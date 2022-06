MSF alerta de una grave crisis nutricional en la región etíope de Afar

- Publicidad-

El equipo de emergencias de MSF en Afar está viendo claros indicios de lo que podría llegar a ser una crisis nutricional de grandes proporciones, especialmente entre la población desplazada por el reciente conflicto (entre 300.000 y 600.000 personas, según las distintas fuentes). La media de ingresos hospitalarios por desnutrición en el hospital de Dupti, apoyado por MSF, se ha multiplicado por 3 y por 4 en los últimos meses, debido al impacto acumulado del conflicto, al desplazamiento de población, a la sequía y a la falta de acceso a alimentos, agua y atención sanitaria.

Se calcula que sólo el 20% de las instalaciones médicas están operativas en el estado de Afar, y muchas de ellas han sido saqueadas en los últimos combates. ​ Esto hace que el hospital de Dupti sea el único centro de referencia que ofrece atención hospitalaria para niños con desnutrición en la región, a pesar de que nunca fue diseñado para este fin. En abril, el equipo de urgencias de MSF rehabilitó una biblioteca para crear una estructura adicional de 14 camas, pero no fue suficiente. Desde entonces, nos hemos visto obligados a ampliar nuestra capacidad con dos tiendas adicionales que proporcionan un total de 14 camas más.

La mortalidad en el hospital es muy alta; más del triple de lo que se considera una mortalidad estándar en una situación como esta. Los factores, nos dicen nuestros compañeros, son varios, pero uno de los más claros es el hecho de que los pacientes llegan en un estado ya muy grave y sin haber recibido atención médica antes. Esto está provocando que dos tercios de las muertes se produzcan menos de 48 horas después de su ingreso en el hospital. Sin ir más lejos, en apenas ocho semanas hemos visto cómo más de 40 niños con desnutrición han muerto en las instalaciones del hospital.

La preocupación de MSF se ve agravada por el hecho de que la inmensa mayoría de los pacientes (aproximadamente el 80%) llegan al hospital por sus propios medios, sin ser remitidos por otras estructuras médicas o centros de atención primaria, lo que da a enteder que los centros desde los que deberían llegar no están operativos o no están remitiendo a los pacientes. Esto significaría que el acceso a la atención sanitaria es sumamente limitado y que en MSF sólo estamos atendiendo a una pequeño porcentaje de los niños con desnutrición que precisan de cuidados vitales. Las sospechas se ven reforzadas por el hecho de que el 20% restante de los pacientes que recibimos vienen transferidos desde otros departamentos, lo cual se traduce, en definitiva, en que no se están recibiendo pacientes derivados de otros centros de salud primaria.

Especialmente preocupantes son los campos de desplazados internos donde se han refugiado cientos de miles de personas. Una reciente evaluación nutricional rápida llevada a cabo en 5 de estos campos por las organizaciones que conforman el cluster de Salud de Naciones Unidas constató la magnitud de la crisis nutricional y corrobora la alarma de MSF.