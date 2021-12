Los editores del British Journal of Medicine denuncian la censura de Facebook y sus verificadores catalogando de «parcialmente falsa» una investigación contrastada

- Publicidad-

La Revista Científica The British Journal of Medicine publica artículos de referencia de la Asociación Médica Británica. Comenzó sus publicaciones en 1840 como «Provincial Medical and Surgical Journal». Las piezas de investigación que publica se incluyen en los principales índices de PubMed, MedLine, Ebsco y Science Citation Index.

El pasado 2 de noviembre, desde el BJM comenzaron a publicar las piezas relativas a la investigación realizada sobre los «problemas de integridad de datos en el ensayo de la vacuna de Pfizer», sacando a la luz las denuncias de extrabajadores de una de las empresas encargadas de realizar estos ensayos, Ventavia.

La noticia ha sido calificada por los «verificadores» que colaboran con Facebook como una noticia «poco fiable» o de contenido «parcialmente controvertido o falso». Esto ha supuesto la censura por parte de la red social y la alerta a los lectores con avisos en ese sentido, algo que ha provocado que los editores de esta prestigiosa revista científica hayan tenido que emitir un comunicado público para aclarar algunas cuestiones importantes.

Los editores alertan de las graves afirmaciones que se han realizado sobre trabajos contrastados de investigación, siendo calificados como «bulos» y «falsa información» cuando esta etiqueta no es cierta. Advierten de que «Lo que ha sucedido en este caso debería ser motivo de preocupación para cualquiera que valore y confíe en fuentes como The BMJ.«

En el comunicado, presentado como una «carta abierta del BMJ a Mark Zucherber» se dice lo siguiente:

Estimado Mark Zuckerberg:

Somos Fiona Godlee y Kamran Abbasi, editores de The BMJ, una de las revistas médicas generales más antiguas e influyentes del mundo. Le escribimos para plantear serias preocupaciones sobre la «verificación de hechos» que realizan proveedores externos en nombre de Facebook / Meta.

En septiembre, un ex empleado de Ventavia, una empresa de investigación por contrato que ayudaba a llevar a cabo la prueba principal de la vacuna Pfizer covid-19, comenzó a proporcionar a The BMJ docenas de documentos internos de la empresa, fotos, grabaciones de audio y correos electrónicos. Estos materiales revelaron una serie de prácticas deficientes de investigación de ensayos clínicos que ocurren en Ventavia y que podrían afectar la integridad de los datos y la seguridad del paciente. También descubrimos que, a pesar de recibir una queja directa sobre estos problemas hace más de un año, la FDA no inspeccionó los sitios de prueba de Ventavia.

El BMJ encargó a un periodista de investigación que redactara la historia para nuestra revista. El artículo fue publicado el 2 de noviembre, tras de una revisión legal, revisión por pares externos y sujeto a la supervisión y revisión editorial de alto nivel habitual de The BMJ.

Pero a partir del 10 de noviembre, los lectores comenzaron a informar sobre una variedad de problemas al intentar compartir nuestro artículo. Algunos nos informaron de que no podían compartirlo. Muchos otros informaron de que se habían marcado sus publicaciones con una advertencia sobre «Falta de contexto … Los verificadores de hechos independientes dicen que esta información podría engañar a las personas». A quienes intentaron publicar el artículo se les informó por Facebook de que las personas que comparten repetidamente «información falsa» podrían tener sus publicaciones en un lugar más bajo en el servicio de noticias de Facebook. Los administradores del grupo donde se compartió el artículo recibieron mensajes de Facebook informándoles que tales publicaciones eran «parcialmente falsas».

Los lectores fueron dirigidos a una «verificación de hechos» realizada por un contratista de Facebook llamado Lead Stories.

Consideramos que la «verificación de hechos» realizada por Lead Stories es inexacta, incompetente e irresponsable.

– No proporciona ninguna afirmación de hecho de que el artículo de BMJ se equivocó

– Tiene un título sin sentido: «Verificación de hechos: la revista médica británica NO reveló informes descalificadores e ignorados de fallas en los ensayos de la vacuna Pfizer COVID-19»

– El primer párrafo etiqueta incorrectamente al BMJ como un «blog de noticias».

– Contiene una captura de pantalla de nuestro artículo con un sello sobre él que indica «Defectos revisados», a pesar de que el artículo de Lead Stories no identifica nada falso o falso en el artículo de The BMJ.

– Publicó la historia en su sitio web con una URL que contiene la frase «alerta de engaño».

