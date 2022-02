Los barones del PP no se fían de Isabel Díaz Ayuso

- Publicidad-

Casado tuvo que jurar por sus hijos y poner por escrito, que no se volverá a presentar en el próximo Congreso para ser reelegido Presidente del PP. Todo por imposición de Feijóo, que solo será el candidato si tiene garantía de que no se presenta otro y es elegido por aclamación. Todo esto sucedió en el conclave de la noche y madrugada del miércoles al jueves en el que, además, se comentó por parte de algunos de los asistentes que ojalá investiguen judicialmente a Isabel Díaz Ayuso, de la que no se fía ninguno de ellos.

La idea de Feijóo de forzar, esa noche, sí o sí, la dimisión de Casado tuvo que aparcarse porque las opiniones, que escucharon, de comentaristas en un programa de televisión, les hizo recular ante la evidencia de que se estaban vulnerando los Estatutos del partido y que, lo que algunos pretendían, era una especie de golpe de estado interno que sería incomprensible para la militancia más sensata. Por eso se acordó, ya de madrugada, que Casado continúe de Presidente, pero sin ninguna atribución en la gestión del partido y preparación del Congreso extraordinario, que queda en manos de la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

Así, y nunca mejor dicho, la reunión acabó como el rosario de la aurora, en la que Feijóo descubrió que no es ningún mirlo blanco, sino un personaje autoritario e inseguro, que necesita de la adhesión incondicional de todos los barones para ser el nuevo Presidente.

Por eso, en la reunión no se confirmó en firme que vaya a ser el candidato, en una posición acorde a su indefinición constante sobre los asuntos de calado, según los ecos que llegan de Galicia por parte de quienes conocen bien su ejecutoria. Comentarios que apuntan que Feijóo no es precisamente un conservador moderado, y mucho menos situado en el centro derecha, sino un radical situado a la derecha de la derecha, aunque revestido de aparentes formas suaves, alejadas de las exaltaciones infantiles y desnortadas de Casado: pero con un pensamiento similar.

Feijóo tampoco se fía –como ninguno– de Isabel Díaz Ayuso cuya sombra planeó sobre la reunión; a pesar de que en el encuentro que ambos mantuvieron en estos días, ella le aseguró que no aspiraría a la presidencia del partido porque su sitio estaba en Madrid. Un canto de sirena, visto el espectáculo al que estamos asistiendo, que hace que Feijóo no las tenga todas consigo para dar el paso, y mucho menos con Miguel Ángel Rodríguez detrás de ella, al que no soporta y querría ver fuera del partido.