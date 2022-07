Los sindicatos denuncian que la siniestralidad laboral empeora: 336 muertes en el trabajo en 2022

- Publicidad-

Los sindicatos UGT y CCOO, han anunciado de unos datos alarmantes. Por eso, han avisado de que la siniestralidad laboral empeora con 336 muertes en el trabajo en los cinco primeros meses de 2022. Una situación que es dramática.

Los accidentes mortales en el trabajo se han disparado hasta el 20,4%, una tendencia que de consolidarse supondría que se cerraría el año por encima de las 800 muertes en el trabajo. Esta situación no puede tolerarse.

336 muertes en el trabajo

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, denunció ayer que muchas empresas siguen incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales y que la siniestralidad laboral sigue siendo una cuestión de segundo orden

El avance de estadísticas de accidentes de trabajo (AATT) correspondiente al periodo entre enero y mayo de 2022 publicado en la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social profundiza en la tendencia de incremento de la siniestralidad laboral en España que se viene apreciando en los últimos meses.

Las empresas incumplen la normativa de prevención de riesgos laborales

- Publicidad-

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, ha manifestado que las políticas preventivas para atajar los accidentes de trabajo no están dando el resultado esperado, porque las empresas incumplen la normativa de prevención de riesgos laborales.

Por eso insistió en que hay que “actuar ya”. Ha reclamado al Gobierno que abra una mesa de diálogo social para acordar medidas urgentes que pongan fin a esta situación. En este sentido, ha vuelto a reclamar un Plan de choque, a nivel nacional, que sea “real, efectivo y dialogado con los agentes sociales”.

Plan de choque

En dicho plan, se debe abordar todos los tipos de riesgos laborales, incluyendo los riesgos psicosociales. Estos inciden en la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo: los infartos y derrames cerebrales. Y lo que no puede faltar, son acciones encaminadas a reducir la incidencia de los trastornos musculo esqueléticos, que son la primera causa de baja laboral por accidente de trabajo. “El Plan de choque presentado por el Gobierno hace unos meses se queda corto y solo se centra en los accidentes mortales”, ha recordado Ana García de la Torre.

El incremento del número de accidentes de trabajo con baja alcanza un 13,4%, fundamentalmente debido a los accidentes en jornada que aumentan un 15,5%, mientras que los in itinere experimentan un ligero descenso de -0,4%. Igualmente el incremento se concentra en las personas asalariadas, con un 14%, mientras que en las autónomas se limita al 4,1%.

Aumentan a 336 muertes en el trabajo

García de la Torre ha resaltado que, en muchas empresas sigue sin realizarse la evaluación de riesgos a la que están obligados por ley. Esto ocurrió en 189.546 accidentes laborales con baja en jornada laboral (el 36%), de los que 188 fueron mortales (31%), aumentando hasta 336 las muertes en el trabajo.

Asimismo, ha incidido en el aumento de los accidentes laborales in itinere y el incremento de personas fallecidas por esta causa (130 en 2021, un 10,2% más que en 2020). Algo que se debe no solo al aumento de la actividad sino a una excesiva carga de trabajo, plazos ajustados de entrega, etc. Además, el 54% de estos accidentes con baja in itinere los han sufrido mujeres, lo que puede venir derivado por su mayor precariedad laboral y las dificultades para tratar de conciliar su vida personal y profesional.

Aumento desbocado de la siniestralidad laboral

“Si hay un indicador sociolaboral que nos preocupa en los últimos meses es aumento desbocado de los AATT” señala Mariano Sanz Lubeiro, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO. “De no corregir esta tendencia iríamos por encima de las 800 muertes al acabar el año, algo absolutamente intolerable. Sobre todo porque 27 años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se siguen produciendo accidentes por causas fácilmente prevenibles”, añadió Sanz.

“Hay quien intenta justificar estos datos diciendo que son el precio a pagar por el aumento de la actividad económica y del empleo. Pero ese es un argumento falso e interesado. En nuestro país desde el año 2000 hasta 2012 conseguimos reducir la siniestralidad de forma intensa. Tanto en los años del boom económico como en los del inicio de la crisis financiera y de la recesión”, ha señalado el representante de CCOO.

Con contrato temporal tienen mayor riesgo de sufrir un accidente

La secretaria de Salud Laboral de UGT ha criticado “la externalización generalizada de la gestión preventiva de los centros de trabajo”, y ha remarcado que los asalariados con contrato temporal tienen mayor riesgo de sufrir un accidente de trabajo (la incidencia de accidentes de trabajo con baja es un 71% superior a aquellos asalariados con contrato indefinido).

La nueva reforma laboral salva vidas

En este punto, ha hecho hincapié en la preocupante situación de los jóvenes. Estos tienen unos índices de incidencia superiores al resto de las personas trabajadoras. En este sentido, la secretaria de Salud Laboral de UGT ha puesto en valor la reforma laboral aprobada en el marco del diálogo social. Esta persigue la temporalidad injustificada y la precariedad laboral, una precariedad que mata.

García de la Torre también se ha referido a la necesidad de proteger la salud mental en el ámbito laboral. 243 trabajadores y trabajadoras fallecieron en 2021 por infartos y derrames cerebrales, patologías relacionadas con la presencia de riesgos psicosociales de origen laboral. Y hasta mayo de este año han fallecido por este motivo 108 personas, 22 más que en el mismo periodo del año anterior.

Extremar la vigilancia para que se cumpla la ley

Asimismo, ha pedido reforzar la Inspección de Trabajo, dotándola de mayores recursos materiales y humanos y la creación, a nivel estatal, de una figura similar a la del Delegado o Delegada Territorial de prevención, para mejorar la Prevención de Riesgos Laborales en las pequeñas y muy pequeñas empresas, que no tienen representación sindical, porque “los centros de trabajo sindicalizados son centros de trabajo más seguros”. Y es que en 2021 donde más accidentes de trabajo con baja, en jornada, se han producido es en los centros de trabajo con menos de 9 trabajadores (89.906 accidentes, 156 de ellos mortales)

García de la Torre ha alertado sobre el subregistro de las enfermedades profesionales, la necesidad de ampliar el listado y recoger en las estadísticas los accidentes laborales por olas de calor, las consecuencias de las olas de calor para la salud laboral y las medidas preventivas que hay que adoptar; y ha querido destacar la importancia de que, por fin, se haya aprobado, en el Congreso, el Fondo de compensación para las víctimas del amianto.