Lula le quita la máscara a Bolsonaro en el primer debate de las presidenciales en Brasil

El primer encuentro entre los candidatos a la Presidencia de Elecciones 2022 tuvo lugar este domingo en los estudios de São Paulo en Brasil. Los candidatos presidenciales se reunieron por invitación de Band News TV, TV Cultura, UOL y Folha de S.Paulo y con el apoyo de Google y YouTube.

Primer debate de las presidenciales en Brasil

La pandemia, la inflación, la creación de empleo, el medio ambiente y las prioridades para la reconstrucción de Brasil fueron algunos de los temas abordados por Lula en el debate.

Además de Lula, participaron del debate los candidatos Felipe D’Avila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT) y el presidente Jair Bolsonaro.

Educación y Pandemia

En el primer bloque, los candidatos respondieron preguntas de los periodistas sobre el programa de gobierno.

La primera pregunta fue sobre el retraso en la educación provocado por la pandemia. la educación fue abandonada en ese país. Lula recordó que, en su gobierno, quintuplicó el presupuesto de educación, porque cree que ese tema es prioritario. “Lamentablemente, la educación fue abandonada en este país”, dijo Lula en el debate de la Banda, señalando los recortes en el Ministerio de Educación (MEC) realizados por el actual gobierno.

“No tenemos información del MEC, para saber cuántos niños hoy tienen un nivel de educación más bajo del que deberían. Me comprometo a que a principios de enero convoquemos una reunión con todos los gobernadores y alcaldes de las capitales para que hagamos un pacto de guerra contra el rezago educativo que ha dejado la pandemia”, reprochó Lula.

Bolsonaro sabe das razões pelas quais fui preso. Foi para ele ser presidente da República. Nesse processo, estou muito mais limpo do que ele ou os parentes dele. Estou aqui candidato para ganhar as eleições e em um decreto só apagar todos os sigilos. #LulaNaBand #DebateNaBand — Lula 13 (@LulaOficial) August 29, 2022

Corrupción

El primer enfrentamiento entre los candidatos se produjo entre Lula y Bolsonaro. El presidente cuestionó a Lula sobre la corrupción. Lula citó importantes mecanismos de investigación creados y valorados en su gobierno, como el Portal de la Transparencia, la fiscalización de la Controladoria-Geral da União CGU, la Ley de Acceso a la Información, la Ley Anticorrupción, contra el Crimen Organizado y otros.

Fui procurar um companheiro com 16 anos de experiência governando São Paulo para me ajudar a reconstruir o país. Eu que um outro Brasil é possível, por isso não entro no campo da promessa fácil. #LulaNaBand #DebateNaBand — Lula 13 (@LulaOficial) August 29, 2022

El expresidente refutó datos presentados por Bolsonaro sobre pérdidas en Petrobras. “En nuestro gobierno, Petrobras ganó el tamaño que tuvo, con una capitalización de 70 mil millones de reales para crecer”, dijo Lula en el debate.

“No hubo presidente de la República que hiciera más investigaciones por corrupción que nosotros”, afirmó.

Medio ambiente en Brasil

En su respuesta a la pregunta sobre Medio Ambiente, el presidente Lula recordó que durante su gobierno, Brasil participó en la COP 15 y se comprometió a reducir la deforestación en un 80% y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 36,9%.

“Brasil se convirtió en una referencia en todo el mundo, todos hablaban de Brasil y hoy la gente tiene a Brasil como un país que no lo toma en serio y nadie respeta nuestras decisiones”.

Lula enfatizó que no cree que empresarios serios, que conocen el tema del comercio en el mundo, vayan a quemar o destruir biomas brasileños. La orden de destruir el medio ambiente , recordó el expresidente, vino del propio gobierno, a través del exministro del Ministerio de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien, en la fatídica reunión ministerial, reveló el plan del gobierno para “pasar el rebaño” .

