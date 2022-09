MAX Doble X en concierto

- Publicidad-

Es el artista favorito de mi sobrino Emili, siempre que se pasa por mi cubil en el Callejón de los Milagros me viene con alguna novedad sobre él:

-Lleva más de cinco mil audiciones en Spotify con una canción, y sin promocionarla ni nada: DE CINE. Tienes que escucharla, tío Tigre.

Y la escucho y verdaderamente está muy bien.

-Mira, tío Tigre. Le ha hecho un vídeo Tristán Trueba…

-¿De los Trueba de Fernando y David?

-Sí. Está en Youtube. ¿Te lo pongo? La canción se llama NEFESH. Es uno de los temas estrella

de su primer álbum: GÉNESIS.

-¿Pero ya ha grabado un álbum? Pensaba que era un músico de tu edad.

-Y lo es, un poco mayor. Lo grabó con dieciocho, y lo sacó al cumplir los diecinueve. El álbum está en Spotify. Te paso el enlace.

-¡Tío Tigre, tío Tigre, tienes que venir conmigo el 10 de septiembre a la sala Honky Tonk!!!

-¿Y que pasa el 10 de septiembre en la más mítica sala de rock que tiene la ciudad de Madrid? ¿Actúa C Tangana?

-Mejor, mucho mejor, actúa Max.

-¿Tu famoso Max Doble X?

-Siiiiiiií.

-Me lo apunto. Ya sabes que no pude ir a su primer concierto en el café La Palma, pero mi amigo El Padrecito me dijo que fue un éxito brutal.

-Lo fue, lo fue. Tienes que venir a este. Empieza a las 21.30, y es en la calle Covarrubias 24.

-Chaval, no hace falta que me digas la dirección de la Jonquitón, es de cultura general. Pero no te preocupes que allí estaré. Que gracias a ti ya he escuchado sus canciones y me gustan mucho, sobre todo esa de Solo X Madrid.

-Me alegro de haber sido yo quien te lo ha descubierto.

Tiene un gusto excelente, mi sobrino Emili; parece que ha salido a mí.

Tigre Tigre.