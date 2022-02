Los imprescindibles del retail en la era digital

- Publicidad-

Es un hecho que el retailtradicional es un sector con mucho potencial en España. Los cambios que se han producido en los últimos años en materia de compras presenciales, ecommercey logística internacional han venido para quedarse. Además, los cambios en el sector se han acelerado, haciendo que algunas tendencias del retail se hayan asentado antes en el mercado. Muchas empresas de retail han conseguido adaptarse a la digitalización y ya ofrecen sus servicios y productos en Internet de alguna forma.

En España, la digitalización había sido una asignatura pendiente hasta el comienzo de la crisis del coronavirus. Sin embargo, la popularización de los formatos no presenciales ha acelerado ciertos cambios. Esto se refiere a la proliferación de negocios que funcionan sólo en la esfera digital o de formatos híbridos. Hoy en día se habla mucho de omnicanalidad, es decir, de estar presentes en diferentes canales.

Todo depende del tipo de empresa y de las necesidades del sector. España posee un reparto muy específico de la actividad empresarial, lo que hace que la digitalización deba adaptarse a su contexto. Esto quiere decir, por ejemplo, que el potente sector turístico español incorporará estas técnicas de una forma distinta a los sectores pujantes de otros países.

Las estructuras de costes también determinan cómo de factible es utilizar una ecommerceen tu empresa o apostar por dos vías de venta. Entre otros elementos se encuentran los costes de contratación, las condiciones fiscales, los beneficios para empresas digitales, etc.

Lo principal es contar con profesionales que puedan tener en cuenta el contexto de la empresa.

No obstante, muchas compañías siguen sin encontrar la forma de adaptar su negocio o lo hacen de forma equivocada. A menudo sucede que los emprendedores deciden copiar otros modelos de negocio de éxito que no tienen por qué ser similares al suyo. Para corregir esto, una baza imprescindible es contar con profesionales que puedan realizar esa adaptación digital de forma correcta.

Se trata de analizar la situación y tener una idea de la proyección que podría alcanzar un proyecto aplicando la digitalización. Esta tarea de análisis no solo corresponde a los emprendedores, sino también a asesores y profesionales de la digitalización que pueden colaborar como autónomos. Encontrar el freelance adecuado para tareas de configuración del site de ventas, redes sociales, comunicación online, etc. Estas tareas son necesarias de forma periódica, pero muchos no las realizan porque no tienen capacidad financiera para incorporar un departamento digital.

Por lo cual, existen diferentes áreas en las que se puede incidir para conseguir resultados positivos en la adaptación digital y el retail.

Es uno de los principales cambios que deben tener en cuenta las empresas. Se trata de pasar de formas de pago digitales que involucran la tarjeta (un formato físico) a incluir carteras digitales. Hay muchos formatos y aplicaciones que se pueden utilizar con este propósito.

El mundo actual ya no tiene un único canal de venta, sino que surgen varias alternativas. Por un lado permanecen diferentes formas de comunicación y de venta en el universo físico. El retail ha tenido en estos canales su principal fortaleza tradicionalmente. Sin embargo, los nuevos tiempos requieren reinventarse. En este sentido, el sector está cambiando también su forma de vender en físico, apostando por las llamadas dark stores.

Además de las formas presenciales, la venta digital no para de crecer, por lo que muchas empresas han decidido que deben estar en todos los canales. Esto significa la digitalización de empresas de retailtradicional, pero también a la inversa. Muchas empresas nacidas en Internet han empezado a abrir pop-up-stores y tiendas en las ciudades.

La conclusión es que si se elige un solo canal, es muy probable que las empresas estén renunciando a segmentos de mercado muy interesantes. Si, por el contrario, se busca una difusión masiva, no queda otro remedio que diversificar. Es importante remarcar que deben ser canales en los que sea rentable intervenir. Y contar con freelancers especialistas puede ser muy útil a la hora de tomar estas decisiones.

Es esencial controlar la reputación de la marca en la era digital. Las redes sociales y la inmediatez pueden hacer que, en cuestión de minutos, la imagen de una empresa se vea alterada. Para evitar esto, las marcas deben trabajar su consistencia y transmitir una imagen concreta mediante distintas actuaciones. La coherencia entre sus comunicaciones, su imagen corporativa y la calidad del servicio son esenciales para lograr una reputación sólida.

La user experience o experiencia de usuario es clave a la hora de generar un entorno de confianza y fluidez. La idea es conseguir que los procesos de compra onlineestén conectados también de algún modo con los físicos. Esto es uno de los objetivos de la omnicanalidad y solo puede conseguirse proporcionando una experiencia de usuario adecuada.

La UX consiste, en este caso, en diferentes formas de adaptación de los medios digitales al comportamiento y las necesidades de los usuarios.

Si el apartado UX se realiza correctamente y el negocio digital de retail está bien enfocado, esto tendrá implicaciones sobre el CRO. Este concepto hace referencia a la tasa de conversión, es decir, los porcentajes de usuarios que pasan de una fase a otra de compra. Está comprobado que una buena UX permite que un mayor porcentaje de usuarios den un paso al frente.

La Inteligencia Artificial ha venido para quedarse y hacernos la vida más fácil. Por este motivo, muchos especialistas en la digitalización del retail ya aplican estas técnicas en los procesos. Uno de los principales elementos que se ven beneficiados es la atención al cliente, que puede automatizarse mediante chatbox, por ejemplo.

Estos son algunos de los principales retos de la digitalización a los que se enfrenta el sector retail actualmente.