Moreno Bonilla premia a la asociación de consumidores Adicae, investigada por fraude y gestionada por un ex dirigente del PP, hijo de un ex diputado popular

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla ha decidido premiar la labor de la asociación de consumidores Adicae (Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) otorgándole el doble de ayudas públicas que a otras organizaciones como Facua y Al-Andaluz, pese a que esta entidad, presidida por Manuel Pardos, está siendo investigada por un juzgado de Sevilla por los delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones por supuestamente haber inflado el número de asociados a la organización con la intención de cobrar subvenciones.

Adicae ha tenido en los últimos años que devolver 202.542 euros por irregularidades en las justificaciones de 11 ayudas públicas, según informa la asociación Facua. La Consejería de Salud y Familias, de quien depende la Dirección General de Consumo, otorga estas ayudas con el objetivo de llevar a cabo “programas formativos en materia de consumo, de actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y sostenible, para el funcionamiento de las oficinas de atención e información a las personas consumidoras y usuarias y para el fomento del asociacionismo en la comunidad autónoma de Andalucía”.

En su última resolución, Adicae ha recibido el premio del doble de subvenciones, más de 60.000 euros, que otras organizaciones como Facua o Al Ándalus, pese a que pesa sobre sus responsables una investigación judicial por presunto fraude en subvenciones y falsedad documental. Además, uno de sus máximos responsables, Fernando Herrero, ocupó un puesto las listas municipales de 2003 por el Partido Popular, y es hijo del ex parlamentario y ex senador popular Porfirio Herrero, ambos muy cercanos a la ex presidenta castellano-manchega Dolores de Cospedal.

Un juzgado de Sevilla investiga a la cúpula de Adicae por presuntamente cuadruplicar su número de socios para cobrar “de forma fraudulenta” casi 700.000 euros

Actualmente, Fernando Herrero, uno de los investigados por presunto fraude de subvenciones por un juzgado sevillano junto al presidente de Adicae y otro ex directivo de la entidad, fue ex secretario general de Adicae y actualmente es vocal de su junta directiva nacional, según avanza La Última Hora.

“Esto huele muy mal”, ha dicho en las redes sociales el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Esta asociación de consumidores señala en su web que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por orden del juzgado, apunta que Adicae logró acceder “de forma fraudulenta” a casi 700.000 euros en ayudas públicas entre los años 2015 y 2018, aportando a los responsables de Consumo de la Junta de Andalucía datos relativos a su número de asociados que llegaron a cuadruplicar las cifras reales. Este informe policial de febrero de 2020 señala como presuntos responsables a Pardos y Herrero.