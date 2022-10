Los sindicatos se hartan de las propuestas educativas de Ayuso

- Publicidad-

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso defiende una prueba única en toda España para quienes vayan a estudiar un grado fuera de la comunidad autónoma en la que han cursado bachillerato. También una prueba autonómica para el resto, la antigua selectividad.

La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid recuerda que el PP, cuando legisló, no se atrevió a implantar prueba única por el rechazo de la comunidad educativa y de la mayoría social y política

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, aconseja a Ayuso que si su objetivo es corregir desigualdades que se preocupe por los indicadores que muestran dónde se producen las mismas.

Ayuso y el bachillerato de excelencia

La secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, Teresa Jusdado pide las mismas condiciones del bachillerato de excelencia para todo el alumnado en la región

UGT lleva años demandando las mismas condiciones de excelencia para todo el alumnado de bachillerato en el Consejo Escolar de Madrid. “Las declaraciones de Ayuso al Bachillerato de Excelencia de nuestra región merecen, al menos, algunas matizaciones que no ha realizado”, ha señalado.

En primer lugar, el Bachillerato de Excelencia está dotado de condiciones y características diferentes a las del resto. Ratios más bajas, incremento en una hora en algunas materias y organización de actividades, cursos o seminarios de profundización por las tardes.

Reclaman más recursos y menos ocurrencias a Ayuso

Además, los recursos educativos deben estar en función de las necesidades del alumnado al que atienden. Parece razonable pensar que aquellos centros cuyo alumnado tenga más dificultades debería tener más recursos. La propia LOMCE, ley educativa derogada e inspiradora de este programa de excelencia, indicaba que: “Equidad y calidad son dos caras de una misma moneda. No es imaginable un sistema educativo de calidad en el que no sea una prioridad eliminar cualquier atisbo de desigualdad”. El papel lo aguanta todo, incluso la creación de un bachillerato que profundiza en esa desigualdad. Es, en resumen, dar más al que más tiene.

En segundo lugar, las características del centro de excelencia “San Mateo” y las “aulas de excelencia” no son las mismas. El número de alumnos del citado Instituto se mantienen bastante constantes. En las aulas de excelencia no todo el alumnado que inicia 1º continua en 2º curso.

En relación con los resultados obtenidos “resulta ridículo exponer que un alumnado brillante, de inicio, no obtenga resultados brillantes”, denuncia Teresa Jusdado. También hay que añadir que centros que no “seleccionan a su alumnado por el rendimiento académico” obtienen iguales o similares resultados. No recordamos que ningún alumno/a del bachillerato de excelencia haya conseguido la mejor nota en EVAU en la Comunidad de Madrid.

¿Cuándo se dice EVAU o EBAU?

EBAU es el término utilizado en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Baleares, La Rioja y Murcia. Mientras que EVAU (Evaluación de acceso a la universidad) se emplea en Aragón, Castilla La Mancha, Navarra y Madrid.

Aunque Ayuso indique que se ofertan todos los bachilleratos, “eso no es cierto, no se oferta ni se ha ofertado nunca el bachillerato de Artes. Parece que consideran que quienes optan por este bachillerato no son excelentes y no merecen destinar recursos suplementarios para una formación “excelente””, denuncia la secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid.

El director del San Mateo fue “elegido” por la Consejería de Educación

El director del citado centro, a diferencia del resto de directores, fue “elegido” por la Consejería de Educación sin pasar por un proceso de selección. Además, es el encargado de seleccionar al profesorado del Instituto. También de expulsarlos del centro. De este modo, incumplen toda la normativa sobre selección de directores y de profesorado.

“Obviamente, el citado director sigue la línea política de Ayuso. No hay más que leer sus declaraciones respecto al currículo LOMLOE de bachillerato, realizadas a inicios de curso. Justifica la posición de la Consejería respecto al mismo”, ha afirmado Teresa Jusdado.

UGT Madrid continúa demandando a Ayuso igualar las ratios, características y recursos del Programa de Excelencia de Bachillerato a todos los centros públicos que impartan estas enseñanzas.

Penúltima ocurrencia de Ayuso

De “última ocurrencia” en materia educativa ha calificado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, la propuesta de Isabel Díaz Ayuso de una doble vía en las pruebas de acceso a la universidad. Una prueba única en toda España para quienes vayan a estudiar un grado fuera de la comunidad autónoma en la que han cursado bachillerato y una prueba autonómica para el resto.

La presidenta regional ha defendido esta fórmula con motivo del debate abierto por el Ministerio de Educación para reformar la prueba actual y adecuarla a la nueva Ley, la LOMLOE.

Ayuso quiere distraer con las viejas propuestas de una selectividad única

“Esta nueva ocurrencia sirve para distraer y entretener a la opinión pública, pero también para seguir enfrentando y confrontando en materia educativa, dividiéndonos”, denuncia Galvín, quien ha recordado que la propuesta de prueba única la lleva formulando el PP (y Vox y Cs) desde el inicio de la legislatura “cuando, hay que recordarlo, la norma que regula el acceso a la universidad en la actualidad es la que reguló el PP en el RD-Ley 5/2016, abandonando, por el rechazo de la comunidad educativa y de la mayoría social y política, la evaluación final de bachillerato y volviendo a un sistema similar al que había hasta 2016, en el que las comunidades autónomas tienen una parte de protagonismo en una prueba básicamente común y coordinada”

Acceso común y coordinado

“Es decir”, subraya Galvín, “ni el propio Partido Popular se atrevió, cuando legisló, a implantar una “prueba única”, pues la evaluación, en un currículo compartido entre el Estado y las comunidades autónomas dadas las transferencias de las competencias educativas, es también una responsabilidad compartida.

Antes como ahora, el acceso del alumnado a plazas de todas las universidades públicas españolas se realiza a través de una lista única. En caso de concurrencia -más solicitudes que plazas- es la nota el criterio que prevalece para obtener la plaza. Según los últimos datos (2019/20), la tasa de movilidad nacional (cambio de comunidad autónoma) en los estudios de grado fue en España del 17,5%, es decir cerca de 180.000 estudiantes se han cambiado de comunidad para cursar un grado. Pero esa tasa es del 30,3% en el caso de Madrid, que recibe alumnos de otras autonomías, mientras que el 94,9% de quienes hicieron la PAU en Madrid se quedan en las universidades madrileñas. A este respecto, CCOO señala que la actual prueba permite la movilidad, pero esta doble prueba, que no se sabe si sería posterior o simultánea al acceso a una plaza mediante la prueba ‘interna’, puede romper este acceso común y coordinado en favor de algunas comunidades autónomas.

Dónde se producen las desigualdades

La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid aconseja a Ayuso que si su objetivo es corregir las desigualdades en el acceso a la universidad del alumnado español que se preocupe por los indicadores que muestran dónde se producen las mismas: en las diferentes tasas según las comunidades autónomas; en la escolarización en bachillerato.

En las tasas brutas de graduación de bachillerato; en el porcentaje de alumnado de 2º de bachillerato que finaliza (Madrid por debajo de la media española). Pero en las mayores notas con las que acceden los bachilleres a las pruebas según la titularidad de los centros (en Madrid, 40 centésimas más el alumnado de centros privados que el de los públicos), o en el sesgo social que tiene la composición del alumnado que accede a la universidad y que en Madrid es muy elevado. “En todos estos indicadores, Madrid está por debajo de la media española”, concluye Galvín.