Nos hemos puesto en contacto con Lead Stories, pero se niegan a cambiar nada sobre su artículo o acciones que hayan llevado a Facebook a marcar nuestro artículo.

También nos hemos puesto en contacto con Facebook directamente, solicitando la eliminación inmediata de la etiqueta de «verificación de hechos» y cualquier enlace al artículo de Lead Stories, lo que permite a nuestros lectores compartir libremente el artículo en su plataforma.

También hay una preocupación más amplia que deseamos plantear. Somos conscientes de que The BMJ no es el único proveedor de información de alta calidad que se ha visto afectado por la incompetencia del régimen de verificación de datos de Meta. Para dar otro ejemplo, destacaríamos el tratamiento de Instagram (también propiedad de Meta) de Cochrane, el proveedor internacional de revisiones sistemáticas de alta calidad de la evidencia médica. En lugar de invertir una parte de las ganancias sustanciales de Meta para ayudar a garantizar la precisión de la información médica compartida a través de las redes sociales, aparentemente ha delegado la responsabilidad a personas incompetentes para llevar a cabo esta tarea crucial. La verificación de hechos ha sido un elemento básico del buen periodismo durante décadas. Lo que ha sucedido en este caso debería ser motivo de preocupación para cualquiera que valore y confíe en fuentes como The BMJ.

Esperamos que actúe con rapidez: específicamente para corregir el error relacionado con el artículo de The BMJ y revisar los procesos que llevaron al error; y, en general, reconsiderar su inversión y enfoque en la verificación de datos en general.

Los mejores deseos,

Fiona Godlee, editora en jefe

Kamran Abbasi, editora en jefe entrante

The BMJ

Intereses en competencia:

Como editores en jefe actuales y entrantes, somos responsables de todo lo que contiene The BMJ.

Verificadores en España

En España, los colaboradores con Faceboook de «verificación» son Newtral, Maldita.es y AFP. Uno de los ejemplos más recientes de su «verificación» ha sido el video del investigador Robert Malone, en el que este investigador -uno de los pioneros en estudiar el ARN mensajero- daba un mensaje a los padres sobre la vacunación contra la covid en los niños. La verificación realizada por Newtral afirma, sin puntos medios, titula «las afirmaciones falsas o sin evidencias de Robert Malone sobre la vacunación frente a la COVID-19 en niños«. Resulta evidente para cualquier lector que no es lo mismo «falso» que «sin evidencias», ya que en la primera afirmación se confirma que lo que estaría diciendo Robert Malone es mentira (debiendo demostrarlo de manera irrefutable). Sin embargo, señalar que «no hay evidencias», sencillamente apuntaría a que lo que dice, según Newtral, «no se ha podido confirmar». Dos cuestiones bien diferentes que no deberían utilizarse de manera indistinta, pero se hace.

Estos «oráculos», que son empresas privadas, se han atribuido desde hace tiempo la capacidad de dar o no veracidad a hechos de toda índole: cuestiones políticas, sociales o en este caso científicas. Generan una suerte de «filtro de la verdad» para aquellas personas que no disponen de tiempo o capacidad para sacar conclusiones por sus propios medios. Sin embargo, no en pocas ocasiones se comprueba que los titulares que utilizan caen en demasiadas ocasiones en afirmaciones que, después, en el texto que los acompaña, no se sostienen o quedan tan matizadas que resulta cuanto menos aventurado tildar algo de rotundamente falso o engañoso, como se hace con la publicación del BJM por los socios de verificación.

Se ha llegado a un punto en el que las opiniones de un experto en la materia del ARN como Robert Malone son acompañadas de un sello sobre su imagen para etiquetarlo como «fake», cuando es un científico que está presentando una opinión personal basada en los datos que él ha analizado. Sin embargo, en Newtral no aportan ni un sólo estudio, ni una sola referencia científica que pueda plantear una contraargumentación a lo que este investigador apunta, tratando de aniquilar su opinión haciéndola pasar por un filtro que no se presenta a los lectores. No se detallan estudios contrastados por pares que refuten lo que apunta Malone, no se presentan análisis de datos oficiales que pudieran dejar en evidencia tales advertencias.

Contrapone a la opinión de Robert Malone la opinión de otros científicos de área médica. Y evidentemente, a pesar de que no se presentan pruebas, más allá de las declaraciones de otras personas, se decide titular como «fake» a las del norteamericano. Una muestra reciente que pone de manifiesto lo que se denuncia por el British Journal of Medicine.