Lidl amplía su oferta en Andalucía con la apertura de un nuevo establecimiento en Sevilla capital

Lidl ha abierto este jueves una nueva tienda en Sevilla capital, ubicada en la Avenida Kansas City, en sustitución de la que la cadena disponía en ese mismo espacio, con unas instalaciones más amplias, modernas y eficientes. El nuevo centro, en el que ha invertido más de 4,2 millones de euros en su construcción y equipamiento, cuenta en la primera planta con una sala de ventas de casi 1.500 metros cuadrados, un 50% más que la anterior) y en la planta baja y en el exterior con un parking mucho más amplio y cómodo para más de 100 plazas.

Francisco Javier Páez, teniente de Alcalde y delegado de Economía y Comercio, acompañado por el director y la subdirectora del Distrito Nervión-San Pablo, Diego Ayllón Naranjo y María Dolores Martínez, ha realizado una visita al establecimiento junto a la directora regional de Lidl en Andalucía, Sophie Chatel. En línea con su compromiso para generar riqueza y empleo local, la cadena de supermercados ha confiado a varias empresas de la zona la ejecución de este proyecto, que supondrá la creación de ocho puestos de trabajo nuevos para una plantilla total de 24 personas. El inmueble, diseñado cumpliendo con exigentes estándares en sostenibilidad, cuenta con placas fotovoltaicas en la cubierta. Sólo con la instalación de paneles solares, el punto de venta conseguirá reducir un 24% su consumo y ahorrar la emisión de aproximadamente 30 toneladas de CO2 anuales a la ciudad.

Cuenta ya con 26 centros en la provincia de Sevilla y genera más de 4.820 empleos entre directos, indirectos e inducidos

El nuevo centro también incorpora otras medidas de eficiencia energética para reducir el consumo en la tienda. Por ejemplo, dispone de una extensa fachada de vidrio con un elevado factor de protección solar para disminuir el calor y aprovechar al máximo la luz natural. Además, incluye sistemas de refrigeración de bajo consumo, cámaras frigoríficas de última generación e iluminación led de larga duración en el interior y exterior, ya que requiere hasta un 80% menos de la potencia necesaria en sistemas tradicionales. El establecimiento cuenta con un horario comercial de 9:00 a 21:30 horas de lunes a sábado.

El compromiso de Lidl con Sevilla

A día de hoy, la compañía Lidl suma 26 puntos de venta en la provincia de Sevilla, donde ya cuenta con más de 725 empleados directos. Gracias a su actividad en la provincia, la cadena de supermercados genera más de 4.820 empleos entre directos, indirectos e inducidos (un 0,65% del total) y aporta más de 227 millones de euros anuales al PIB (un 0,61% del total), según datos de PwC.

Este año, la cadena ha reforzado su compromiso con el producto y proveedor local y ha incorporado nuevos artículos de kilómetro cero a su surtido, como pimientos mixtos rojos y verdes de Campo Rico o picos y regañás de estilo artesano de La Luisiana. De hecho, la mayonesa de la marca Kania de Lidl está elaborada en la provincia de Sevilla. Con motivo de la apertura, hasta el próximo miércoles 27 de octubre los clientes podrán disfrutar de una presentación de productos de la tierra con referencias de distintas provincias de Andalucía, como vinos, quesos, conservas de pescado, aceitunas, cervezas o aceite, entre otras.

Expansión en Andalucía

Con una red de más de 120 puntos de venta en Andalucía y cerca de 3.000 empleados directos, Lidl se ha convertido en una de las empresas que más contribuyen a la generación de riqueza y empleo en dicha comunidad. Gracias a su actividad, la cadena genera un impacto en el PIB de la región de más de 1.280 millones de euros anuales (0,85% del total) y aporta más de 27.400 empleos anuales entre directos, indirectos e inducidos (0,87% del total), según datos de PwC.

Apuesta por el producto regional

En su apuesta para seguir contribuyendo al desarrollo de la industria agroalimentaria andaluza, recientemente ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar el consumo de productos locales en sus lineales. Bajo el sello “Es andaluz, es bueno” se pueden identificar fácilmente en sus tiendas en Andalucía los artículos de la tierra. En el último año, la cadena ha aumentado en 125 millones de euros su volumen de compras de productos andaluces (un 10% más que en 2019) hasta alcanzar los 1.370 millones de euros.

Además, Lidl también está contribuyendo a la exportación del producto andaluz, especialmente de su huerta. En 2020 exportó el 83% (1.140 millones de euros) de todo lo que compró en Andalucía a su red de más de 11.500 tiendas en una treintena de países, lo que refuerza su compromiso con los proveedores locales.

Ahorro con Lidl Plus

Con motivo de la apertura de la nueva tienda, durante dos semanas (del 21 de octubre al 3 de noviembre), Lidl sorteará hasta 5.000 euros en cupones de compra gratuitos de hasta 50 euros entre todos los clientes que realicen sus compras a través de la App Lidl Plus. Asimismo, si aún no se es cliente de Lidl Plus, la cadena regala un cupón extra de 3 euros de bienvenida en la próxima compra al descargarse la App del 21 de octubre al 10 de noviembre. Además de ahorrar en la comprar diaria, Lidl Plus ofrece al cliente la posibilidad de ganar premios y sorteos semanales, así como descuentos adicionales en gasolina, viajes, parques de atracciones y seguros médicos, entre otros, a través de acuerdos de colaboración que mantiene con distintas empresas.