Soy consciente al decir que me encanta conmemorar el nombre de una mujer que vive en la calle Zafiro, Colonia de Vista Verde, Mayagüez, Puerto Rico. Estoy encantado pues ejerce un poder preternatural sobre mi persona desde el inicio del curso escolar correspondiente a nuestros doce años de edad.

Llegué a esa ciudad en el verano de mil novecientos cuarenta y dos, pues mi hermano mayor iba a realizar estudios de ingeniería civil en el campus universitario allí situado. Seis o siete meses antes ocurrió el bombardeo de la Base Aeronaval de Hawaii. Todos los hermanos nos matriculamos en las escuelas que nos correspondían.

Vivíamos en la calle Méndez Vigo. La parte posterior de la casa daba al Río Yagüez, en el barrio de Buenos Aires, a trescientos metros del Canal de la Mona, Mar Caribe. Trescientos metros al este había un puente amplio. Al sur del puente, la calle se llamaba Comercio y por ella corrían trenes de carga. Al pasar el puente, el tráfico rodado se bifurcaba: la calle Concordia iba al puerto de Mayagüez y la otra a una estación para uso exclusivo de las centrales azucareras. El tren no pasaba el puente.

Los trenes de la calle Comercio se dedicaban a los almacenes de azúcar, ron y víveres. Allí hallaba el edificio de la Aduana y a su frente se estaba preparando una pequeña base de guardacostas en un amplio almacén. La estación del ferrocarril San Juan – Ponce estaba cerca del centro de la ciudad, al sur del Parque Suau.

Investigando por internet, me he enterado que la famosa tienda de los López, hermanos asturianos, así como los siguientes tres edificios, ya no existen. No queda nada del barrio de Buenos Aires, donde vivíamos.

Olvidemos los cambios que ha sufrido Mayagüez y concentrémonos en aquella niña que me absorbió el ser a mis doce años. Recuerdo que ella dormía desde la noche del domingo a la del jueves en el piso alto de un edificio que hacía esquina al oeste del puente.

En la planta baja había una fábrica de muebles de caoba donde trabajaban varios empleados. Una vez como a las tres o cuatro de la tarde, vi al amo de aquel taller, un hombre joven, de buena planta, bien vestido y bien calzado, bajando hacia su casa por el medio de la calle, para ver a su joven esposa que era maestra escolar. Sentía vergüenza por él, pues desde una hora antes de su visita, ella recibía hombres jóvenes que la entretenían. No se recataba en desnudarse a mi vista, ni a la de sus vecinos, al iniciar sus juegos de amor.

Dejemos las aventuras de aquella joven y volvamos a mis recuerdos.

La chica que me encantó entonces y siempre, se llama María Fernández. Me encanta su nombre, María. En España, y creo que en todos los países que hemos sido hijos de Ella, el nombre femenino más frecuente es María, solo o combinado. Hay numerosísimas combinaciones, que no os voy a relatar pues necesitaría un muy alto número de resmas de papel. Es el nombre más común en la mujer.

El atractivo de ese nombre va unido al encanto del sexo que representa.

En nuestro mundo católico, nos hechiza, nos ennoblece, pues es el nombre de la madre de Jesús.

En hebreo significa la elegida por Dios. En árabe María significa Aquella que amó a Dios.

Hay numerosísimas variantes de este nombre. Existen numerosas advocaciones marianas, que no voy a contaros pues necesitaría años para hacerlo.

La iglesia tiene ocho días dedicados a la Santa Virgen María: uno de enero, diecisiete de mayo, quince y veintidós de agosto, ocho y doce de septiembre, veintiuno de noviembre y el ocho de diciembre.

Vuelvo a decir que me encanta el nombre María, que es el de una muy estimada amiga que reside en la calle Zafiro en Mayagüez, Puerto Rico. Cumpliré noventaiun años en pocos días, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno y brindaré con champagne Moët y Chandon a su salud.