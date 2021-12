Los test gratuitos prometidos por Ayuso siguen sin llegar a las farmacias

- Publicidad-

Los test gratuitos prometidos por la Presidenta de la Comunidad hace menos de un mes, no están pero se los espera. Las colas en las puertas de las farmacias antes de su apertura forman parte de la fotografía de las calles de cualquier barrio de Madrid. Los madrileños copan sus aceras a la espera del test gratuito que no llega.

Consultadas varias farmacias de la capital confirman que “llegan muy poquitos y se acaban a la media hora que abrimos porque hay mucha cola” mientras otros se arriesgan a dar una cifra “no recibimos más de 30 al día”. Preguntados si recibirán más esta semana “No te sé decir… Puede que sí, como que no, no lo sabemos”. En algunos establecimientos, cansados de tener que denegar el test solicitado y con el fin de evitar tensiones con los clientes, han optado por poner un cartel en la entrada informando “No hay / No Quedan Tests de la Comunidad”.

Cabe recordar que, según el anuncio de la presidenta de la Comunidad en el primer aniversario del hospital Isabel Zendal, los tests estarían disponibles a partir del 15 de diciembre “para que en caso de reuniones sociales lo hagan de manera segura”

🔴 Nueva campaña Covid @comunidadmadrid:



-Desde el 15 de diciembre todos los ciudadanos tendrán 1 test gratis en farmacias.



-Renovamos todos los contratos COVID hasta final del invierno.



-Reactivamos la autocita para vacunar en 29 hospitales públicos.



Madrid contra el Covid. pic.twitter.com/RoZNO6v3sf — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 1, 2021

No obstante, la misma Díaz Ayuso el pasado día 23 de este mes, es decir, 8 días después de la fecha prevista para el inicio de la entrega, reconocía públicamente el retraso en la distribución de los tests y lo achacaba “a problemas logísticos y de abastecimiento” admitiendo asimismo que “somos conscientes de la espera y colas que se están produciendo en las farmacias“. Por otro lado, pedía disculpas por ello no sin antes enfatizar que su gobierno había comprado más de 12 millones de tests de los cuales la mitad sería repartida en las farmacias. No obstante, hasta ese día se habían entregado solamente 770.000 unidades, es decir, a poco más del 10 por ciento de los anunciados.

Tras una semana, las cifras hablan por sí solas; de las 6,8 millones de tarjetas sanitarias que hay en la región, Díaz Ayuso ha afirmado, en su rueda de prensa de ayer jueves, haber repartido 1,5 millones de unidades . En pocas palabras, siempre según datos oficiales, casi uno de cada cinco madrileños ha pasado Nochebuena sin acceso al test gratuito prometido.

Con las urgencias de los centros de salud cerrados desde hace más de año y medio, los hospitales públicos efectuando pruebas sólo a los sintomáticos con escasos recursos y sin tests gratuitos en las farmacias, en las horas previas a Nochebuena, los madrileños se lanzaron a las calles “a la caza” de un test de autodiagnóstico que les permitiera pasar una cena segura con familiares y amigos. Muchas farmacias colgaron el cartel de fin de existencias y otras aprovecharon la ocasión para sacar un beneficio mayor a las unidades en stock.

Según denuncias de algunos usuarios en redes sociales el importe podía llegar hasta los 12,95 euros cuando habitualmente se suele encontrar entre los 6 y 7 euros.

Más de 20 farmacias en las que he preguntado por un test de antígenos y que me han respondido "no quedan". Argüelles, San Bernardo, Noviciado, Callao, Bilbao, Quevedo…



Y solo una en Gran Vía tenía a 12,95€ cada test. El lunes estaban a 4,90. ¡Una auténtica vergüenza! pic.twitter.com/281wu9yG4t — Ismael Figueroa (@IsmaelFigueroa) December 18, 2021

Desde entonces, a tan sólo horas de Nochevieja, la situación poco ha cambiado. Los tests gratuitos siguen sin llegar a las farmacias y, al igual que ocurriera con el precio de las mascarillas al inicio de la pandemia, su importe está sometido a las leyes de la oferta y la demanda. En Madrid, con un agravante; la promesa de Díaz Ayuso de pruebas gratuitas de autodiagnóstico que no llegan a las manos de los ciudadanos ha generado un efecto “globo sonda” disparando el precio de las unidades en stock.

Sin regulación oficial, el madrileño se encontrará con “un mercadillo” de precios que puede oscilar entre los 5,95 euros y los 14 euros en menos en de 500 metros dentro de su mismo barrio.

Desde el Colegio de Farmacéuticos, en declaraciones de su presidente Luis González a TVE, admite la especulación generada por el coste de los tests y la atribuye a ciertos proveedores “que estaban aprovechándose de la salud de los ciudadanos y los ofrecían a 12 y 14 euros a precio de coste ” exculpando a los profesionales colegiados de cualquier responsabilidad en el establecimiento del precio de venta al público.