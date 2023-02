Los Reyes entregan a ‘Magius’ el Premio Nacional del Cómic por su demoledora crítica del Rey Emérito

- Publicidad-

Los Reyes de España presiden este lunes 20 de febrero la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2021 en el Palacio Pignatelli de la capital zaragozana. Entre los galardonados llama poderosamente la atención el premio para Magius (Diego Corbalán) por su novela gráfica ‘Primavera para Madrid’ en la categoría de Cómic, una demoledora crítica social “coherente, arriesgada y, sobre todo, honesta”, según el jurado.

“En Primavera para Madrid ficción y realidad se mezclan a través de eventos y personajes magníficamente construidos e hilvanados. Una obra en forma, fondo y edición, coherente, arriesgada y, sobre todo, honesta”. Así se manifestaba el jurado del Premio Nacional del Cómic 2021 al proclamar esta obra del murciano Diego Corbalán, aka Magius, como merecedora de dicho galardón “por su calidad formal y técnica, la valentía y riqueza de su propuesta argumental y su aproximación, lírica y quirúrgica, hacia problemas como la corrupción política y empresarial”. Y si bien en los créditos reza aquello de “todo parecido con la realidad es pura coincidencia”, maldita coincidencia. Porque resulta que en el país ficticio en el que transcurre esta alambicada historia –“país ficticio” porque España no aparece mencionada como tal en ningún momento– parece una clase política muy similar a la nuestra.

‘Primavera para Madrid’ es una ficción que pone en solfa la legitimidad de las élites dirigentes y desvela tramas que, curiosamente, con el paso de los años han sucedido en nuestra realidad

Una ficción que pone en solfa la legitimidad de las élites dirigentes y desvela tramas que, curiosamente, con el paso de los años han sucedido en nuestra realidad. El propio autor así lo declaraba: “Sí, creo que el jurado ha sido muy valiente, ya que en mi cómic aparecen ciertas escenas de algunas instituciones ficticias, pero que tienen ciertos puntos en común con las reales de este país y que se muestran en contextos no muy favorables”. Reconocer una novela gráfica que señala sin tapujos la decadencia de algunas de las principales instituciones del Estado también requiere una buena dosis de coraje.

No deja de ser curioso el carácter premonitorio de la obra si tenemos en cuenta que fue publicada a mediados de 2020 en plena pandemia y muchos de los sucesos que en ella se evocan no habían sucedido, apenas eran conocidos o, como mínimo, no eran vox populi.

Aunque el encanto principal de Primavera para Madrid no es mostrar las costuras de nuestro sistema político, sino convertir un tema aborrecible del que estamos al borde de la saturación en una novela gráfica tremenda. Narrando con maestría, abriendo tramas como afluentes de un discurso principal, y apoyándose en los recursos del propio medio. Un dibujo realista, entre la línea clara y lo periodístico, que por un lado consigue alcanzar altas cotas estéticas y, por otro, crear la sensación de estar leyendo un cómic grabado con cámara oculta, una cámara de realidad aumentada.