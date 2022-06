Los refugiados deberían ser todos iguales

- Publicidad-

Ante el drama de la población ucraniana, los españoles nos hemos volcado, al igual que toda Europa, pero no es así con otras poblaciones que están sufriendo el mismo drama. Sea porque son europeos, sea porque desde los medios de comunicación y los distintos países, se han volcado. Lo cierto es que no actuamos igual con los afganos, los sirios, los palestinos, por no hablar de todas las poblaciones subsaharianas.

Si acudimos a medios oficiales españoles, nos sorprende saber que la mayor parte de los refugiados no vienen en patera, si no que entran en avión y son gente normalmente con dinero, el mayor número de refugiados en España, son venezolanos, seguidos de los colombianos, y estos vienen en avión, huyendo de sus países de origen por ser perseguidos, como el resto de refugiados.

Muy por detrás están los afganos y sirios, los palestinos, y en último lugar, los más pobres, esos que llegan en pateras, en los bajos de un camión, etc… Y cuando llegan a nuestro país no es fácil todo el papeleo para que se les reconozca el derecho de asilo, muchos han tenido que escapar en el último momento, a veces sin papeles que puedan demostrar nada de los horrores que cuentan.

Olvidamos que España, durante 40 años fue en país de refugiados, que huían de un régimen que por pensar de diferente forma, los habría metido en la cárcel e incluso les habrían asesinado, como le pasó a Federico García Lorca, a Antonio Machado que tuvo que cruzar a pie la frontera con Francia, con su madre ya mayor, que murió al poco de cruzar la frontera.

Y fuimos refugiados en Francia, Suiza, y tantos otros países europeos, muchos a través de Portugal, para poder coger un barco al otro lado del océano, en México, Argentina, etc… Deberíamos analizar por qué tenemos refugiados de primera y de segunda. ¿Qué delito han cometido otras poblaciones para que no les facilitemos las cosas simplemente porque no son europeos, porque tengan otra piel, otra cultura u otra religión?, para que les pongamos tantas trabas, para poder hacerse con un derecho de asilo.