Los bancos centrales están realizando inversiones insostenibles

Los bancos centrales son el «banco de los bancos». Aseguran que las entidades comerciales tengan suficiente dinero para prestar a las empresas, supervisan la estabilidad financiera y el buen funcionamiento de los mercados.

Sin embargo, los bancos centrales también son inversores que manejan carteras y activos propios. A diferencia de las entidades privadas que tienen un importante escrutinio para invertir de forma sostenible y se alinean con los objetivos del Acuerdo de París, las inversiones de los bancos centrales siguen siendo opacas.

En cambio, esto puede no durar mucho tiempo. Un informe de la ONG Reclaim Finance, al que Diario16 ha tenido acceso, revela que los bancos centrales de los países del G20 y del Eurosistema se están quedando atrás cuando se trata de invertir de forma sostenible. En particular fallan en la consideración del impacto climático de sus inversiones. Es un caso de «haz lo que digo, no lo que hago», dado que ellos también están emitiendo advertencias sobre los efectos del cambio climático en el sistema financiero y llamamientos en privado las instituciones financieras.

Tardanza en responder a la crisis climática

Los bancos centrales han estado ocupados hablando mucho sobre el clima, pero aún no han actuado al respecto. Por el contrario, sus operaciones siguen apoyando empresas y actividades altamente contaminantes en todo el mundo.

Si bien la descarbonización de la política monetaria es necesaria para permitir la transición verde, existe una manera sencilla y sin controversias para que los bancos centrales den un primer paso hacia la acción climática, sin entrar en discusiones sobre su mandato o varios objetivos de política económica.

Lo anterior se resume en descarbonizar sus políticas no monetarias, es decir, carteras propias, carteras de pensiones y carteras de terceros. Según la Red Internacional de Ecologización del Sistema Financiero (NGFS), «la adopción de prácticas de Inversión Sostenible y Responsable (ISR) por parte de los bancos centrales es importante y puede ayudar a demostrar este enfoque a otros inversores y mitigar los riesgos materiales, así como los riesgos reputacionales». En otras palabras: practique lo que predica para evitar perder credibilidad y convertirse en blanco de la presión de la sociedad civil.

Enormes fallos en la inversión sostenible

Solo una cuarta parte de los bancos centrales del G20 están nominalmente comprometidos a invertir de manera responsable, todos ellos desde Europa. En el propio Eurosistema, ocho bancos centrales aún deben adoptar algún tipo de enfoque de ISR.

Más importante aún, solo el Banco de Francia se está tomando en serio la emergencia climática, con el objetivo de alinear las carteras con el objetivo de los 1,5 grados, oponiéndose al desarrollo de combustibles fósiles y restringiendo el apoyo a los principales contaminadores.

Cuatro bancos centrales, en Francia, Eslovenia, Alemania y Suiza, tienen algún tipo de restricción de combustibles fósiles. Con la excepción de Francia, estas restricciones son especialmente defectuosas y limitadas, lo que permite a los bancos apoyar la expansión de los combustibles fósiles y el sector del carbón.

Además, si el Banco de Francia da un buen ejemplo, debería inspirar a sus contrapartes, en particular al considerar la necesidad de reducir la producción de combustibles fósiles y recortar el apoyo a su desarrollo. Sin embargo, su política aún no se ha fortalecido para alinearse plenamente con el Acuerdo de París.

De manera similar, el reciente compromiso de neutralidad de carbono del Banco de Finlandia es una señal positiva, pero, dado que los objetivos de emisiones relacionados y los criterios de combustibles fósiles aún no se han definido, la calidad de la política sigue siendo muy incierta.

Blanqueo verde

¿Cómo encubrieron los bancos centrales esta lamentable falta de acción sostenible? Normalmente, utilizan cinco trucos para pasar como inversores responsables sin dejar de invertir en los principales contaminadores:

mantener la opacidad;

invertir en bonos verdes;

agitando los principios de inversión responsable (PRI);

centrarse en el enfoque de «mejor en su clase»;

conformarse con normas internacionales ineficaces.

Estos trucos, que también han sido ampliamente utilizados por los actores financieros privados, se utilizan para justificar un enfoque de ISR sin sugerir ninguna mejora concreta del impacto ambiental de las inversiones del banco y, por supuesto, la alineación con el Acuerdo de París.

Sorprendentemente, de los catorce bancos centrales del Eurosistema con políticas de ISR, nueve son muy opacos, incluidos seis que no revelan ninguna información creíble para justificar sus solicitudes de ISR. El Banco Central Europeo (BCE) incluso llegó ha rechazado el hacer pública su política de ISR.

El hecho de que los bancos centrales estén atrapados a principios del 2000, cuando el sector financiero empezó a hablar de invertir «responsablemente», sin dejar de ignorar la crisis climática, es inaceptable.

En gran medida, ignoran los objetivos climáticos de sus propios países, así como las mejores prácticas que han surgido en los sectores financieros privados y los desarrollos de la ciencia climática, en particular con respecto a la necesidad de eliminar el carbón y poner fin de inmediato a la inversión en la producción de combustibles fósiles.

Actuación sobre combustibles fósiles

Los bancos centrales sirven como modelos para las entidades financieras y, por tanto, deben predicar con el ejemplo. A medida que se les obliga a considerar la cuestión del clima, no pueden seguir invirtiendo en empresas que están en desacuerdo con el Acuerdo de París, lo que contribuye al clima de caos y la acumulación de los riesgos financieros relacionados.