Vox publicó ayer domingo, primer día de la campaña electoral madrileña, un vídeo de la candidata, Rocío Monasterio, y el presidente del partido, Santiago Abascal, en una plaza de toros junto al torero Morante de la Puebla con la frase Toreando por Madrid. De modo que los ultraderechistas parecen más preocupados por salvar la tauromaquia que la maltrecha Sanidad pública o el Estado de bienestar.

En el vídeo, de menos de un minuto de duración y difundido a través de sus redes sociales, aparece Monasterio con el capote toreando con Morante de la Puebla, mientras Abascal los observa sonriente desde la barrera, con gorra montera y fumando un puro. Concluye con la frase Toreando por Madrid y el lema de campaña de Vox: Protege Madrid. Vota seguro.

Vox ha defendido en múltiples ocasiones la tauromaquia, pidiendo su protección, y ha apoyado manifestaciones y marchas a favor del sector taurino. En 2019, el torero Morante de la Puebla ya participó en actos de la campaña andaluza de Vox, en los que Abascal le consideró «un talismán» del partido.

El lobby taurino está de parte de la extrema derecha. Le va en ello su propia supervivencia. De ahí que el partido ultra haya presentado en el Parlamento autonómico andaluz una proposición no de ley (PNL) para que se adopten «medidas excepcionales de apoyo» al mundo del toro y «para salvar a un sector clave en la economía» del que «dependen miles de familias». Vox no está satisfecho con la Junta de Andalucía, a la que reclama un apoyo económico mucho más decidido al mundo taurino, ya que «aparte de buenas intenciones y pomposas declaraciones, a día de hoy no hemos visto medidas concretas en beneficio de la tauromaquia», asegura un comunicado de la organización defensora de las esencias españolas.

La PNL ultra persigue «paliar la crisis que amenaza con la supervivencia del sector de la tauromaquia como consecuencia de la emergencia provocada por el coronavirus». Toros y circo, ese parece ser todo el programa electoral de la extrema derecha para Madrid.