Ayuda de emergencia

Lula ha desvelado las mentiras de Bolsonaro sobre la Ayuda de Emergencia en el debate. Contra otra mentira del presidente, Lula reafirmó que la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) votó a favor del Auxilio. Es necesario, sin embargo, subrayó el presidente, que esa política sea concomitante con una política de crecimiento económico, de generación de empleo, de generación de oportunidades para las personas, ausente en el actual gobierno, que, en sentido contrario, vendió Eletrobras y está rebanando a Petrobrás.

“Es importante recordar que el mantenimiento de los R$ 600 no está en la LDO que fue enviada al Congreso Nacional. En otras palabras, significa que hay una mentira en el aire”, señalo Lula.

Ciro y la división de la izquierda en Brasil

“Tengo respeto y gratitud por Ciro Gomes, pero decidió no estar con nosotros en este momento, es su derecho”, dijo Lula cuando se le preguntó sobre una supuesta desunión entre la izquierda. Recordó la alianza construida con mucho diálogo con diez partidos progresistas para disputar estas elecciones e intentará la alianza con el PDT, si resulta electo.

“Espero que Ciro esta vez no se vaya a París, que se quede en Brasil, que nos sentemos a conversar y podamos construir la verdadera alianza política que él sabe que se construirá”.

Ante las acusaciones de Ciro, Lula respondió que, a diferencia del candidato del PDT, él no salió de Brasil en las elecciones para no votar por el entonces candidato Fernando Haddad. “Y me arrestaron por no ganar las elecciones. Fui absuelto en 26 casos, en la ONU y dos veces en la Corte Suprema. Soy el único inocente que es culpable de ser inocente”, dijo Lula en el debate.

Pandemia de la Covid -19

Sobre pandemia y vacunación, Lula recordó que, en 2010, cuando llegó la pandemia de H1N1 al país, más de 83 millones de brasileños fueron vacunados en tres meses. “Si la gente no está vacunada, es una irresponsabilidad de los encargados, porque tenemos condiciones. Brasil es recordado en todo el mundo como un país de gran competencia en vacunación”.

Durante el debate, Lula criticó la mala gestión que hizo el gobierno de Bolsonaro durante la pandemia del nuevo coronavirus, que mató a más de 680.000 brasileños.

“¿Qué explica un presidente jugando con una enfermedad que mató a 682.000 personas? No pudo derramar una sola lágrima por una de las personas que murieron”.

Inflación y Desempleo en Brasil

Sobre la economía, Lula afirmó que, cuando asumió, en 2003, Brasil estaba quebrado, con una inflación del 12% y un desempleo del 12%, una deuda pública del 60,4% y una deuda externa del 30%. En el debate de la Banda, Lula recordó que redujo la deuda pública neta al 39%, la inflación, que estaba dentro de la meta, generó 22 millones de empleos y puso en marcha una reserva internacional que le dio al país la estabilidad que el país nunca tuvo.

Esse que vos fala reduziu a dívida pública líquida para 39%; reduziu a inflação; gerou 22 milhões de empregos; começou uma reserva internacional que deu estabilidade ao país #DebateNaBand #LulaNaBand pic.twitter.com/Ywt0tFrTrl — Verdade na Rede (@verdadenarede) August 29, 2022

“Y, obviamente, que vuelvo con un solo compromiso, a ver si este país vuelve a generar empleo, a ver si este país vuelve a subir los salarios, a ver si vuelve a subir el salario mínimo, a ver si podemos hacer un impuesto reforma, que mandé dos reformas tributarias al Congreso Nacional y no pasa. Este país es reparable, lo he probado una vez”.

Lula en el debate de la Banda

Cuando Lula dejó la presidencia, la economía creció un 7,5%, el comercio minorista creció un 13% y el trabajador más pobre recibió un aumento del 80%, mientras que los más ricos recibieron solo el 20%. “Fue el gobierno de inclusión social más importante en la historia de este país”, dijo.

Trabajo

Lula prometió que, de ser elegido, los pobres de este país serán nuevamente respetados. “No tendrá trabajo verde y amarillo, tendrá un trabajo efectivo, con descanso semanal pagado, con derecho a vacaciones. Porque ese país acabó con la esclavitud en 1888. No es posible que los trabajadores de hoy trabajen como si fueran repartidores de comida, oliendo la comida, sin poder comprar qué comer”.

