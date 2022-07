Luther King: ¿los que callan son buenos?

- Publicidad-

Luther King: “No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa el silencio de los buenos”

¿Qué sucede?

Mucho. Y muy grave. ¿Qué Estamento español es homologable a sus equivalentes en Estados referentes en democracia, progreso, justicia independiente, transparencia, etc.? ¿Monarquía? No. ¿Tribunal Constitucional? No. ¿Grandes Partidos políticos? No. ¿CGPJ, años pendientes de renovación, con claras “dependencias”, “invasiones de lo político” (lo denuncia un ex miembro del Supremo)? No. La lista es larga. Muchos hechos escandalosos publicados.

¿Gastos?: “España despilfarra más de 80.000 millones de € en infraestructuras inútiles”. “60.000 millones rescate a la Banca. Dijeron que no costaría nada”. AIREF: “Más de 16.000 millones de euros concedidos en subvenciones sin control”. “Más de 6.000 millones en formación inútil”. The Economist degrada a España: “democracia defectuosa”. Motivo: Estamento judicial, trato al independentismo catalán. El TC expulsa a Catalunya de la Constitución. Ahora está sin Estatuto. Eso, antes del escandaloso “Catalangate”. Se investiga el espionaje al gobierno, no a afectados catalanes. ¿Sucede en democracias serias o en pseudodemocracias…? Deuda pública ¿quién sigue su % sobre el PIB? ¿Cómo evolucionan competitividad, productividad, internacional? ¿Y el paro? ¿Se investigan los muchos casos publicados como el emérito, actuaciones de políticos importantes, etc.? Lista muy larga.

¿De quién no se preocupa Luther King?

De los “violentos, corruptos, deshonestos, sin ética”. Parece que hay muchos en España. PP y PSOE, se dice, copan el 90% de la corrupción. Hay corrupción de otros muchos tipos: política, constitucional, jurídica, etc. Se vulneran valores democráticos fundamentales en el plano político, sociológico, económico, claros indicadores de deterioro. Que diagnostique el lector.

Sus “gritos”, declaraciones, descalificaciones, son evidentes cada día. Pero no preocupan. Preocupa el silencio de los “buenos”. ¿Buenos… por qué? ¿En qué…? ¿Es “bueno” callar ante el deterioro de la Democracia, el despilfarro, la policorrupción, la inoperancia, incompetencia, que demuestran los macroindicadores de todo tipo en España? Hechos demostrables.

¿Quién calla…?

Ø Partidos políticos que encubren, apoyan, no denuncian. ¿ “Buenos” unos partidos que “callan”?

Ø Patronales. Muy subvencionadas y ligadas a los grandes partidos. ¿Manda el IBEX? ¡Puertas giratorias! ¿”Buenas” las Patronales que “callan”?

Ø Sindicatos. Dos grandes sindicatos. Parecen mellizos. Siempre juntos. Estatuto de CCOO. “reivindica los principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad. Defiende las reivindicaciones de los trabajadores…” Como UGT. ¿Defienden de verdad y a largo plazo? ¿Exigen políticas para situar a España en los mejores lugares de productividad, competitividad internacional? ¿Denuncian la corrupción o… forman parte de ella? ¿Cuánto dependen de las subvenciones del Estado? ¡Silencio! ¿Son “buenos” esos Sindicatos que “callan”?

Ø Militantes, votantes, afiliados. Son “responsables”: “eligen” y mantienen a políticos, patronales, sindicatos que… ¡callan! “Víctimas”: “padecen” los muy negativos efectos de las actuaciones de “sus” elegidos.

Se habla, critica, mucho a los políticos. Pero no se les habla “a ellos”. ¡Silencio! ¿Son “buenos” esos muchos militantes, votantes, afiliados, que “callan” ante las incoherencias, corrupciones, de Estamentos, partidos, organizaciones?

¿Y en y con Catalunya?

Gran eco. Publicado: España invierte en Madrid el 183% de su presupuesto en infraestructuras. En Catalunya, el 35%. Datos de un periodo determinado, pero no modifican una realidad: el Estado nunca cumple en Catalunya. Es crónico. Nadie había dicho nada con la contundencia que requiere el problema.

Cifras. Foment, nada sospechosa de catalanismo, menos de independentismo: “Catalunya acumula un déficit inversor en infraestructuras de 35.000 millones de € de 2009 a 2020”. “La cifra ha aumentado en 7.000 millones en los últimos dos años”. Catalunya “motor económico de Europa” según la UE, incluida en su “banana dorada”, que “saca a España de las crisis” (Montoro), asfixiada también en ejecución de obras vitales. ¿Qué trascendencia tiene eso en la competitividad, vida económica, comercial, laboral, social, de Catalunya, ¡de la propia España!?

¿Quién calla en Catalunya?

Ø Partidos políticos españoles en Catalunya. Coloquialmente, “catalanes”. Son “sucursales en” Catalunya. Ninguna protesta, exigencia, ante sus matrices españolas. No denuncian. ¿ “Buenos” esos partidos que “callan”?

Ø Partidos independentistas. O teóricamente independentistas. Deberían denunciar, los incumplimientos y no sólo de infraestructuras. Se añade financiación, democracia, libertad, justicia, atenciones sociales, respeto a la identidad, lengua. No hay protesta unitaria, parlamentaria, hacia el Estado que les asfixia judicial, económica, policial, cultural, democráticamente. Silencio. ¿”Buenos” esos partidos independentistas que, con excepciones, “callan”?

Ø Patronales catalanas. Seriamente perjudicadas por incumplimientos, asfixia económica. The Wall Street Journal publicó: “más del 9% % anual del PIB catalán. ¡Silencio! ¿Buenas” esas Patronales que “callan”?

Ø Sindicatos. No hay grandes sindicatos catalanes. Dos grandes sindicatos españoles. ¿Defienden a los trabajadores en Catalunya? No. Padecen todas las muy negativas consecuencias de falta de infraestructuras, recursos para sanidad, educación, desarrollo, trabajo en función de lo que generan con “su” trabajo. ¿Alguna denuncia, reclamación, seria, exigente, firme, de los Sindicatos, sobre el tema?¡Silencio! ¿”Buenos” esos Sindicatos que “callan”?

Ø Militantes, votantes, afiliados. También: “responsables y víctimas” a la vez. Votan a partidos, se afilian a patronales o sindicatos “dependentistas” que no les defienden. Tampoco “hablan” a sus representantes. ¿”Buenos” esos militantes, afiliados, votantes, en Catalunya que callan?

Luther King debería cuestionar llamar “buenos” a quienes “callan”.

Ante lo que sucede en España, ¡hay soluciones! ¿Son “buenos” los que callan?

Ante el problema creado y agravado por España en y con Catalunya, ¡hay soluciones! ¿Son “buenos” para España, para Catalunya, los que callan?

¡Quién calla… otorga!

¿En qué son “buenos” los que callan? ¿En qué, a quién, beneficia su silencio? ¿A quién perjudica?

¿Consecuencias…? ¿Qué es lo coherente? ¿Callar o hablar…?