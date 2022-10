Los médicos de Amyts rechazan el preacuerdo y advierten a Ayuso de una huelga en las urgencias de Atención Primaria

- Publicidad-

Los médicos de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, (Amyts) han rechazado este martes el principio de acuerdo alcanzado por la Consejería de Sanidad y el comité de huelga y han advertido a Ayuso de la posibilidad de convocar otro parón de médicos y facultativos en la atención de urgencias extrahospitalarias.

Amyts rechazan el preacuerdo en las urgencias de Atención Primaria

El documento del preacuerdo firmado este lunes entre la Consejería y los sindicatos de la Mesa Sectorial, tras la reunión de más de siete horas con el comité de huelga, sí ha sido apoyado por los afiliados de las federaciones sanitarias de CCOO, UGT y el sindicato de Enfermería, Satse. Desde CSIT Unión Profesional han planteado sus dudas sobre la apertura de estos centros sin contratar a más plantilla.

El sindicato de los médicos se descuelga del resto, al rechazar el preacuerdo. No están de acuerdo con la falta de personal para atender los 80 centros de urgencias extrahospitalarias de atención primaria las 24 horas.

Los médicos no entienden que se abran las urgencias de Atención Primaria si personal

“Los médicos siguen sin poder entender que se puedan abrir 78 dispositivos con el personal de 40. Creen que ya están soportando una carga laboral enorme y no se ven aumentando esa sobrecarga aún más. No es solo que no lo vean por ellos, por su trabajo, sino, sobre todo, no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial que se da a los madrileños”, ha señalado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

Los sindicatos tienen previsto trasladar este miércoles su decisión final sobre la huelga a la Consejería de Sanidad, en una reunión previa a la celebración de la Mesa Sectorial ordinaria en la Dirección General de Recursos Humanos de Atención Primaria.

Advierten de otra huelga en urgencias de Atención Primaria

Amyts trasladará su ‘no’ al documento de compromisos. “Los siguientes pasos, tenemos que verlos. Al ser una huelga convocada por cinco organizaciones, probablemente haya que cerrar esa huelga y abrir otra para médicos y facultativos”, ha advertido la portavoz del sindicato médico.

El resto de los sindicatos se mostrará a favor de desconvocar la huelga de manera definitiva, tras la consulta con los trabajadores. Persiste la duda de CSIT Unión Profesional. Su secretaria del Área de Sanidad, Rosa Vicente ha explicado que, “el sentir general es que hay un par de asuntos que están sin aclarar. Es muy importante dar una solución antes de generar problemas donde no los hay”.

Además de la dificultad de abrir estos centros sin contratar más plantilla, también ha mostrado dudas relativas “a las jornadas ordinarias y complementarias y tiempos de descanso”.

CCOO, UGT Y SATSE, a favor de desconvocar

Desde CCOO, UGT y Satse se han mostrado de a favor de la desconvocatoria definitiva de la huelga de Urgencias de Atención Primaria. El preacuerdo ha sido ratificado por unanimidad, en los dos primeros casos, y de la mayoría, en el del sindicato de Enfermería.

Sergio Fernández, portavoz CCOO Sanidad Madrid, ha destacado que “en el documento de compromisos entre la Consejería y las cinco organizaciones sindicales de la Mesa de Sanidad que ha sido sometido este martes a consulta de los trabajadores. Además, recoge las líneas rojas que marcaron los afiliados de este sindicato”.

Además “contempla puntos como el cómputo de jornada. También la asignación provisional, la movilidad voluntaria o la libranza de las guardias. Y establece que los centros de salud de Atención Primaria mantengan su actividad y su horario”.

Para Sergio Fernández esto ha sido posible, “gracias al binomio fundamental de profesionales y ciudadanía. Todos protagonizamos una multitudinaria manifestación el pasado sábado por las calles de Madrid. A lo que hay que sumar la gran labor sindical poniendo pie en pared frente a la Administración y garantizando que la población sea atendida en las mejores circunstancias posibles, gracias al bienestar de los profesionales”.

Julián Ordóñez responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos de Madrid, ha explicado que los trabajadores y secciones sindicales afectadas han aceptado por unanimidad el preacuerdo. Este se firmará hasta el 31 de diciembre.