Moreno Bonilla resucita la crisis del independentismo catalán con su proyecto de ‘dumping fiscal’ para los ricos

La espita ya está abierta y no tiene vuelta atrás. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, no ha medido en su totalidad la carga de profundidad de su proyecto de ‘dumping fiscal’ para las rentas más altas dirigido prioritariamente a Cataluña. Al querer atraer a los empresarios catalanes para que tributen en Andalucía porque, según él, “aquí está su tierra”, Moreno Bonilla no ha sido plenamente consciente de que con su medida económica estrella, cuyo decreto-ley firma este miércoles, tangencialmente también estaba tocando el más grave problema político de este país en los últimos tiempos: el proceso independentista catalán, que vivía precisamente ahora tras la celebración de la Diada el pasado 11 de septiembre sus momentos más bajos con la división de sus principales impulsores, Junts y ERC.

La portavoz del Govern de la Generalitat catalana, Patrícia Plaja, ha sido muy clara con el órdago lanzado desde Andalucía: insta al Gobierno de Moreno Bonilla a que “centre sus políticas en los andaluces y deje en paz a los catalanes. Cataluña decidirá qué impuestos requiere teniendo en cuenta las necesidades de sus ciudadanos”. De este modo tajante respondía el ejecutivo catalán al presidente andaluz cuando aseguraba este martes que “en Cataluña hay impuesto de Sucesiones y Donaciones, aquí no. En Cataluña hay impuesto de Patrimonio, aquí no”. Y remató su reflexión entrando de lleno en un peligroso jardín sin flores que hasta ahora no ha querido pisar ni por asomo el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo: el problema soberanista. “Y además aquí no nos vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España”.

Núñez Feijóo ha sido más gallego que nunca a la hora de abordar la posición de su partido con el problema catalán. Hasta ahora, el líder del PP ha medido al milímetro sus reflexiones para no despertar nuevas suspicacias en Cataluña, donde su formación ha tocado fondo con tres diputados en las últimas autonómicas de febrero de 2021, y nunca ha sido claro ni contundente con un tema del que no salió bien parado el ex presidente Mariano Rajoy durante su gestión de la crisis del referéndum del 1 de Octubre de 2017.

El pasado julio, durante la clausura del 14 congreso del PP catalán, Feijóo llegó a decir que “todos los españoles somos catalanes con independencia de donde vivamos”. Más allá de esta frase engarzada a modo de adivinanza, a escasos días de la pasada Diada catalana Feijóo fijó su proyecto para Cataluña en lo que denominó “constitucionalismo catalanista” con el objetivo prioritario de “volver a la cordialidad política en Catalunya para hacer frente a la crisis social y económica”. Precisamente el órdago fiscal lanzado desde Andalucía por su “barón de barones” Moreno Bonilla no ayuda en absoluto a este clima de entendimiento mutuo. Así lo han transmitido claramente desde el ejecutivo catalán, que tampoco ve con buenos ojos la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de intentar recentralizar impuestos con el deseo de “evitar la competencia” entre comunidades autónomas. La portavoz del Govern no oculta su hoja de ruta en este terreno: “En materia de impuestos, la centralización nunca es la mejor de las opciones. Cataluña busca administrar el 100% de sus impuestos”, señaló Plaja.