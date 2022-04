Lorena Morales: «En España se invierten 70 euros en un recluso al día. En la Comunidad de Madrid, en un menor tutelado que acaba de cumplir la mayoría de edad, 15 euros»

- Publicidad-

¿Qué medidas van a tomar desde su grupo ante la denuncia por presuntos abusos sexuales reiterados de la menor tutelada publicada por Diario16?

Ayer mismo, según conocimos la noticia, registramos peticiones de información, preguntas y la comparecencia de la consejera. Vamos a solicitar nuevamente en la Asamblea una comisión de estudio del sistema de protección a la infancia para que le ofrezcamos a los niños y niñas en desamparo la respuesta que merecen. Hace unas semanas PP y Vox impidieron que saliera adelante. Pero vamos a insistir, nuestro único objetivo es mejorar el sistema por el bienestar de miles de menores.

¿Qué está fallando en la gestión de los centros de menores?

El sistema de protección a la infancia adolece de deficiencias. Desde el Grupo Socialista no planteamos, en su momento, cuando conocimos el Caso Sana, una comisión de investigación, porque no queremos buscar culpables, sino abordar la problemática que tiene el Sistema de Protección a la Infancia en su conjunto, con todas sus aristas, entre todos y con expertos. Y es lo que vamos a volver a plantear. PP y Vox nos tumbaron en tres ocasiones la Comisión de Estudio, dos por minucias técnicas, y la segunda porque no quisieron que prosperara. Estamos hablando de las y los menores más vulnerables que son los niños y niñas que están en desamparo. La Comunidad de Madrid es su familia y tiene velar por ellos. El Sistema de Protección tiene problemáticas diversas. Por ejemplo, la mayoría de los menores que están en centros no tienen los papeles para que puedan ser acogidos por una familia, opciones de futuro al cumplir la mayoría de edad… Por tanto, vamos a volver a registrar esa Comisión de Estudio, porque creemos que es necesario que abordemos este Sistema de Protección porque los niños no tienen tiempo que perder. Y estamos hablando de cerca de 4.000 menores en Madrid que están bajo el amparo de la Comunidad, 1.500 de ellos en acogimiento residencial. Somos la segunda región con más niños menores de 3 años viviendo en centro, incumpliendo la Ley de 2015 de Protección a la Infancia, de Mariano Rajoy, que es una buena norma.

«Cuando tienes conocimiento de algo tan grave, tienes que acudir al centro al día siguiente, en persona si hace falta, con una inspección»

Dice que van a pedir la comparecencia de la consejera de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Concepción Dancausa…

-La denuncia de la menor nos parece grave y la Consejera debe dar explicaciones. Por un lado, si no tenía conocimiento previo del caso qué medidas ha adoptado desde que la menor puso la denuncia el 27 de febrero. Si lo tuvo, cuando ocurrió esa comunicación y que se ha hecho. Y, sobre todo, cómo se está protegiendo a esta menor que parece sigue residiendo en ese centro. Este centro lo visitamos hace unas semanas y pregunté que si había algún caso de abuso sexual y qué atención se ofrecía. Y me dijeron, tanto allí como en otros centros de menores a los que hemos ido, que solo disponen del Centro de Atención a Menores Víctimas de Abuso Sexual de la Comunidad de Madrid, que es el único recurso especializado de la Comunidad. Pero este centro tiene una gran lista de espera que supone un riesgo para los y las menores. Hace unos meses le pedimos a la Comunidad de Madrid en una Propuesta No de Ley que no renovara el contrato del Centro de Atención a Menores Víctimas de Abuso Sexual y que sacara un pliego nuevo con más psicólogos para que no hubiera esa lista de espera tremenda. Votaron en contra.

La Consejera tiene que dar explicaciones sobre qué ha pasado en este caso. Cuando tienes conocimiento de algo tan grave tienes que acudir al centro al día siguiente, en persona si hace falta, con una inspección. Porque es muy serio lo que esta niña relata y está bajo su protección. Tendría que intentar esclarecerlo lo antes posible por el interés de todas las partes.

Y también debería informar sobre las medidas que va a adoptar de manera genérica respecto al Sistema de Protección a la Infancia que vemos tiene serias carencias. Por eso le proponemos la Comisión de Estudio y, además, tenemos registrada una Propuesta No de Ley, en la que colaboraron entidades y sindicatos, y que intentaremos activar lo antes posible, que aborda medidas de prevención, detección y atención cuando hay violencia sexual, machista y de otra índole en los centros pero también las lagunas del Sistema de Protección a la Infancia.

«La Comunidad de Madrid no tiene ni registro de los casos de abuso sexual o de explotación sexual de los y las menores que están en acogimiento residencial»

¿Falta control institucional?

