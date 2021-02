Hace unos meses la plataforma de contenido musical en streaming Spotify anunciaba que había incorporado la categoría Gaming entre las disponibles en su repertorio. Si bien esta categoría está centrada en videojuegos, lo cierto es que también hace cierta referencia a los nuevos juegos de casino online, ya que alguno de ellos cuentan con similitudes con los videojuegos actuales, requiriendo de la destreza del jugador y una buena selección musical puede ayudar a salir victorioso.

Por ello, hemos escuchado alguna de estas list as y creemos que algunas de ellas son geniales para ayudar al usuario a obtener el mejor rendimiento, a la vez que pasa un rato agradable. Así que sin más protocolo, allá vamos con la selección de hoy.

Para los amantes del rock

Los acordes de rock pueden ayudar a motivarnos mientras jugamos a nuestras tragaperras betfair favoritas. Y es que el rock puede sintonizar bien tanto en este juego como en cualquiera de los otros ofrecidos como el póker, el baccarat o la ruleta. La lista Rock Gaming incluye artistas de la talla de System of a Down, Foo Fighters, Red Hot Chilli Peppers, o Queen of the Stones, entre un amplio repertorio. Si quieres ir un paso más allá, también existe otra lista para amantes del rock duro y el heavy metal bajo el nombre Heavy Gamer. ¿Por qué no disfrutar de buena música durante estos momentos?

¿Te gusta el rap? ¡No puedes perderte esta lista!

Por el momento la lista Power Gaming, solo cuenta con raperos internacionales entre sus filas, ofreciendo más de 4 horas repartidas entre unas 60 canciones. Entre los artistas elegidos para la misma estan JAY Z, marido de la diva del pop Beyoncé; el polémico rapero Emimem; Kanye West, Snoop Dod, Drake o Dr. Cee. Y es que, con su recitado rítimico de las letras, estos artistas pueden hacernos centrarnos en la actividad, ya sea en un juego de cartas, o en una de las tragaperras temáticas. Si eres fan de este género, prueba a escuchar la lista de Hip Hop Gaming con más de 160 temas.

Lo retro siempre vuelve

El rollo denominado retro siempre parece volver entre nosotros, o nunca se va. En el universo de los juegos electrónicos llevamos años disfrutando de grandes títulos, pasando lo mismo con la música. Si te gustan escuchar canciones de antes, la lista Retro Gaming puede ser tu mejor opción. Disfrutar de la experiencia del juego de la mano del talento de Bob Dylan, Lou Reed, Iggy Pop, John Lennon, los Sex Pistols, o Pink Floyd. Una alternativa a esta podría ser también la lista Retrowave Classics o Retrowave / Outrun.

Música electrónica, un género ligado a juegos electrónicos

No podíamos dejar a este género fuera de la selección dada su relación con el sector. Y es que la música electrónica no solo está presente en los propios juegos, sino que también se utiliza para promociones, eventos o competiciones. Es difícil solo elegir una lista en este terreno, ya que hay muchas disponibles en esta plataforma, no obstante, recomendamos escuchar Mellowed Out Gaming, que, a pesar de ser electrónica, tiene notas de música chill out que puede ayudarnos a relajarnos en aquellos juegos más difíciles.

Son muchas las opciones que se nos ofrecen en la actualidad para complementar la experiencia de jugar a ciertos juegos, como por ejemplo elegir la música que queremos escuchar durante ellos. ¿Y tú, ya han encontrado la lista que te inspira durante el juego?