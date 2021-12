Lo de Pablo Casado, la misa y la confusión

Casado, master en luz solar y misas nocturnas, agricultura ordeñadora y medicina catalana, ha terminado por hacer bueno a don Mariano. ¡Y lo que echamos de menos a Mariano…! Ese renovador lingüístico, paladín de una neolengua donde desaparecían los recortes y aparecían los ajustes, donde se iba la subida de impuestos y llegaba el cambio de ponderación impositiva, donde se no hablaba de amnistía fiscal sino de gravamen a activos ocultos, donde jamás se bajaron los sueldos sino que se produjo una moderación salarial, donde el voto responsable según repetiste como un mantra era el voto al PP.

Si introducen «Pablo Casado» en Google les saldrán las siguientes sugerencias de búsqueda: Pablo Casado, Pablo Casado Franco, Pablo Casado Twitter, Pablo Casado Almudena Grandes. Antes de que Teo nos censure la parte que no les interese nos embarcamos en la tarea de hacer la semblanza de don Pablo porque esas sugerencias de búsqueda son todo un bildungsroman en cuatro líneas que descifraremos para un mayor conocimiento de nuestro queridísimo líder.

¿Es Pablo Casado franquista? Pues no se sabe. Él ni que fuera gallego. No se manifiesta. Casualidad ha de ser que se piense porque ¿cómo iba él a saber que justo iba a una de las once misas convocadas en España por la Fundación Francisco Franco en honor del dictador? En un país donde la que se dice ‘derecha constitucionalista’ nunca ha marcado distancias ni mucho menos condenado el franquismo es mucho pedir que él lo haga. Además, no se nos olvide que Pablo está tratando de buscar votos en el caladero de Santi. Ni siquiera creo que sea una cuestión de ideología sino pura estrategia electoral. A Casado la misa y la confusión le vienen bien.

¿Y es Pablo Casado acaso un tuitero de pro? Pues no sé pero tiene community manager y es un buen usuario de la neolengua de Rajoy; tan solo que ha evolucionado: “Un agricultor es el primero que se levanta a ordeñar” y la mejor de la semana: “La lengua más hablada después del inglés y del chino, solo que el chino se habla mayoritariamente en China y el español en decenas de países”. Todo esto en la misma semana en que hemos perdido a Antonio Escohotado y Almudena Grandes.

¿Quién es Pablo Casado? Me imagino a Paulo Coelho taciturno. Por ahí dicen que la esperanza del PSOE, el pianista de ABBA junto a Cayetana, Ayuso y Teo, un figura que te saca un grado y un master en cuanto se pone. Sin embargo, no dejemos que la chacarera y los chascarrillos nos oculten tanto la oscuridad como la luz, y les responderé la pregunta de la semana del señor Casado «¿Por qué a un médico se le obliga a hablar catalán y por qué, sin embargo, un catalán puede ejercer la Medicina perfectamente en León?»

Mire usted, lo raro sería que el médico catalán no les hablara en castellano en León y que el médico castellano no les hablara en catalán en Puigcerdà. Los servicios públicos están ahí para dar servicio al ciudadano no para dar empleo a los funcionarios. Dar servicio en las lenguas de los ciudadanos de un territorio es básico. Y por cerrar un poco el tema… artículo 3.3 de la Constitución: «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Y esto ha sido tan solo en las últimas semanas de noviembre. Casado, master en luz solar y misas nocturnas, agricultura ordeñadora y medicina catalana, ¿qué nos regalarás en el mes de diciembre? No sé yo si menos misas y menos confusión.