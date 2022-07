Los libros de los innovadores Dimas y Alguersuari

- Publicidad-

Uno de los regalos que me ha brindado la Feria del Libro de Madrid por mi cumpleaños, ha sido poder desvirtualizar a dos magos de la innovación empresarial española como son Dimas Gimeno y Jaime Alguersuari.

Me van a perdonar ellos y sus editoriales, pero necesito juntar mi opinión de sus libros, ya que al entrelazar sus textos me llevan a nuevas y constructivas reflexiones. Además, porque me da, que ambos son hacedores, hacen las cosas, porque no escucharon a los que les dijeron que aquello que hicieron era imposible, antes de hacerlo.

Jaime es con Enrique Hernández Luike uno de los padres del motociclismo actual español, como creador de la revista Solomoto, y diversas pruebas de referencia como el Criterium del que salieron los campeones mundiales del siglo pasado y del trial indoor.

¿A quién no le suena el raro nombre del CEO de El Corte Inglés que se atrevió a tomar el toro por los cuernos en el momento más complicado de la crisis del 2008? Si, exacto, el era Dimas Gimeno, que me da (desde la distancia) que planteó soluciones demasiado innovadoras y drásticas para el Grupo ECI?

En teoría, Jaime a sus 72 años, dice estar retirado, pero hace un tiempo le descubrí en en su Instagram retransmitiendo la esencia del motociclismo pre centralita electrónica única en MotoGP, en que nos hemos convertido “Los últimos de Filipinas”. Allí es un placer aprender de él, mientras va desgranando desde bastidores la serie de televisión en que se ha convertido el mundial de velocidad de motociclismo.

Por su parte, Dimas, ha lanzado la disruptiva (para España) apuesta comercial Wow, y el fondo de inversión Kapita de la que depende la incubadora de startups Retail Innovation Lab a la que los Xaudable les debemos la existencia, ya que hace un año, el director de Kapita Dario Villena y su mano derecha (Leyre) decidían acogernos, dándonos una razón que nos brindaba que un amigo invirtiera en mi startup Xaudable.

Donde destaca la generosidad de Dimas, es en sus reflexiones en Linkedin, donde cada día, nos expone un caso práctico de una empresa de referencia mundial, lo argumenta, y luego crea un constructivo debate, donde nos vamos encontrando sus centenares de alumnos virtuales.

Pues bien, Jaime presentaba en su libro “Pedro Acosta” (RBA). Sí, del único piloto de la historia del mundial de Motociclismo en ganarlo por primera ocasión. Lejos de caer, en el error de contar la enésima correlación de datos, Jaime se ha atrevido a poner luz a esa trastienda de la que nadie habla, la de los niños de la guerra, que son las decenas de niños (con sus hipotecadas familias) que desde los 6 años se meten en el embudo de conversión que les lleva al campeonato del mundo.

Además, lo hace con el estilo con el que se escribía hasta hace una década en las revistas de motos, lejos de la acumulación de las notas de prensa que son hoy en día las exiguas revistas. Como me pasaba con los artículos de César Agüí y las dos redacciones oficiales (Solo Moto y Motociclismo) que competían por la pole de ventas en el quiosco, que nos llevaban de viaje y de carreras con ellos a través de su letras, Gracias.

Como no hay dos sin tres, Jaime nos sorprende, cediendo la mitad del libro a aquellos profesionales del mundial: pilotos y periodistas que no creyeron a Jaime cuando éste les anunció que Acosta sería el campeón más joven de la historia. Me quedó con las reflexiones de su hijo, el gran Valentin Requena, Ricard Jove, Emilio de Rojas y Diego Lacave, y no comprendo qué pinta las 10 páginas de Jesús Benitez, intentando contarnos su visión de la jugada. Me equivocaré, pero da la sensación que antepone su ego a su ser.

Por su parte, Dimas comanda con su socio en Kapita Luis Lara el libro “Liate ERTE ser”, perdón el título es “Retail Reset (LID), pero tengo tendencia a leer los titulares al revés. Y este libro, va de eso, de que es el momento de dejar de procrastinar, para liarse la manta a la cabeza, y dialogar con tus miedos, para ver cómo puedes evitar que tu empresa acabe en un ERTE. Y para ello, Luis y Dimás, te van hackeando la actitud procrastinadora, aportándote claves para que mejores tus aptitudes para afrontar el tsunami que ahora mismo surfeamos todos los empresarios.

También te invito a probar otra de mis rarezas, que es leerme primero el último capítulo, y así tener claro, cuál es el mensaje que quieren trasladar. Pues bien, creo que la conclusión es una gran introducción que invita a la acción de la mano de esta guía. Además, cuando vuelves a llegar al último capítulo lo lees desde otra perspectiva.

Creo que es un libro para releerlo varias veces, y estudiarlo como si fuera la base de un máster, por la cantidad de información que ofrece por centímetro cuadrado, tanto texto, como titulares, micro resúmenes y unos gráficos dignos de encuadrar.

Como buen kinestésico que soy me costó entrar en el libro, al tener tantos inputs, a lo que se sumaban los casos de multinacionales, que por su tamaño se me escapaban. Hasta que caí en la cuenta que me estaban brindando decenas de pistas para cual Luke Skywalker lograr con la ayuda de la Retail Reset lanzar la propuesta certera a un canal de distribución, tras un largo pasaje, que por fin, provoque una reacción en cadena entre los diferentes early adopters de mi startup.

En ese momento, pase a leerme casi de perfil cada letra, abstrayéndome de la realidad que me rodeaba. Además, se agradece el abecedario del capítulo 7, así como, el siguiente capítulo en plan “elige tu propia aventura”. Y algo que me encanta y no puedo pasar por alto, son las historias de las empresas que han marcado hito como El Encanto o la primera que abrió un gran almacén en Londrés, desoyendo a lo que le decían. ¿Será por que me muevo por desoír a la ecuánime mayoría? O porque aprendemos a través de un relato en un contexto.

Sé que complica la usabilidad, pero echo de menos una web que dé soporte a este almanaque de Regreso al futuro, sobre todo con los clarificadores gráficos. Aparte, que molaría gamificar el libro, cual juego de la oca del retail.

De esta primera lectura, me quedo con la reflexión de Seth Godin de la página 67 “No busques clientes para tus productos, busca productos para tus clientes. La gente no quiere el producto que haces, quiere la forma en la que los harás sentir”. ¡Qué duro es comprobarlo en primera persona!

Gracias a Jaime, a Luis y a Dimas, por ser como sois, por hacer lo que hacéis, y por vuestras enseñanzas virtuales y escritas, que me llevan a nuevas reflexiones empresariales al cruzar los textos de sus biblias, porque tras 3 años de mi startup me siento como esos “niños de la guerra” de los que ponía foco Jaime probando tácticas de Retail Reset para asentarnos en el mercado, mientras la incertidumbre se ha convertido en nuestra zona de confort.

Rafagas

GO!