Mujer, poeta, empoderada, sororidad y feminismo: Damaris Maldonado

En breve tendremos en nuestras manos la maravillosa obra poética de “Enraizada” publicada por Valparaíso Editorial de la consolidada escritora, a pesar de su juventud Damaris Maldonado, una mujer empoderada y de amplia formación, psicóloga, escritora y tantas facetas más como ejemplo de mujer empoderada y una defensora a ultranza de la igualdad desde el camino del feminismo en el que muchos nos encontramos imbuidos. Hábil inteligencia vestida de sonrisa contagiosa y bondad humanística. Esta es la entrevista que pude hacerle en Houston mientras nos encontrábamos de visita en el Houston Center for Comtemporary Craf, entre sonrisas y bromas inteligentes de esta ilustro mujer de Puerto Rico que reside en Houston.

1-Hola, Miriam. Me gustan mucho tus obras, pero me ha sorprendido especialmente “Enraizada”, que me parece lo mejor que has hecho, y todas tus obras son magníficas. Yo te quiero preguntar algo que me tiene preocupado: ¿Qué te parece Internet? ¿Crees que puede acabar con los libros -o con el acto de la lectura como lo hemos conocido? ¿Qué opinión te merece Internet?

Me alegra la vida que hayas hecho una lectura de mi trabajo en general. Todavía me considero muy novata y quiero ser una aprendiz toda la vida. Ojalá la vida me permita aprender a diario, reconocerme en las distracciones del conocimiento, para poder absorberlo. Me gusta ser una distraída que disfruta el camino y así poder percibir las cosas.

Me alegra que te guste Enraizada, tenemos algo en común. A mí también me gusta (bromea y se ríe) Sobre la Internet te diré que es un mal necesario, que nos conecta también con gente muy cercana, que también hace que duela menos la lejanía de los afectos y sentimientos. A veces me obligo y me doy una limpieza de cero internet, nunca veo televisión y limpio la mente, mi dieta, mi bohío. Pero la internet es como la televisión es un fantasma que grita mucho, que todos tememos pero que tiene sus utilidades prácticas. No creo que nada sustituya al papel. Somos muchos románticos y esto si es difícil de eliminar. Observo el miedo que surgió cuando salieron los lectores digitales, y si, existen, pero como alternativo. Siempre existiremos los que vamos al café, los que necesitamos el olor del libro, marcarlo y tener un dialogo intimo con el autor en cada página. ¿Cómo eliminas ese vicio?

2-Miriam ¿te consideras feminista o anti sexista?

Para entender esto, hay que definir lo que es el feminismo. Este no habla de superioridad o discriminación de género, todo lo contrario. El feminismo es un movimiento que lucha por la equidad, que reconoce un patriarcado y que en esta cuarta ola busca un proceso de sanación desde la sororidad y que encuentra justicia desde la interseccionalidad y el reconocimiento de los feminismos. Ser anti-sexista es parte de esto. Es parte del lenguaje que se maneja para indicar la inequidad. Una no invalida la otra.

3- ¿Cómo compatibilizas tu trabajo, ser madre, y ser escritora, sabiendo que el día tiene sólo 24 horas? ¿Escribes en ella cada día hasta que acabas la obra, o le das descanso algún que otro día? Gracias por escribir.

Esta pregunta me ha encantado, sobre todo porque nadie cuestiona el tiempo de un escritor del género masculino. Es increíble que el rol de ser madre sea totalmente asumido a la mujer, así es, naturalmente lo es, se asume esto y lo otro. Pues realmente, no es que las mujeres tengamos la capacidad mágica de ser “multitasking”, es que la vida dentro de un sistema nos ha liberado de unas cosas sin balancear otras. La presión de la carga del hogar, la responsabilidad emocional de la familia, la necesidad de ser perfecta en todos los roles que representamos. Yo creo que no cambiamos de sombreros, somos una fusión de todo lo que somos y una cosa alimenta a la otra. El día que dejo de escribir, dejo de ser escritora. Así que me esfuerzo por escribir, aunque sea un verso, un pensamiento, algo que soñé, una idea, algo que quizás puede alimentar algo más concreto en adelante o quizás no. Pero más que considerarme escritora, soy una asidua lectora y mientras más leo el oficio de escribir se me hace sufrible. Un sufrimiento con gusto. Como menciona Fernando Valverde, vivir con el miedo de que la poesía te abandone. Entonces, escribo con prisa, sin detenimientos. A la hora que me asalte una minúscula idea. Le pongo atención, no vaya a ser que por no estar atenta habite en otros lugares. Casi siempre dejo que germinen en mí, pero si no, me quedo con la satisfacción del intento y con el disfrute de leer. Estoy ansiosa por tener Enraizada en mis manos, ir a su encuentro en España este próximo 6 de junio, es algo que me tiene emocionada.

