Luis Abinader cumple y da un golpe de justicia social al duplicar el salario de los trabajadores más vulnerables

Un proverbio español señala que «el movimiento se demuestra andando» y en los proyectos políticos el cumplimiento de los objetivos presentados en los programas electorales se hacen efectivos con hechos, no con palabras. Cualquier líder político que alcanza el poder sólo puede defender sus éxitos a través de lo que se va ejecutando, no desde las palabras, porque éstas, al igual que el Power Point, lo aguantan todo, incluso las mentiras. Sin embargo, los hechos son inobjetables y Luis Abinader está gobernando a golpe de realidades no de anuncios o palabras.

Al igual que las políticas que está implementando desde el mes de agosto de 2020 están asombrando por su efectividad y, sobre todo, por cumplir la palabra que dio al jurar el cargo, Abinader está actuando en base a las necesidades reales de su pueblo desde el consenso y sin aplicar el populismo fácil que tanto se utilizó en República Dominicana desde el año 2004 y que tan pocas soluciones efectivas ofrecieron a la ciudadanía.

El sector azucarero es uno de los más importantes para la economía del país caribeño. Por esta razón, el gobierno de Abinader ha anunciado un aumento salarial sin precedentes de un 101.8% a los trabajadores agrícolas y un 97% a los administrativos, medida que se aplicará de manera retroactiva desde enero 2022. Esta medida constituye un acto de justicia social, humanidad y reivindicación de derechos.

El ministro de Trabajo de República Dominicana, Luis Miguel de Camps, afirmó que «hasta el día de hoy, los trabajadores en el sector de la industria del azúcar en nuestro país tenían dos salarios mínimos, según el trabajo que se desarrollaba. Para los trabajadores agrícolas de campo en el área del azúcar, el salario era de 198 pesos con 24 centavos la jornada de 8 horas y para los trabajadores de las fábricas y de las áreas administrativas de estos salarios mínimos eran 7.663 pesos, aproximadamente […] tenemos el honor de anunciar que para los trabajadores agrícolas de campo en el sector del azúcar se acuerda un aumento de 101.8% en el salario de los trabajadores, llevándolo a 400 pesos la jornada de 8 horas. Este aumento es un aumento sin precedentes en la República Dominicana, pasando a más que duplicar este salario».

Esta es una muestra más de cómo el gobierno de Luis Abinader está aplicando «el cambio» que prometió durante la campaña presidencial de 2020. La subida salarial a los trabajadores del sector azucarero es la quinta que se aplica en distintos sectores desde que gobierna Abinader, todas ellas, eso sí, logradas a través del consenso entre todas partes implicadas: gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores.

La apuesta de Abinader es lograr una República Dominicana más competitiva con mejores salarios y que atienda a la suma de valor y al incremento de la productividad para, en consecuencia, conseguir mejores servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Este planteamiento es un ejemplo de responsabilidad y de cómo trabaja un presidente y un gobierno elegido democráticamente por el pueblo.

Al contrario que ocurre, o ha ocurrido, en otros países latinoamericanos, Luis Abinader sabe que las medidas de justicia social no pueden aplicarse desde la imposición o por decreto, sino que, para que sean realmente efectivas para el pueblo, deben implementarse a través del diálogo, el consenso y el arreglo previo. Esta es la única fórmula para que esas medidas sociales perduren y no se queden en dependencia de quién gobierne.

Esto es lo que ha ocurrido con la histórica subida salarial al sector azucarero. «Estamos seguros de que lo vamos a lograr con el consenso, sin discurso populista, sin discurso de dividir a la sociedad dominicana», afirmó Abinader.

Sin embargo, la responsabilidad y el tomarse en serio lo que implica el cargo que ocupa, hacen que el actual presidente de República Dominicana y su gobierno no se duerman en los laureles del éxito, sino que quieren seguir avanzando. Abinader afirmó que ahora toca continuar muchas de estas acciones para llevar un salario digno y justo para toda la ciudadanía.

Esta estrategia está funcionando y el pueblo dominicano ya lo está sintiendo porque en estos 18 meses de Administración Abinader, en una situación difícil por las consecuencias de la pandemia y por el escenario geopolítico-económico mundial, han logrado los mayores avances en términos sociales de la historia.

«Hace unos meses aumentamos en más un 21% el salario mínimo, aumentando así también el salario real que a pesar de los niveles de inflación ha aumentado ese salario real», sentenció Abinader.