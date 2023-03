Mónica García reconoce su error y estudiará cómo devolver el bono de calefacción para consumidores vulnerables

La líder de la oposición madrileña y de Más Madrid, Mónica García, ha reconocido su error y asegura que va a estudiar cómo devolver el dinero que recibió su familia del bono para calefacción para consumidores vulnerables después de que este mismo miércoles pidiera la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, tras conocerse que cobra esta misma ayuda.

La diferencia entre uno y otra es que el primero quiere seguir cobrándolo a pesar de no necesitarlo y afirmar que quiere cobrarlo y, Mónica García que señalo en cuanto lo supo: “Reconozco el error. No lo necesito. Voy a estudiar cómo devolverlo”.

Mónica García ha explicado que ella no sabía que había recibido el pago único de 195 euros al año por ser familia numerosa y que le ha costado horas enterarse.

“No quiero cobrar eso, no lo necesito”, ha dicho García a preguntas de Aimar Bretos en la Cadena SER. “Nos lo ingresaron en una cuenta que tenemos en común. Está a nombre de mi marido, pero yo tengo acceso. Él es el que lo gestiona. A mí me ha costado ocho horas llegar al recibo”, explicaba la líder de la oposición en la Comunidad de Madrid.

“El Gobierno aprobó que se haría extensivo a un pago único y que se hace a través de un recibo de la Comunidad de Madrid que no dice nada de que sea un bono. Es automático, no lo hemos pedido. Yo reaccioné ante la noticia de que el señor Ossorio, el diputado con mayor patrimonio de Madrid, el que se ha reído de que no vea a pobres, el de las ‘paguitas’… No pongo ninguna excusa, reconozco el error. No quiero cobrar eso, no lo necesito. Defiendo el criterio de rentas. Todo esto nos parece regresivo. Voy a estudiar si hay forma de devolverlo al Gobierno central. No lo necesito. Llevo todo el día indagando y me he enterado de que esto lo cobramos 130.000 hogares en la Comunidad de Madrid No podemos cobrarlo el señor Ossorio y yo. El 23% de la Comunidad de Madrid tiene pobreza energética real. Yo es verdad que reaccioné a lo de Ossorio por indignación, pero es verdad de que me he enterado de que recibimos esa ayuda de forma automática en mi familia y eso no me gusta. No lo necesito”, dijo de forma literal Mónica García.

A pesar de todo, ha mantenido su petición de dimisión para Enrique Ossorio. “La diferencia es que él considera que se lo merece y yo considero que, de haberlo sabido, lo habría devuelto y es lo que voy a intentar. Además de tener una familia numerosa, tiene deficiencias numerosas”.

“No pongo ninguna excusa, reconozco el error. No quiero cobrar eso, no lo necesito. Defiendo el criterio de rentas y todo esto nos parece regresivo. Voy a estudiar si hay forma de devolverlo al Gobierno central. No lo necesito. Llevo todo el día indagando y me he enterado de que esto lo cobramos 130.000 hogares en la Comunidad de Madrid. No podemos cobrarlo el señor Ossorio y yo”, ha explicado.

Ha aclarado que reaccionó por indignación al conocer que Ossorio cobraba este bono y ha insistido en que “se ha enterado de forma automática en su familia. Eso no me gusta. No lo necesito”. Ha afirmado tajante.

Un nuevo político que cobra el bono de calefacción

El número dos de Díaz Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, reconoció ayer por la tarde en el programa de televisión ‘Todo es Mentira’ que también percibe el bono social térmico. Sin embargo, según publicó anoche ‘Infolibre’, Serrano, a diferencia de Enrique Ossorio, recibió el bono de calefacción para «vulnerables severos» y que supone una ayuda de 313,30 euros en lugar de los 195,82 que han recibido las familias de Mónica García o del vicepresidente madrileño.

De acuerdo con su declaración de bienes, Alfonso Serrano, que también es diputado autonómico del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, percibió una renta superior a los 83.000 euros en 2021, lo que le impediría ser beneficiario de esta ayuda que está destinada a familias con rentas inferiores a los 16.800 euros al año.