Inclusión social

Lula recordó la revolución pacífica que generó, cuando, entre 2003 y 2010, el hijo del pobre ingresó a la universidad . Cuando se le preguntó sobre esto, Lula respondió:

“En este país se puede hablar mucho. Dijiste que no viste este país que mencioné suceder. Tu conductor lo vio, tu jardinero lo vio, tu criada lo vio. Puedes preguntarle a tu sirvienta que vio que este país mejoró, vio que podía almorzar y cenar todos los días, que podía desayunar, vio que su hijo podía ir a la universidad… su jardinero lo vio”.

Secreto de estado en Brasil

El expresidente criticó los 100 años de secretismo que impone Bolsonaro de manera indiscriminada. “Hoy, cada pequeña cosa es un secreto de 100 años. 100 años de secreto para la tarjeta corporativa. Mientras estaba en nuestro gobierno, destituí a un ministro porque comí un pastel, comí una tapioca y no pude probarlo».

“¿Qué explica un secreto de 100 años para el Ministro de Salud que actuó de manera totalmente irresponsable? ¿Qué explica que un presidente juegue con una enfermedad que mató a 680.000 personas?”.

Em 2009, com Lula, o Brasil apresentou a proposta mais ousada da COP-15. O compromisso de Lula com a sustentabilidade segue firme, e vamos voltar a ser protagonistas internacionais #LulaNaBand #DebateNaBand pic.twitter.com/CMntyd9iES — Verdade na Rede (@verdadenarede) August 29, 2022

Lula en el debate de la Banda

Acusaciones de Bolsonaro a Lula

En respuesta a las acusaciones de Bolsonaro, Lula recordó que ganó los 26 casos que se presentaron en su contra durante el debate en la Banda. “Él sabe que me arrestaron para sacarme de la contienda para que él pudiera ser elegido presidente. Soy mucho más limpio que él o cualquiera de sus parientes. Fui declarado no culpable por la Justicia, la Corte Suprema y la ONU”.

El minuto de oro contra el machismo de Bolsonaro

Al final del debate, Lula destacó su solidaridad con la candidata Simone Tebet y la periodista Vera Magalhães, tratadas con agresividad y falta de respeto por Jair Bolsonaro.

“Fui a buscar un socio con la experiencia de 16 años de gobierno en São Paulo para ayudarme a gobernar este país. Sé lo que hice, sé lo que voy a hacer, y por eso no entro en el campo de las promesas fáciles, porque sé lo difícil que es”, dijo Lula en el debate, reforzando su legado de fuerte Inclusión social.

En referencia a Ciro, recordó la situación de su primer mandato y cómo estaba el país al finalizar el primer mandato de Dilma Rousseff. “A mi amigo Ciro se le olvida decir que cuando llegué a la Presidencia de la República el interés era del 26% y me quedé con el 10%. Se le olvida decir que la inflación estaba en 12% y la dejamos en 5%. Se le olvida decir que el paro era 12 y nos fuimos con 22 millones de puestos de trabajo”.

‘Tuve el gusto de nominar a la primera mujer candidata a la Presidencia de la República, quien cuando salió del mandato, dejó el mandato en el 2014, cuando ganó su primer mandato, el desempleo era solo del 4,5%, estándar de Finlandia, estándar de Noruega . Y, después, Eduardo Cunha, Aécio Neves, juntos en el Congreso Nacional, decidieron preparar el golpe que culminó en el desastre”, dijo Lula en el debate de la Banda.

“Aquí hablamos del gobierno de Dilma, pero nadie habló del golpe que le dio a Dilma en el 2016, nadie dijo que atropellaron a una mujer por un pedaleo y no se atropella a un tipo por una moto. O sea, este país va a hacer el juicio histórico de la presidenta Dilma y estoy muy tranquilo porque pensé en hablar de obras públicas que hice aquí, pero el Brasil de las obras es tan mediocre hoy que no lo diré. para no humillar a los que gobiernan Brasil”.