En el caso de Picón del Jarama hubo tal falta de control que el centro llevaba más de un año con el contrato vencido, no se había renovado desde la Comunidad de Madrid. Y además, si revisas los pliegos de los centros de menores, como se repite en todo el sistema de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, no son unos pliegos adecuados. Es la subasta al mejor postor de los servicios sociales. Y cuando subastas la atención a las personas más vulnerables, sean los menores del Sistema de Protección, sean las personas mayores en las residencias, pues impactas en su vida de una manera que no es la adecuada. Los centros tienen falta de recursos, el personal, que es magnífico en la mayoría de los casos, hace lo mejor que puede.

La Comunidad de Madrid no tiene ni registro de los casos de abuso sexual o de explotación sexual de los y las menores que están en acogimiento residencial, bien se hayan producido dentro del centro o bien fuera. ¿Cómo pueden detectar entonces si hay un foco o se está produciendo una situación anómala? Así no puede haber una detección temprana que es lo que pedimos: ¿Dónde están las medidas de prevención y detección de casos de explotación y de abuso sexual tanto dentro como fuera de los centros? Los profesionales de los centros en ocasiones no están preparados para abordar esta forma de violencia machista tan terrible. Por eso le pedimos en su momento a la Comunidad de Madrid que las profesionales de la entidad especializada APRAMP, que gestionan el recurso que tiene la Comunidad de Madrid para menores que han sido explotadas sexualmente, pero que sólo tiene 5 plazas y normalmente está lleno, pudieran tener presencia permanente en los centros de menores para poder prevenir y atender adecuadamente.

«Para conseguir los datos tenemos que estar como el martillo pilón»

¿Qué le parece que las niñas del Caso Sana continúen residiendo en ese centro?

Vaya por delante el respeto a los y las profesionales de la la red de protección a la infancia, porque hay grandes profesionales, pero el sistema tiene deficiencias y, cuando se produce algo terrible, en ocasiones no ofrece la respuesta más adecuada y esas niñas y esos niños quedan en una situación delicada. Si el centro de Picón del Jarama no pudo detectar ni prevenir, no creo que sea el centro más adecuado para luego poder atender. Y las niñas del Caso Sana parece que siguen allí según indicó la Consejera.

¿Por qué hay tanta opacidad cuando se habla de centros de menores?

Para conseguir los datos tenemos que estar como el “martillo pilón”. Cuando en el sistema de protección sólo el 13% de niños y niñas vuelven con su familia biológica, porque no se trabaja prevención ni el apoyo adecuado con ellas. Cuando sólo el 12% de los niños que están en acogimiento residencial -y nadie me quiere explicar por qué- tienen propuesta para acogimiento familiar. La mitad de niños menores de 6 años no tienen esa propuesta. Entonces en demasiadas ocasiones entrar en el sistema aboca a crecer en un centro, y eso no es infancia. ¿No hay familias en la Comunidad de Madrid dispuestas a acoger a niños y niñas menores de 6 años? No lo creo.

«El sistema no funciona y tiende, por su propia dinámica, no por otros intereses, a institucionalizar a los niños»

¿Cómo impacta esta situación en las niñas y los niños?

-Esto para los niños y niñas supone crecer en un centro. De hecho, en Chamberí, durante nuestra visita, se nos comentó que cada vez los niños pasan más tiempo en el centro. Si antes a lo mejor estaban uno o dos años, ahora la media es de cuatro cinco. El sistema, en lugar de priorizar una familia, bien porque retornen con la familia biológica que es la prioridad, bien porque sean acogidos o en última instancia la adopción, tiende a institucionalizar.

¿Y le interesa a alguien mantener esta situación? ¿Quizás algún interés económico?

-No. Los problemas endémicos del sistema de protección son similares en el resto de regiones. El sistema no funciona y tiende, por su propia dinámica, no por otros intereses, a institucionalizar a los niños. Entre otras razones porque hay falta de personal para cambiar el paradigma. Hay Comunidades Autónomas que están haciendo esfuerzos para que la situación cambie, pero implica medidas muy ambiciosas y eso es lo que le pedimos a la Consejera Dancausa. En Madrid, además, el Gobierno Regional ha recortado recursos en los últimos años recursos, por ejemplo, la figura del Defensor del Menor. Y sería muy necesaria por los casos que vamos conociendo. Pero podríamos hablar también de educadores de calle, de proyectos de vida independiente…

Como sociedad que se quiere democrática no podemos olvidar que tenemos 1500 niños y niñas en centros, que no sabemos bien lo que ocurre con ellos, en medio de un sistema que hace aguas. Y, que cuando cumplen la mayoría de edad, muchos acaban en situación de calle, porque no hay plazas que se conocen como “de autonomía” para todos los que salen. Cumplen los 18 años más de 300 niños y niñas al año en Madrid pero sólo hay 130 plazas. La inversión mientras son menores es de 183 euros plaza/día -que está muy bien todo lo que se invierta- pero cuando alcanzan la mayoría de edad se reduce drásticamente a 15 euros la inversión en las plazas de autonomía. No puede ser.