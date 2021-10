- Publicidad-

Prosigue la polémica por el nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional. Los negocios privados del candidato propuesto por el PP siguen dando que hablar y hoy mismo aparecen en diferentes medios noticias que cuestionan su idoneidad para el cargo. Así, la empresa Estudios Jurídicos y Procesales, un bufete de abogados que fue propiedad del jurista, ha facturado trabajos para administraciones gobernadas por los populares por 979.000 euros, según información de la Agencia Tributaria incluida en el sumario del caso Palma Arena que recogen hoy diferentes medios del Grupo Prisa.

La noticia sobre los negocios del magistrado llega en el peor momento para el PP, recientemente condenado por el caso de la caja B y la reforma de la sede de Génova 13. A Pablo Casado se le llena la boca de independencia judicial, pero a las primeras de cambio, cuando toca renovar el Tribunal Constitucional, coloca a un juez que ha mantenido ciertas relaciones poco apropiadas con el Partido Popular que en el futuro podrían contaminar las resoluciones adoptadas por el Alto Tribunal. Un espinoso asunto que enturbia todavía más la ya deteriorada imagen de la Administración de Justicia española.

Los negocios de Arnaldo, adelantados este jueves por la Cadena Ser, aparecen detallados en un informe de Hacienda con el que el juez balear José Castro pretendía determinar si el expresidente balear Jaume Matas amañó un contrato de la empresa de estudios jurídicos. Por si fuera poco, el diario El País ahonda en la polémica al publicar un email de Arnaldo a Jaume Matas, exministro de José María Aznar y expresidente del Gobierno de las Islas Baleares. Según el sumario del Palma Arena, donde el propio Arnaldo fue imputado por recibir un supuesto trato de favor del Ejecutivo regional, el ahora candidato al Constitucional envió en 2008 un correo a Matas donde le proponía un negocio y añadía: “No te olvides tampoco de mí para los temas jurídicos que puedan surgir”. Un comentario que cuestiona su idoneidad para el puesto.

Dicho correo está fechado el 24 de junio de 2008, cuando Matas ya había abandonado la presidencia del Gobierno balear, pero mantenía una enorme influencia dentro del PP autonómico y nacional, recuerda el citado diario. Según la información aportada por Hacienda al sumario, la empresa de Arnaldo le había pagado 31.320 euros en 2007 a Matas. Este abono se produjo después de que la Administración autonómica, durante los años de Gobierno del popular, adjudicase varios encargos a la compañía del jurista, indica la información.

Una coincidencia que levantó las sospechas del juez del caso Palma Arena, José Castro -conocido también por llevar el caso Noos contra Iñaki Urgandarin-, que apreció un posible “trato de favor” y acabó imputando a Arnaldo, aunque posteriormente se archivó la causa contra él por la prescripción de los posibles delitos y por, según defendía la Fiscalía, la falta de indicios.

La comunicación muestra un trato fluido entre Matas y Arnaldo. “Querido Jaume”, arranca: “Un cuñado mío (notario para más señas) se sumó al proyecto empresarial de otras personas y montaron una sociedad de biodiesel. Por una serie de razones, no quieren (o no pueden) seguir adelante y han acordado poner en venta la sociedad. A tal efecto han aprobado unánimemente un precio mínimo de venta al que todos se comprometen a vender […] Parece ser que se vende barato y que, si se tiene pulmón financiero, cabe ganar mucho dinero. Te envío la presentación de la planta. Si te interesa, dímelo y nos ponemos a trabajar con el notario para profundizar en el tema. Un abrazo”. “P. D.: Espero que tu hijo se graduara a la perfección. No te olvides tampoco de mí para los temas jurídicos que puedan surgir. Cuéntame lo de Panamá”, es el contenido completo ahora desvelado.

Arnaldo se ha defendido en El País ante la aparición estas publicaciones. Habla de “honestidad” e “independencia”. Sostiene que no recuerda el contenido exacto de los correos que ahora ven la luz y que el juez dio carpetazo a la causa abierta contra él.

La facturación con Administraciones populares, recogidas por un informe de Hacienda incorporado al sumario que cubre el periodo entre 2003 y 2008, era una “pequeña parte” del negocio de su bufete, que compartía con Ramón Entrena, especializado en el área contencioso-administrativa, y en el que tenían “varios empleados”.