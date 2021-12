Los tres retos electorales del Psoe

Una vez eran tres, dos polacos y un francés… podríamos empezar así, pero no. Lo cierto es que llama la atención la coincidencia en el número de retos electorales regionales del Psoe con sus tres características ideológicas básicas: Madrid, Andalucía y Murcia vs. Moderación, Izquierdismo y Progresismo. Sabemos que cuando la población tiene que elegir entre original y copia, suele preferir el original, por lo que, en política, no es conveniente querer parecerse al adversario político para ganarle las elecciones. Es mucho mejor distinguirse claramente, y que el pueblo elija. Y si elige al rival, mala suerte, pero se debe seguir en el mismo tono, solo que haciéndolo mejor. La clave está en acertar con el tono correcto. Y esto es así porque la coherencia y la perseverancia tienen premio social ¿Cómo si no pasan las minorías a convertirse algún día en mayorías? A base de coherencia y perseverancia. Hay que dar con el conjunto de argumentos correcto, y perseverar. Pues bien, resulta que el PP no es exactamente igual en Madrid que en Andalucía o Murcia, y eso obliga al Psoe a tener que adaptarse (aunque tal vez debería decir obligaría, ya que no veo yo que se hagan muchos esfuerzos). Obviamente las tres características que hemos comentado va a aparecer siempre, pero el discurso debe decantarse en sentido contrario a lo que es el PP de cada sitio.

Aunque ya hemos abordado los conceptos de Moderación, Izquierdismo y Progresismo en otros artículos, no viene mal hacer aquí un pequeño recordatorio. La Moderación no es estar a medio camino entre Izquierda y Derecha, no es un lugar tibio en el espectro político. La Moderación es la aceptación de la Diferencia como posible referente; es decir, aceptar que tal vez la otra persona pueda llevar razón. El Izquierdismo es el resultado de una tradición simbólica. Es la materialización política de nuestros sentimientos, nuestra cultura política, de lo que hemos mamado. Es Che Guevara, es No pasarán, es Jornada de 8 horas, es 1 de Mayo. El Progresismo es el planteamiento según el cual las soluciones a los problemas actuales difícilmente pueden venir de las acciones infructuosas ya realizadas, de lo que ya sabemos que no funciona. El Progresismo, por tanto, es un canto al Futuro y la Esperanza. La materialización política en forma de propuestas de Moderación, Izquierdismo o Progresismo excedería los ámbitos de este artículo y será abordado posteriormente conforme vaya tocando (en sucesivas elecciones autonómicas).

En Madrid el PP es radical (de derechas). Está totalmente alineado con VOX (Violencia, Odio y Xenofobia). Es excluyente, cruel, tiránico… y por eso en Madrid la elecciones se ganarán con Moderación, con un poco de Izquierdismo y Progresismo por supuesto, pero con Moderación fundamentalmente.

En Andalucía, una tierra castigada por siglos de abusos, injusticias y desigualdades, una tierra donde el señorito andaluz aún campea por sus respetos, debe imperar el Izquierdismo. El recuerdo del sufrimiento debe ser tenido muy presente porque la Derecha no descansa, y otros tiempos mucho peores pueden volver al menor descuido.

Y nos queda Murcia. El PP murciano está liderado por un hombre que no puede considerarse de Derechas, o Radical. Fernando López Miras es fundamentalmente un hombre Conservador; por ese motivo la fuerza del discurso en Murcia debe estar en el Progresismo, debe estar lleno de futuro y esperanza, lleno de proyecto emancipadores para la ciudadanía, lleno de soluciones positivas, científicas, eficientes, a sus problemas. El planteamiento no debe ser mirar hacia atrás y echar en cara casos de corrupción (que los hay, y muchos…), sino mirar hacia adelante con fuerza y decisión. Por eso en Murcia es donde más se necesita una persona preparada, joven, científica y muy dispuesta. Esto no quiere decir que las elecciones se vaya a ganar a la primera, pero el camino es este, en Madrid, en Andalucía, y sobre todo en Murcia. Iremos desarrollando estos conceptos. Un saludo a todo el mundo.