MARCELO LUJÁN: impecable y dueño del futuro

Al hacernos profesionales, escritores profesionales, es frecuente que conozcamos la cara del escritor, su voz o su modo de moverse, antes que su obra.

A Marcelo Luján lo conocí en la cueva del café Gijón, con motivo de una cena literaria organizada por Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, mis buenos amigos.

Transmitía bonhomía, voluntad y seguridad en sí mismo.

«A este tío tengo que leerle algún día», pensé en ese momento.

Pero no siempre basta con las buenas intenciones. Un profesional no sólo lee y relee sus propios libros, intentando dar siempre lo mejor de sí mismo, también los de los colegas, los de los alumnos (en mi caso, pues tengo un taller literario) y cuantas novedades editoriales puede (un año me permití la hazaña de leer los setenta y seis libros publicados por Anagrama durante el curso).

En suma y dicho de otro modo: leía demasiado y acabé perdiendo el gusto por hacerlo. Así que durante tres años estuve sin leer absolutamente nada, y ahora solo leo cuando me apetece, por placer.

Y por placer he leído LA CLARIDAD de Marcelo Luján.

Me ha encantado. Me ha sorprendido. LA CLARIDAD está compuesto por los relatos ganadores de la última edición del PREMIO RIBERA DEL DUERO, a los que se añade una pieza suelta que a su vez ganó otro concurso.

Los concursos, los buenos concursos, son marcos muy importantes que ayudan a llamar la atención sobre obras que quizá en otro caso no veríamos. Nadie duda de la grandeza e importancia de las Meninas si la ve enmarcada y dentro del Prado (el Prado es el más grande de los marcos). Y nadie se permite que no le guste. Ese mismo cuadro colgado en la pared de un bar o transformado en un mural en medio de una calle probablemente sería despreciado o ignorado por muchísimos ojos, quizá la mayoría. Con la literatura aún es más importante el marco, porque no basta un golpe de vista para saber de qué va un libro. Un libro cerrado es siempre, y ante todo, un misterio.

Y estoy contento de haber abierto LA CLARIDAD y haberlo leído y disfrutado al máximo. Son relatos de alto nivel literario que al mismo tiempo podrían adscribirse al género del terror. Es imposible no pensar en Stephen King al leerlos: el gran maestro norteamericano cabecearía aprobador recorriendo sus páginas.

Todos los personajes, en su mayoría mujeres sometidas a situaciones difíciles, son absolutamente verosímiles. Resulta inquietante, da miedo el mundo de LA CLARIDAD, hasta el punto de que a veces se siente la tentación de dejar de leer para que no suceda algo demasiado terrible si seguimos adelante.

Luján maneja de modo magistral los tiempos verbales: salta del presente al futuro, o al pasado o al condicional, con una naturalidad deslumbrante.

Pienso en su libro mientras dicto las palabras de este artículo… y una mano de inquietud se me posa en el estómago despertando mi incertidumbre.

Estas pequeñas palabras también tienen, por supuesto, su vocación de marco, aunque sea infinitamente más pequeño que el prestigio de un premio o de la editorial, PAGINAS DE ESPUMA, que lo ha sacado al mercado, pero quizá, ojalá, sirvan para que alguien más se fije en LA CLARIDAD: lo abra, y lo disfrute como una aventura personal, lo lea como se camina sobre una cuerda tendida encima de un abismo (como ha sido mi caso).

Estoy deseando seguir descubriendo el mundo de MARCELO LUJÁN. Ahora, después de leer sus relatos, recuerdo la expresión de su cara en el CAFÉ GIJÓN y confieso que la encuentro distinta, que veo matices oscuros, y al mismo tiempo: brillos insospechados.