4- Tengo la impresión, ya que no te conozco, que eres una mujer estupenda aparte de una gran escritora. ¿Cuál crees que es el rol de los escritores como tú en promover posturas globales como las que estamos viviendo con la pandemia y la guerra de Ucrania?

Que interesante eso que mencionas, pues yo pienso que sí, que de muchas maneras me conoces. Cuando se escribe desde la vulnerabilidad se dejan muy pocas cosas guardadas, lo que no se lee concreto, se lee entre líneas, entre cada espacio y respiro. Entonces, esa cercanía que nos permite la poesía, esa intimidad es real. En relación a las posturas globales, yo pienso que el ser artista, cualquier persona que trabaje desde el arte tiene la responsabilidad de ser política y denunciar injusticias sociales. La verdad, es el arte lo que nos mueve, lo que va tejiendo puentes y transformando posturas. Todo esto es necesario, pero también es válido sabernos desde nuestra humanidad. El saber que, así como todo cambia, nuestros pensamientos y posturas se van transformando con el tiempo, estamos en un proceso de deconstrucción y reconstrucción constante y eso es válido.

5- ¿La imaginación puede volvernos locos, cómo escritora y cómo psicóloga? Jajaja, ya estamos locos y locas.

Lo somos. Vivir dentro de esa locura es necesaria para comprender las luces y sombras de los seres que nos acompañan. Para entender que no solo la luz es donde debemos habitar, porque esta puede cegarnos. Cuando hablo de esto me remito a Jung, pero también a mis experiencias cotidianas, hay cierta locura en los quehaceres diarios para precisamente no enloquecernos. A mí me parece que la risa (asociada con la locura) es una de las clases de inteligencias menos valorada y más importante. El sentido del humor requiere una gran dosis de resiliencia y de optimismo. No me refiero a este optimismo agotador que nos abruma, pero sin la fuerza de este humor, sin la esperanza de que todo va a buen puerto no tendríamos las ganas de crear, de mostrar lo mejor de nuestro interior. Cuando creas lo haces desde la euforia, desde la locura, desde las posibilidades infinitas, donde la metáfora se transforma en tu propio universo, en tu patria. Luego viene, la otra yo y edita, corrige, ordena. A veces, esto no está precisamente en balance, sería lo ideal; pero no flagelo por esto, tomo ventaja de todo lo que es contraproducente, de lo académico como de mi condición de Hiperactividad con déficit de atención, somos un conjunto de todos los contrastes que nos habitan.

6- ¿Cómo crees que se puede vivir de la escritura, si se puede, profesionalmente?

Ufff, esa pregunta duele. Imagino que existen muchas formas, ganarte el premio planeta y escribir por contrato, hacer buen uso de tus herramientas, aspirar a becas, crear talleres. Conozco personas que lo hacen muy bien. Claro, son muy buenas. No solo escriben bien, tienen fuerza, tenacidad, don de gente, visión amplia. Tienen ganas de vivir de esto que las alimenta por todas partes. En mi caso, me siento una bebita en este mundo; vengo y practico el mundo de la psicología y el Trabajo Social, esto es lo que me viene alimentando, así que me desdoblo para seguir escribiendo, no renuncio a esto. He tenido la gran suerte que Valparaíso me ha firmado, ver mi obra publicada en un lugar que significa tanto para mi historia personal y eso ya es una satisfacción. Mientras tanto, sigo construyendo mundos para poder comer arroz con habichuelas ( bromea y sonríe).

7- ¿Qué libro te habría gustado escribir?

El Perfume, de Patrick Süskind por los olores transformados, la ambición sensorial de vivir en esto y además por todo el perfil psicológico que requiere crear los personajes. Algo también que me hubiese disfrutado es haber escrito La Insoportable levedad del ser de Milán Kundera, lo veo que una referencia para el mal de amores, cada vez que vivo algo, digo, que personaje quiero ser y esto me ayuda a verme desde otra perspectiva. El Infinito en la palma de la mano de Gioconda Belli; esa reescritura del génesis me encanta. Es un acto de libertad, pero también, la posibilidad de caminar dentro del dialogo que deseemos. En cuanto a la poesía, mis referencias siempre vendrán de mi tierra, lo construido y lo transformado. Angelamaría Davila, Julia de Burgos y seguimos caminando hasta encontrarnos con una Katia Chico, Mayra Santos Febres. Escribir desde esos lugares, sin el miedo que se te asoma, así me gustaría escribir.

8- ¿Crees que se puede escribir una buena novela o libro poético con personajes grises, sin pasado morboso ni sin ser expuestos a situaciones límite? vamos, como la mayoría de los mortales.

