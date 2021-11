Los «trolls» de Vox amenazaron de muerte a un campeón olímpico español por ser progresista

- Publicidad-

El patriotismo de la extrema derecha es muy exclusivista, sectario y selectivo. Los ultras siempre han basado su exaltación patriótica poniendo como ejemplo a los héroes nacionales para, de este modo, justificar el enardecimiento de los valores patrios con los que sustentar su ideología excluyente.

No hay más que ver la exaltación (y las falsedades) que se utilizaron durante el franquismo para poner como ejemplo de «la raza» a personajes históricos como el Cid (que no fue más que un mercenario que vendía su espada al mejor postor), el Gran Capitán o los conquistadores (olvidando el genocidio indígena), por citar algunos ejemplos. También se exaltaron los logros contemporáneos y se deificó a personas como, por ejemplo, a Arturito Pemán.

La llegada de Vox ha recuperado ese lenguaje y esa exaltación heroica. Se ha vuelto a nombrar a los conquistadores, al Cid, a Pelayo o, incluso, a Blas de Lezo. No hay más que recordar esa foto icónica de Santiago Abascal asomado a un balcón con un casco de conquistador.

Sin embargo, ese patriotismo termina cuando los héroes de verdad no siguen los planteamientos de la extrema derecha. Eso le ha ocurrido a Alberto Ginés, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio.

El escalador cacereño es un joven que no duda en utilizar las redes sociales para hablar de todo, incluso de política, desde su ideología progresista. El mismo día en que ganó la prueba olímpica se hizo viral un tuit antiguo en el que afirmaba que los jóvenes no querían a Vox.

Ginés afirma que sigue pensando igual y que ese tuit provocó que los «trolls» de Vox le llegaran, incluso, a amenazar de muerte. «Me dijeron barbaridades de todo tipo por privado».

Además, el propio partido de ultraderecha, con un comportamiento absolutamente sectario, no felicitó a Alberto Ginés por haber llevado a España, su bandera y su himno a lo más alto. Tampoco lo hicieron con los deportistas españoles negros Ana Peleteiro y Ray Zapata.

Alberto Ginés, en la misma entrevista, señaló que, a pesar de su edad, tiene clara su ideología. «Por los valores que me han inculcado siempre he tenido claras mis ideas y mi posición política. Ahora casi se ve como un problema hablar libremente de política y parece que está mal, pero yo creo que no debería ser así. Todos tenemos nuestros pensamientos e ideas y mientras respetes a los colectivos no debería haber ningún problema por expresarse libremente».

Además, el campeón olímpico de escalada no tiene miedo a que la gente le deje de seguir por sus opiniones políticas. «Ese sería un problema suyo de intolerancia. Debemos ser todos libres de expresar nuestras ideas políticas sin tener miedo a las consecuencias o a las represalias».