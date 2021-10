Mujeres feministas del PSOE rebaten las ponencias cercanas a la ‘Ley Trans’ de Irene Montero

- Publicidad-

Mujeres feministas militantes del PSOE de toda España han trabajado conjuntamente en la elaboración y presentación de un paquete de enmiendas a la ponencia del 40 Congreso del Partido Socialista Obrero Español que se han presentado y aprobado en cientos de agrupaciones de toda España.

Según las firmantes, las enmiendas feministas concretan la agenda política de la igualdad entre sexos y hacen que el partido se posicione en los debates de nuestro tiempo que intentan frenar el avance en igualdad de mujeres y hombres sobre cuestiones clave como los vientres de alquiler, el cambio de sexo registral y la explotación sexual.

El bloque de las conocidas como “enmiendas feministas”, que han superado el centenar, se articulan en 6 bloques temáticos:

–La adecuación del conjunto del texto para evitar que se haga un uso incorrecto y sinonímico del concepto “género” en sustitución del concepto “sexo”, ya que la actual redacción dejaría fuera o condicionaría qué es sujeto de derecho. Cuando se produce ese uso sinonímico incorrecto las enmiendas feministas proponen su sustitución por las expresiones “discriminación por razón sexo”, “desigualdad por razón de sexo” o “igualdad entre mujeres y hombres”.

–Eliminación de todas las referencias al símbolo “+” como complemento a LGTBi, ya que ese símbolo matemático tiene un carácter inespecífico y jurídicamente abstracto. Las feministas sostienen que el PSOE no puede contribuir a la indefinición jurídica y debe incorporar términos ajustados a la descripción de las problemáticas concretas, estableciendo criterios que sean de utilidad para resolver las cuestiones que se pudieran suscitar al respecto, a la luz del marco jurídico aplicable.

-Contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres, las feministas socialistas proponen modificar los criterios establecidos por la Instrucción de 5 de octubre de 2010 para la inscripción registral de los niños nacidos de vientre de alquiler, por ser un instrumento de fomento de una práctica de explotación del cuerpo de las mujeres extranjeras por ciudadanos españoles.

-Aunque en el 39 Congreso el PSOE ya se declaró contrario a la práctica del alquiler de mujeres con fines reproductivos afirmando entonces que la conocida como maternidad por sustitución “supone una mercantilización de las mujeres socavando sus derechos”, las enmiendas presentadas demandan pasar de las palabras a los hechos, derogando lo que consideran el instrumento administrativo que ha permitido un aumento sin precedentes de ciudadanos españoles que alquilan mujeres extranjeras para llevar adelante una práctica que en España es ilegal.

-La sustitución del concepto “trans” por transexual, ya que el prefijo trans no define por sí mismo ninguna situación específica y abarcaría realidades diversas e incomparables jurídicamente. Para las feministas socialistas, “trans” no designa a nadie en concreto e impide ver la divergencia de agenda en el seno del colectivo LGTBI: no identifica la diferente realidad a la que se enfrentan, por ejemplo, una persona intersexual o transexual, generando mayor inseguridad jurídica, menor protección a dichos colectivos y vulnerando los derechos de las mujeres.

-El PSOE solo debe aceptar el cambio de sexo registral por causa justificada. Las enmiendas de las feministas del PSOE rechazan la “autodeterminación del sexo registral “. La justificación de esta enmienda recuerda que, aunque los textos hablan de la “autodeterminación del género”, este concepto (género) no existe como apunte registral en ninguna documentación administrativa. Es el sexo de las personas lo que certifica el Registro y la partida de nacimiento. Para las feministas, no existe un reconocimiento constitucional del género como una identidad humana.

Para las firmantes, el género es un constructo cultural inestable en el tiempo y el espacio y jurídicamente inseguro. Recuerdan que España ya reconoce para las personas transexuales la posibilidad de hacer un cambio registral del sexo con suficientes garantías jurídicas y de certificación. El ficcionado general del sexo registral que se propone en la ponencia dentro del bloque LGTBI comporta problemáticas sociales a las que el PSOE no puede contribuir, ya que esencialmente ponen en cuestión los logros conseguidos por las mujeres. La eliminación jurídica del sexo supondría la negación de la realidad material de hombres y mujeres y el borrado jurídico de la causa y origen de la desigualdad que se produce por razón de sexo.

-Relativas a la explotación sexual (prostitución): El PSOE, en su 39 Congreso, ya se declaró “abolicionista” por considerar la prostitución “una de las peores formas de violencia contra las mujeres”. Para las feministas socialistas ha llegado el momento de presentar una ley integral para la abolición de la prostitución: una ley que proteja a las víctimas, sancione a los prostituidores, castigue todo tipo de proxenetismo y contemple la pornografía como escuela de violencia sexual.

“Queremos recordar que el PSOE ha sido fuente de confianza para las mujeres y su agenda política. Estas enmiendas que presentamos representan la actual agenda del feminismo español e internacional. Para segur siendo como partido un instrumento útil para el avance de los derechos de las mujeres es esencial que el PSOE se aleje de un mal entendido feminismo”, aseguran. “Porque necesitamos la confianza de la ciudadanía y sobre todo de las mujeres, necesitamos un PSOE alejado de los postulados identitarios de género”.

Los miles de militantes socialistas que han presentado estas enmiendas quieren evitar que el 40 Congreso suponga la ruptura del PSOE con la agenda feminista y convocar a seguir por el camino emprendido respetando el legado de las feministas del PSOE.

A lo largo del día de hoy, las feministas tienen previsto desplegarse para hacer llegar una carta abierta a todos los delegados/as del 40 Congreso en la que reclaman que el lema Avanzamos suponga avanzar en igualdad entre los sexos: “Es nuestra herencia y será nuestro legado”, recuerdan en la misiva que termina haciendo un llamamiento al PSOE que “ha sido fuente de confianza para las mujeres porque los derechos de las mujeres no pueden ser objeto de transacción: son inalienables (no se negocian, no se ceden, ni están en venta)”. En la carta, reclaman a los compromisarios/as que sigan siendo leales a los principios socialistas y feministas para seguir contando con la confianza de la ciudadanía.

Las feministas conforman el grupo de enmiendas que llegan al 40 Congreso con mayor apoyo de la militancia, ya que se han aprobado en el mayor número de asambleas locales, congresos provinciales y congresillos hasta llegar al Congreso Federal que se celebra este fin de semana en la ciudad de Valencia.

Este sábado tiene lugar el debate de las enmiendas en la Comisión 2 de Igualdad del Congreso Federal y, aunque algunas ya hayan sido aceptadas por la propia ponencia del partido, hay otras cuya aprobación no está clara y que supondrán un punto de inflexión en el devenir del Partido Socialista en la defensa de los postulados feministas, según las mujeres feministas.