Sí, por supuesto. Basta con visitar la obra de Marcela Serrano, esa referencia a visitar la psiquis humana, sobre todo la psiquis femenina. El entender eso profundamente desde una mirada cercana, en lo cotidiano. También pienso en Clarice Lispector y en muchos escritores boricuas que hablan desde lo cotidiano, se me viene a la mente dos de mis profesores más cercanos, Jose Borges y Emilio del Carril, también la narrativa de Mayra Santos Febres cuando nos relata su cotidianidad, antes y después de lo que hemos vivido como comunidad. Ese acercamiento se logra desde la empatía literaria, por eso es que hay que sentir para escribir, lo otro te lo da la academia, la práctica, pero se escribe desde lo común, pero siempre derramando toda la tinta, desde las vísceras. Que no se quede nada adentro. Se escribe sin miedo.

9- ¿Por qué escribes?

Por necesidad. Por compromiso. Es la necesidad de comprometerme conmigo misma y como bien menciona Cristina Rivera Garza en entrevista, tener un enlace con la comunidad. Escribo para no desaparecer y para recrear una voz dentro de una comunidad. Si piensas en cualquier obra histórica, uno se pregunta y si la historia la hubiesen escrito los otros, que nos falta de la historia. Por eso pienso que se debe de escribir desde todos los rincones, desde un espectro amplio y desde la voz que conoces, la propia. Escribo para no desfallecer y para encontrar sentido a esta existencia intermitente.

10- El otro día mi hijo al enterarse que te iba a entrevistar me dijo “papa dile que, por favor, ¡deje de escribir porque todos sus textos entrarán en mis exámenes de Lengua Castellana! !!Es broma!!” Me encantas. ¿Cuál es tu tema favorito a la hora de escribir poesía?

Me encanta tu hijo. Bueno, que no se preocupe, aunque no estaría mal formar parte del canon, que no viene nada mal un toque caribeño feminista. Pues te cuento, que me gusta escribir de las sensaciones, eso de lo cotidiano que parece absurdo, ese momento donde un pensamiento se convierte en historia. Eso me gusta, trazar un hilo. Estoy aprendiendo. Espero ser siempre una aprendiz y mirar la vida con asombro. Escribo narrativa y poesía, pero hasta ahora he publicado poesía, y esta toca todos los ángulos de íntimo, que es lo mismo que lo político, lo social y lo erótico. Cuando escribes desde la certeza y reconocimiento de no tener privilegios o adquirir algunos sabes que tienes que tener una voz que muestre esto. No puedes ignorar este dato. Soy mujer, por lo tanto, feminista. Lo uno va con lo otro.

11- ¿Quién decide realmente si una escritora, una poeta, es buena o mala?

Eso lo decide el lector y nada más que el lector. Es por esto que existe el fenómeno de Elvira Sastre, una chica muy talentosa que sus seguidores decidieron posicionarla. Claro está que tiene formación, pero esto fue una decisión de los lectores y bueno que la Editorial vio algo diferente y ahí surge la magia. El lector ideal es quien decide a donde llegas con tu propuesta. Luego están los críticos literarios, ellos revisan la propuesta y ven tus inclinaciones, pero el lector termina decidiendo. Una vez escribes algo ya no te pertenece, tienes que dejarlo que camine, que encuentre su propia historia, si desea convertirse en río, riachuelo, eso que escribes encontrará su cauce. Tu deber es seguir escribiendo.

12- ¿Cómo gran escritora tienes un lugar “fetiche” donde escribir? ¿Con que obra tuya estas más satisfecha?

Gracias por lo de gran escritora, ya se lo diré a mi ego. Pues sí, me gusta escribir en mi hogar, tengo mi ritual, mis velas, mis inciensos, los olores que me acompañan y los libros que necesito al momento, tengo mis referentes. Trato de crear un ambiente muy a gusto para estar en comunión con el proceso creativo. También puedo decidir si acompaño el proceso con café o vino. También me gusta salir al barrio de Montrose, donde vivo y alimentarme de lo que observo, ir a diferentes cafés. Acá no tengo la playa, como en Puerto Rico, entonces tengo que estimular los sentidos de muchas maneras. Pero te confieso que cuando viene, escribes hasta en un elevador. No estoy satisfecha aún con ninguna obra, ellas han sido partos que me han dado satisfacciones, cada vez que algún lector la repite, otro dialoga con ella o alguien como tú la reseña. Pero, todavía no ha llegado la obra, la maestra. Eso se siente y creo tener una idea de por dónde va…

La entrevista terminó en el Continental Club de Midtown escuchando rock alternativo y entre risas, bromas y como no entre cervezas.