Mi experiencia en Ucrania

A veces se presentan oportunidades en la vida de las cuales eres consciente que te encontrarás con aquel mundo verdadero, no el que crees conocer. Aquel momento en que caerás y te verás cara a cara con aquella tierra donde la bondad ilimitada se encuentra en su máximo esplendor al igual que te encontrarás cara a cara con esa crueldad profunda de la humanidad. Luego nada será igual.

Y así fue , nos llegó la confirmación de nuestra partida con destino Ucrania. Pasamos por entrevistas , muchas preguntas y ser conscientes del riesgo al que estaríamos expuestos. Era necesario contar con experiencia en zonas de combate, rescate , primeros auxilios y mucho temple.

Se nos informa que recibiríamos una furgoneta, prestada por un colaborador y que un voluntario nos la traería de Madrid a Barcelona. Esta furgoneta venía ya cargada con ayuda humanitaria , sobretodo medicinas , ropa para niños, niñas , bebés , muchos pañales y alimentos para recién nacidos .

Nos esperaban casi 3.000 kilómetros de recorrido , fueron tres días dónde nos turnamos el manejo del vehículo con mi binomio, el sueño , cansancio era parte de esta misión y sabíamos cuando debíamos turnarnos.

En este largo viaje tuvimos contratiempos climatológicos en algunas autopistas , una nevada histórica cruzando los Cárpatos acompañados de una larga caravana de trailers , pero no podíamos permitirnos detener ya que nuestra carga era importante.

Por lo demás nuestro viaje fue tranquilo hasta llegar a destino.

Una vez instalados cerca a la frontera con Ucrania procedemos a trasladarnos con nuestra valiosa carga al almacén dónde se nos dan las instrucciones de destino y partimos hacia el cruce fronterizo , afortunadamente contábamos con pase diplomático y nos ahorramos horas de espera para cruzar la frontera, de lo contrario podíamos tardar un mínimo de tres horas por las largas colas.

A partir de aquí , el reloj comenzaba a correr porque debíamos volver antes del toque de queda.

Desayunábamos en el hotel y al llegar a la frontera te encuentras con un gran pasillo de carpas de diversas ONG de varios países que te brindan lo que necesites de forma totalmente altruista , productos de aseo , literas para descansar , alimentos , servicios médicos , todo lo que necesiten los refugiados que salen de ucrania y también para el personal y voluntarios que entran a Ucrania transportando ayuda humanitaria.



Luego de un largo viaje llegábamos a nuestros destinos sobre las 1500 HRS y empezábamos con las entregas de ayuda en colegios , hospitales , campos de refugiados.

Colegio en el que se retiraron los pupitres , mesas del alumnado y se colocaron literas, colchones y grandes espacios para sacos de dormir .

Fábricas , industrias cuyos almacenes, oficinas también se adaptaron para montar literas, camas, colchones , sacos de dormir .

Repartos de emergencia incluso nocturnos

Adicionalmente también realizamos entregas directas a las familias más necesitadas que nos informaban desde la central de la iglesia adventista.

En determinados momentos los sentimientos a flor de piel desbordaban con explosiones de gratitud , el miedo , la inseguridad desaparecían por minutos y muchas personas no podían evitar llorar por el sólo hecho que extraños desinteresados hacían grandes recorridos arriesgando sus vidas para poder llevarles productos de primera necesidad, simplemente no se lo podían creer.

Incluso en algunos de los recorridos , pasando algún control militar, nos encontrábamos con personas solicitando que los acerquemos al pueblo , tenían que caminar cerca de 40 kilómetros. La gran mayoría eran mujeres con niños.

En nuestro último día , nos comunican que un gran restaurante necesitaba ayuda porque iban a recibir cerca de 500 refugiados . Este restaurante suele retirar todas sus mesas de los grandes salones y es acondicionado con literas. Ellos asumen todos los costes de hospedaje y alimentación ya que estás personas llegan sin nada.



Cómo anécdota , visitamos una familia conformada por la madre , el padre y sus 6 pequeños hijos ,resulta que el padre iba a conseguir víveres y por la carretera , de noche , observó unos cuerpos junto a un árbol y se detuvo ( eran una madre con su hija y una amiga ) Dormían en la calle, estaban a -6° y las invitó a subir a su furgoneta para llevarlas a su casa y desde hace un mes conviven en familia . Cuando llegamos al ver tantos niños , lo primero que decidimos entregarles , era todos los packs de leche y pañales que teníamos disponibles, grande fue nuestra sorpresa cuando no quiso recibirnos la leche , no lo entendíamos hasta que el padre nos llevó al interior de su casa y resulta que en la parte trasera tiene un establo y nos presentó a Cristina .

Cristina le da 20 litros de leche diarios que también reparte entre sus vecinos.

Nos informó de otras familias que sí recibirían la leche.

Un anécdota que me sucedió , estando en Rumanía nos detenemos en una gasolinera y quise comprar una Coca-Cola, al entrar me cruzo con una señorita que me queda mirando con gratitud , tan sólo fue un cruce de miradas y al acercarme al mostrador , procedo al pago y resulta que no me aceptaban Euros y la dependienta me retira la coca cola , procedo a retirarme y subir a la furgoneta , de pronto me tocan el cristal y para mi sorpresa era la señorita con la que me crucé en la entrada y me entrega la coca cola , me la obsequió , ella era ucraniana y al vernos uniformados con la furgoneta identificada con ayuda humanitaria para Ucrania , pues tuvo un lindo detalle.

La situación es realmente dramática, la población civil necesita más ayuda y lo mejor es colaborar por medio de instituciones , alguna ONG que conozcas o que te recomienden y por mi experiencia es preferible que hagas una donación en efectivo.

Ahora voy a comentar un tema muy delicado. Estando de paso por un local , conocí una señora y justamente aparecieron noticias sobre la aparición de muchos cadáveres , ella comenzó a llorar, en ese momento no entendía lo que sucedía y me acerqué a consolarla y en un perfecto inglés me comenzó a contar que esas personas habían sido ejecutadas por milicianos ucranianos, al decirle que debía denunciarlo me contestó que era imposible porque luego toman represalias contra ellos y que muchos tienen miedo de hablar. Esta información me fue confirmada por un amigo que vive en otro país de la UE y que tiene familia en Kiev y otra ciudad importante de ucrania , «esto lo sabemos todos y no pueden decir nada mientras sigan en sus poblaciones».

Estoy totalmente en contra de cualquier tipo de violencia , pero el hecho que un gobierno otorgue amnistía a los prisioneros de cárceles , delincuentes , asesinos, violadores , pedófilos puestos en libertad a cambio de que luchen por su país, pues creo que a cualquiera de nosotros nos horrorizaria. Por eso me creo las versiones que circulan en todas las redes sociales , versiones que no informan los medios de prensa occidentales.

Una probable prueba de ello , es la petición del comandante Serhiy Volyna de la Marina Ucraniana donde solicita se les rescate por medio de una extracción y sean llevados a un TERCER PAÍS ( creo que todos entendemos que quieren ser llevados a cualquier país menos Ucrania y Rusia ) . Siendo un comandante de la Marina Ucraniana ¿ Porqué no quiere quedarse en su país ?

He querido compartir con ustedes mi experiencia en esta expedición , mi admiración y respeto a la gran solidaridad del pueblo ucraniano y también mi apoyo, solidaridad con todos los ciudadanos Rusos que están sufriendo sanciones que personalmente considero injustas. Aquí a todos nos están engañando.

“Aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar”. Albert Einstein.