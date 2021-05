A la vista de las amenazas de muerte sufridas durante estos últimos días, a varios responsables políticos, parece que nuestra Democracia está amenazada. Si bien, la reacción por parte de casi todos los partidos políticos y por la sociedad en general, ha sido la esperada en estos casos, de apoyo incondicional y solidaridad con los amenazados, sean del signo político que sean. Sin embargo, ha habido algunas excepciones de herederos de la antigua Fuerza Nueva y nostálgicos del antiguo régimen dictatorial franquista, que nunca han sido demócratas, aunque sean representantes en el Parlamento, los cuales se vieron forzados a denunciar estas amenazas, dada la repercusión mediática de las mismas.

Pero no van a conseguir su propósito, cuanto más ataquen nuestra Democracia, más seremos los demócratas que la defenderemos, porque somos más y porque la razón está de nuestro lado, el de los demócratas. Los españoles no queremos vivir subyugados, sin libertad y sin poder expresar lo que pensamos, nos negamos a que destrocen todo lo que nos ha costado construir a base de mucho esfuerzo, y de luchas dialécticas que es como se arreglan los problemas en las Democracias actuales.

He escuchado siempre que todos los pensamientos deben ser respetados, yo hasta hace muy poco también lo creía, pero estos días me he dado cuenta que no todo vale en una Democracia, no todos los pensamientos deben ser aceptados, no valen amenazas de muerte, no vale crispar a la sociedad y esperar que no se vuelva contra tí, no vale crear un ambiente irrespirable que haga que no se pueda dialogar, no vale imponer tus ideas por encima de las de los demás, no vale estar amenazando siempre con el miedo y poner en jaque a todas las instituciones del Estado, porque si bien no son perfectas, si son las mejores de las que hemos tenido los españoles hasta ahora, no vale enfrentar a unos españoles contra otros, mientras se llevan su dinero a paraísos fiscales, para que no tengamos la mejor sanidad pública, ni la mejor educación pública, ni los mejores servicios sociales, porque a algunos les de urticaria todo lo que suene a gratuito y público, por parte de la derecha más rancia y casposa de toda la historia democrática de este país .

Y la mejor forma de combatir estas amenazas que degradan a la Democracia, de luchar contra los que la menoscaban y quieren acabar con ella, es llenando las urnas de votos, porque nosotros decidimos quien queremos que nos gobierne, y que a pesar de que en este momento, estamos desencantados con la política y los políticos, vamos a salir a defender la Democracia con millones de votos de todos los demócratas porque queremos un país más solidario y justo para todos, incluidos los que no piensan como nosotros. Porque los demócratas somos más y queremos hacernos oír, donde los demócratas hablamos: en las urnas.