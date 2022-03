Luis Abinader firma importantes acuerdos internacionales que mejorarán la economía dominicana

- Publicidad-

Como ya había informado días pasados, a través de diferentes medios internacionales europeos, coincidiendo con la fecha que el mandatario dominicano, Luis Abinader, viajaba a Argentina con el fin de explorar nuevos mercados y crear alianzas beneficiosas para la República Dominicana. Hoy se ha hecho realidad.

Se anunció que la visita del presidente se realizaba con objetivos fundamentales, uno de ellos se ha dado a conocer y es la firma, entre el presidente dominicano y el presidente argentino, Alberto Fernández, de una declaración de cooperación para el desarrollo de hidrocarburos que incluye la posibilidad de proyectos conjuntos en la colosal formación de Vaca Muerta.

Abinader dijo que su Gobierno estudia, junto a la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, y otras compañías del sector, la posibilidad de importar combustibles líquidos. «También vamos a evaluar la factibilidad de, en sociedad con YPF, poder explorar áreas de gas natural en Vaca Muerta, donde hay muchísimas oportunidades y que creo que pueden ser de beneficio para ambos países», afirmó el presidente dominicano.

Luis Abinader, con su nuevo estilo de gobernar, va impulsando a la República Dominicana por senderos de desarrollo muy importantes y el área de la salud es uno de ellos. Durante esta visita también se firmó una hoja de ruta para implementar un convenio bilateral en materia de trasplantes.

«Con respecto al acuerdo de trasplantes, empezamos por el área pediátrica, pero lo vamos a extender en términos generales. Vamos a recibir a los excelentes médicos argentinos, que han avanzado muchísimo en esta área», agregó Abinader.

Durante la referida visita, que en el artículo anterior la había catalogado como importante, aparte de los acuerdos firmados, los mandatarios expresaron la posibilidad que existe de cooperar en otras áreas. Algunos de estos puntos serían en materia de medicina nuclear y turismo, en materia de desarrollo satelital, con tecnología que podría ser aplicada a la prevención ante eventos relacionados con el cambio climático.

Visita de Abinader a Chile

El presidente Abinader se reunió en el día de ayer con el nuevo presidente electo de Chile, Gabriel Boric Font, tras asistir a su toma de posesión, con quien trató la importancia del fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Además, el mandatario se reunió con empresarios chilenos interesados en invertir en la República Dominicana.

Tras la visita el presidente aprovechó la ocasión para entablar relaciones lógicas con Ecuador. Además de los presidentes ya mencionados, el mandatario dominicano se reunió con su homólogo paraguayo, Mario Abdo Benítez, para abordar temas sobre las relaciones bilaterales y la necesidad de fortalecerlas.

Chile también fue el escenario donde Abinader se reuniría con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, donde se prevé tratar diversos temas, entre ellos la situación de estudiantes universitarios haitianos en la República Dominicana que reclaman la emisión de pasaportes con el visado de estudiante.

Consideramos que las visitas se fundamentan en lo que decíamos en nuestro anterior artículo, ya que se realizaron importantes acuerdos, que aportan elementos para frenar los efectos provocados por la inflación importada, que no solo ha causado estragos en la economía dominicana, sino en las economías globales. Aunque quedó pendiente el tema de los cereales, que habíamos dicho se pretendía tratar, no son menos importantes los acuerdos tratados.

El presidente Abinader, con su nuevo estilo de gobernar, tiene claro lo importante que es para el país llegar a acuerdos con países internacionales que aporten fortalecimiento y crecimiento de la economía dominicana, y sea favorable para dar paso a una más sostenible.

En Argentina ocurrió, desgraciadamente, un acontecimiento, desafortunado, pero que no deja de pasar de anécdota y es que la compañera de una cadena argentina de televisión ha sobredimensionado a la hora de exponer el hecho anecdótico de una invitación amable del presidente Abinader al pueblo argentino que, como todo el mundo en estos momentos, agradece la sabiduría desde el sentido el humor con responsabilidad y respeto.

La asumida dependencia y libertad periodística de la compañera argentina que conduce el programa «Agarrá la Pala» la asumimos con respeto, no obstante por lo anteriormente expuesto, humildemente considero que la presencia del presidente Abinader es mucho más profunda, y los acuerdos bilaterales de cooperación más interesantes, coherentes, solidarios, de un calado que reflejan la capacidad de seriedad y coherencia con su pueblo digna de un estadista de su talla como para que pudiera ser resumida desde un arrebato, fuera de contexto en todos los sentidos, incluso con exposición personal y vehemente, reproche e insulto fuera de lugar y sentido. Aún recuerdo la frase de esa gran mujer argentina que fue Mercedes Sossa y lo bien que puede aplicarse a estos hechos: «No sé quién dijo que primero tenemos que aprender a tolerar, pero que mejor que eso es aprender a respetar al otro».

No discuto sus derechos en actuación, no obstante, si me lo permite, haré dos observaciones a la compañera argentina, utilizando igualmente mi derecho a opinar y comunicar:

Primera: En mi caso hubiese, utilizado el lenguaje inclusivo de género

Segunda: Me hubiese ocupado de conocer más en profundidad el perfil humano y político del presidente de la República Dominicana, incluso sin entrar en valorar que presuntamente usted con su expresión fuera de tono ha podido incluso ofender al pueblo dominicano en general.