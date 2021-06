Los libros de más éxito en este 2021

- Publicidad-

En tiempos de recesión como la que viven la mayoría de los países a escala mundial, la literatura ha sido retomada, hasta por quienes no tenía como hábito la lectura.

¿Qué mejor forma de interactuar con el mundo que a través de la lectura? Dicen que tu mundo es del tamaño de tu vocabulario, en consecuencia, vamos a leer para ampliarlo.

Gracias a las nuevas aplicaciones y funciones digitales, es posible leer libros gratis, de manera que no hay excusas para no hacerlo… tenemos tiempo, pandemia, accesibilidad a ellos y lo mejor de todo, la disposición de hacerlo. Bienvenidos (as).

Libros temática amor

Un cuento perfecto (Elisabet Benavent)

¿Alguna vez has leído algún libro en dónde no exista el final? Éste es uno de ellos, te invita a adentrarte en una historia profunda de sentimientos encontrados, en donde el conocerte a ti mismo es la clave de la historia. Llanto, risa, emoción, suspiros y más.

El hombre de hojalata (Sarah Winman)

Historia de amor desde la infancia, con altibajos de conflictos propios de las etapas del desarrollo humano. Es durante la etapa de la adultez que ante el distanciamiento de ambos, Michael prosigue su vida lejos de Ellis quien en su ausencia, ha decidido casarse ¿Qué pasará? Es una historia que hemos de develar.

Libros para mujeres

La buena suerte (Rosa Montero)

Trama profunda que refleja aspectos de la vida propios de la convivencia. Esta historia expone además misterio, profundidad en el sentir del otro y mágica en esencia.

Testosterona Rex (Cordelia Fine)

El proceso bioquímico producido en el cuerpo humano, producto de la hormona denominada testosterona no sólo es atribuible al hombre, pues la autora viene a desmontar los argumentos de las ciencias para adentrarse en aspectos profundos de la psicología humana (indicando que las mujeres en lo actitudinal tienen más componentes de testosteronas en manifiesto que el mismo hombre).

Entre al jocosidad y el carácter científico, esta historia les resultará interesante explorar.

Libros temática terror

El enigma de la habitación 622 (Joël Dicker) Este libro es ideal para quienes deciden optar por el suspenso y el misterio. Resulta una trama interesante, en donde el negocio y el amor entre tres personas ponen en suspenso permanente al lector. La celebración del día bancario en el hotel lujoso, deja ver el suceso de fallecimiento de unos de los directivos de la entidad bancaria… ¿En dónde? En la habitación 622.

Libros diversidad sexual

Un apartamento en Urano (Paul B. Preciado)

Urano representa el planeta más frío del sistema solar, adicional a ello, el concepto de Uranismo presentado por Karl-Heinrich Ullrichs que representa el “tercer sexo”, es una de las banderas presentes en esta filosofía de vida… Transexual. Su autor, de esta tendencia sexual, refuta argumentos raciales y discriminatorios de la sociedad moderna, por ello, plantea un apartamento en Urano.

Vidas trans (Varios autores)

En este libro se plantean relatos de vivencias de personas que han sido excluidos del sistema colectivo social, llegando al punto de no ser considerados y maltratados en diversas esferas de la vida humana como: escuela, trabajo, redes sociales, familia, pareja, medios de comunicación, sistema médico. Sus luchas por permanecer en esta sociedad de distanciamientos y sus temores y fortalezas son parte de lo que encontrará en él.