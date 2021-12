Miocarditis en niños: ¿más casos por el virus o por la vacuna?

- Publicidad-

Algunos expertos están intentando informar sobre los riesgos que puede tener la aplicación de la vacuna en fase de ensayo clínico a los niños contra la Covid-19. Uno de ellos es la miocarditis, una afección del corazón que puede comprometer la vida de los más pequeños según los expertos.

Se habla de que el riesgo de miocarditis que causa el virus es mayor que el que causan las vacunas. Hemos visto estos últimos días a pediatras en distintos programas de televisión afirmando esta cuestión. Sin embargo no han aportado datos concretos ni estudios que evidencien estas afirmaciones.

Desde el Brownstone Institute, el experto Vinay Prasad ha querido despejar la ecuación y presentar los datos oficiales que existen. Lo hizo en este artículo que hoy rescatamos para nuestros lectores atendiendo a la importancia de obtener información contrastada a la hora de tomar una decisión sobre nuestros pequeños.

Vinary Prasad es hematólogo y oncólogo, profesor asociado en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de California en San Francisco. Dirige el laboratorio VKPrasad en UCSF que estudia medicamentos contra el cáncer, políticas de salud, ensayos clínicos y desarrolla análisis para una adecuada toma de decisiones en el ámbito de salud pública. Es autor de más de 300 artículos académicos y libros específicos sobre Medicina.

Qué datos necesitamos para sacar conclusiones

Este experto nos explica qué tipo de datos deberíamos conocer para poder saber realmente el riesgo de miocarditis en caso de vacunar o en caso de contraer la infección. Y el número de infecciones por COVID19 totales de esa franja de edad.

En este sentido, Prasad señala que sería necesario tener el número de casos de miocarditis dentro de los 14 días o 21 días posteriores a la infección por COVID-19.

Y por otro lado, el número de casos de miocarditis en los 14 o 21 días después de la vacunación y el número de vacunaciones administradas en esa franja de edad.

En lo que respecta a este segundo grupo de datos, «la FDA nos ha dado un número claro para los niños de 12 a 15 años y de 16 a 18 años. Son las barras naranjas.

La imagen es una diapositiva de la FDA y los datos provienen de OPTUM health. Son datos oficiales.

El doctor explica que «esto se traduce en un riesgo de miocarditis de 179 por millón en niños de 12 a 15 años y de 196 por millón en niños de 16 a 18 años. Es una tasa de 1 en 5.600 y 1 en 5.100 respectivamente.

Se pregunta ahora el experto qué pasa con la tasa de miocarditis tras la infección por COVID-19. Y apunta que para realizar este cálculo se necesita el numerador del exceso de casos de miocarditis después de la infección y dividirlo por el número de personas que han sido infectadas.

«Si bien muchas publicaciones han informado sobre el numerador, el denominador requiere pruebas serológicas. Es necesario que se conozca a las personas que se infectaron y que es posible que ni siquiera hayan mostrado síntomas. No se pueden utilizar los casos que se presentan en los sistemas de salud como único denominador, ya que no es la totalidad real de las infecciones«, apunta este experto.

Y va más allá: «Los lectores pueden corregirme si me equivoco, pero no he visto NINGÚN análisis que utilice el denominador de las infecciones totales. Muchos artículos modelan este denominador, pero el método correcto sería realizar la seroprevalencia de una gran cohorte. ¿Alguien puede proporcionar un enlace a un documento de este tipo, uno que utilice un denominador de seroprevalencia?»

«Hasta que no se proporcione esto la mejor respuesta a la pregunta que se plantea es: No se sabe con certeza.»