlo todo. No significa perder las relaciones propias de una vida en sociedad o convertirse en un ser humano.

En Montevideo existe el Taller La Diosa, un centro que integra literatura, terapias corporales, arte, mitos, psicología arquetípica, astrología. La Diosa es una sola y al mismo tiempo muchas: americana como Pachamama, Hilandera o Coatlicue, egipcia como Isis o Sekhmet, griega como Gaia, Demeter, Perséfone, Afrodita, Hera, Diana, Artemisa, Vesta, Hécate, babilónica como Inana o Lilith, hindú como Kali, Lakshmi o Tara, orientales como Kwan Yin o Ameratsu, afroamericana como Yemanyá, Oshún, celta como Freya y Brigid. Cuando todas sus manifestaciones se reúnen representan el pleno poder del arquetipo.